Se gradúan más de 4 mil estudiantes de COBAEZ

Zacatecas, Zac.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) concluyó el ciclo escolar, con el egreso de más de 4 mil estudiantes, quienes finalizaron satisfactoriamente sus estudios de Educación Media Superior, en los 40 planteles y cuatro extensiones que integran este subsistema educativo.

Con esta nueva generación de egresados, en el Año del Progreso, el Cobaez consolida la formación de jóvenes íntegros, críticos y comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, al brindarles una educación de calidad que fortalece sus conocimientos, habilidades y valores para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Al felicitar a las y los estudiantes, a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, el Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, reconoció el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación de quienes culminan esta etapa de su vida académica, así como el acompañamiento de madres, padres de familia, docentes y personal administrativo, durante su proceso de formación.

“Hoy concluyen una etapa que representa el resultado de años de esfuerzo, constancia y compromiso. En el Cobaez nos sentimos orgullosos de entregar a la sociedad una generación de jóvenes preparados para continuar la construcción de su proyecto de vida. Estoy convencido de que cuentan con los conocimientos, las competencias y los valores necesarios para afrontar con éxito los retos que encontrarán en la educación superior y en su desarrollo profesional.”

El Director General destacó que el Subsistema ofrece un bachillerato general, modelo educativo que proporciona una formación sólida e integral en las áreas científicas, humanísticas, sociales y de comunicación, lo que permite que las y los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas.

Subrayó que esta preparación brinda a las y los egresados las herramientas académicas necesarias para enfrentar con éxito las exigencias de las carreras universitarias, adaptarse a nuevos entornos de aprendizaje y responder a los retos que demanda una sociedad en constante transformación.

Reconoció el compromiso del personal docente, directivo, administrativo y de apoyo, de los 40 planteles y cuatro extensiones del Cobaez, cuyo trabajo cotidiano hace posible que miles de jóvenes reciban una educación de excelencia y encuentren oportunidades para alcanzar sus metas.