Aseguran autoridades que habrá justicia por hechos violentos de Fresnillo

Zacatecas, Zac.- Con el compromiso de privilegiar la justicia y no permitir la impunidad, el Gobernador David Monreal Ávila expresó sus condolencias a los familiares de las 10 personas que fueron privadas de la vida el pasado sábado en la entidad y aseguró que quienes ordenaron y ejecutaron estos hechos enfrentarán las consecuencias.

“Quien haya ordenado o quienes hayan ordenado y realizado esta barbarie pagarán por ello, habrá justicia, no impunidad, como lo hemos hecho ya en otros casos”, afirmó.

En la conferencia de prensa semanal La Informativa de Zacatecas, el mandatario David Monreal Ávila manifestó su solidaridad con las familias afectadas en su calidad de Gobernador, como zacatecano y como fresnillense, a nombre del Gobierno del Estado y de su familia.

Señaló que lo sucedido no sólo enluta a las familias de las víctimas, sino que agravió al pueblo de Zacatecas y al gobierno mismo, y sostuvo que expresiones de barbarie como ésta, lejos de amedrentar, obligan a redoblar esfuerzos, “nos obligan a no bajar la guardia, a no retroceder ni a tener miedo ante los grupos que vulneran la paz y la tranquilidad de las familias zacatecanas”.

El Gobernador David Monreal Ávila reiteró que el proceso de pacificación emprendido hace cinco años es irreversible y que Zacatecas no volverá a las condiciones registradas al inicio de la administración, cuando el estado llegó a reportar casi dos mil muertos al año —1 mil 741 homicidios dolosos tan solo en 2021—, además de ejecuciones extrajudiciales cotidianas, personas colgadas en puentes, hasta 65 policías asesinados en un año y altos índices de secuestro, extorsión y cobro de piso.

“Ratifico mi compromiso de que esos tiempos no volverán, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, tengo muy clara mi misión y mi visión, que Zacatecas sea un territorio libre de disputas entre grupos delincuenciales, que Zacatecas sea una tierra de paz, una tierra de bienestar, una tierra de progreso”, expresó.

Destacó que el estado cuenta con el respaldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobierno federal a través del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, así como con tecnología, equipamiento y personal capacitado, resultado de cinco años de fortalecimiento de la corporación Policial Estatal mediante capacitación, dignificación, infraestructura y capacidad de contención.

Asimismo, refirió la coordinación con entidades vecinas mediante operativos como Sagaz, con Aguascalientes, y reuniones de inteligencia y operativos interinstitucionales regionales con Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes y Colima, además de esquemas bilaterales con San Luis Potosí y Durango.

Arriban 480 elementos para reforzar seguridad

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que tras conocer de los hechos, el Gobernador David Monreal Ávila convocó a sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa y se trasladaron a Zacatecas el comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, y el coordinador territorial de la Guardia Nacional, Alfredo Salgado Vargas, con la encomienda de reforzar el estado con un mayor número de elementos, por lo que arribaron 480 elementos de seguridad.

“Frente a esa incertidumbre y frente a esas dudas, queremos expresarle al pueblo de Zacatecas que encontrarán una autoridad que reacciona, una autoridad que ejercerá toda la fuerza del Estado para dar con los responsables y para que este caso no quede impune”, afirmó el Secretario General de Gobierno, quien subrayó la defensa de dos derechos fundamentales: el derecho a la verdad y el derecho a vivir en paz.

El Gobernador David Monreal Ávila instruyó en la Mesa de Construcción de la Paz que la Fiscalía General de Justicia del Estado informe periódicamente los avances y solicitó al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República fortalecer su presencia.

Despliegue operativo

El Secretario de Seguridad Pública; Arturo Medina Mayoral, informó que se ejecuta un despliegue robusto desde los límites de Zacatecas, Vetagrande y Pánuco hasta la frontera con Durango por el lado de Sombrerete, mediante operativos rastrillo con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción e Intervención Zacatecas (FRIZ).

La cobertura se extiende también a la región de Mazapil y el dispositivo se modificará diariamente conforme avancen las acciones.

“En ningún momento van a encontrar un estado débil. En ningún momento van a encontrar miedo en las autoridades. En ningún momento vamos a dar un paso atrás”, sostuvo.

Informó que el domingo se realizaron dos cateos en establecimientos de Fresnillo y se mantiene la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, así como un mayor número de personal de la Fiscalía General de la República.