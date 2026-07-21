Fortalece Junta de Monumentos programa Guardianes del Patrimonio Cultural

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones dentro de la Agenda del Año del Progreso 2026, orientadas a preservar el patrimonio cultural del estado y en seguimiento a la visión del Gobernador David Monreal Ávila de consolidar la identidad y el sentido de pertenencia de las y los zacatecanos, la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas desarrolló durante el presente semestre actividades del programa Guardianes del Patrimonio Cultural.

En colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), esta iniciativa acercó a estudiantes de quinto y sexto grados de primaria de distintos municipios al conocimiento de la historia, la arquitectura, las tradiciones y la riqueza patrimonial de Zacatecas, promoviendo el reconocimiento y la valoración de su legado cultural desde edades tempranas.

Mediante actividades y divertidas dinámicas educativas, niñas y niños conocieron el valor histórico de los monumentos y espacios emblemáticos que distinguen al estado, fomentando el respeto por su conservación, el sentido de pertenencia hacia su comunidad y la cultura de la legalidad.

Estas actividades contribuyen a formar ciudadanos más conscientes sobre la importancia de proteger el patrimonio edificado, involucrando a las nuevas generaciones en la preservación de uno de los principales legados culturales de Zacatecas.

Con este programa, la Junta de Monumentos continúa generando espacios de aprendizaje que fortalecen la identidad cultural y favorecen la participación social en el cuidado del patrimonio histórico, en concordancia con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Zacatecas.