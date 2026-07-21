Condena Geovanna Bañuelos multihomicidio en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos pidió fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la extorsión, esclarecer la posible colusión de servidores públicos y garantizar el debido proceso.

Al continuar en su recorrido por diversos municipios del estado de Zacatecas como aspirante a la coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía, la senadora condenó enérgicamente los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, donde fueron localizados sin vida el exalcalde de Sombrerete, empresarios y funcionarios públicos. Asimismo, expresó su solidaridad y condolencias a las familias, amistades y comunidades de las víctimas para quienes exigió justicia.

“Lo ocurrido representa un hecho profundamente doloroso para Zacatecas y exige una respuesta inmediata, firme y coordinada de todas las instituciones responsables de procurar justicia y garantizar la seguridad. Ninguna familia debe vivir con miedo y ninguna persona debe ser privada de la vida por la delincuencia”, manifestó.

La aspirante a la coordinación estatal por el Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde Ecologista de México consideró sumamente graves las líneas de investigación dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado, relacionadas con posibles actos de extorsión y la eventual colusión de servidores públicos.

Por ello, exigió que las investigaciones se conduzcan con profesionalismo, exhaustividad e independencia, sin descartar ninguna hipótesis y respetando el debido proceso. También solicitó que se investigue tanto a los responsables materiales como a quienes hayan ordenado, facilitado o encubierto estos crímenes.

“Si se acredita que algún servidor público utilizó su cargo para facilitar actividades delictivas, proteger intereses criminales o traicionar la confianza de la ciudadanía, debe responder ante la justicia. No puede haber tolerancia, encubrimiento ni impunidad”, enfatizó.

Geovanna Bañuelos advirtió que la extorsión constituye una de las principales amenazas para comerciantes, productores, empresarios y familias, pues no sólo afecta su patrimonio, sino que destruye empleos, paraliza actividades económicas, desplaza personas y genera miedo entre las comunidades.

En este sentido, planteó fortalecer la inteligencia financiera, la investigación criminal, la protección a víctimas y los mecanismos seguros y confidenciales de denuncia. Además, pidió que las instituciones federales acompañen las indagatorias y refuercen las capacidades de las autoridades estatales.

La legisladora reconoció el despliegue de 480 elementos de seguridad informado por las autoridades y confió en que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales permita esclarecer los hechos y evitar nuevos actos de violencia.

Asimismo, expresó su respaldo a la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, basado en la coordinación institucional, la inteligencia y la investigación.

“La disminución de los índices delictivos alcanzada mediante el trabajo conjunto no significa que podamos bajar la guardia. Cada hecho violento debe ser atendido con toda la capacidad del Estado, porque detrás de las cifras existen personas, familias y comunidades que merecen vivir en paz”, puntualizó.

Finalmente, la senadora del PT reiteró su compromiso con las víctimas, el acceso a la justicia y la construcción de una paz duradera para Zacatecas.

“Que estos hechos se investiguen hasta sus últimas consecuencias y que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes resulten responsables. No habrá paz sin justicia, ni justicia mientras prevalezca la impunidad. Zacatecas merece vivir con seguridad, dignidad y esperanza”, concluyó Geovanna Bañuelos.