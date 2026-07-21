Son ya tres casos de miasis por gusano barrenador en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de mantener informada a la población de manera clara y oportuna sobre los principales padecimientos que se presentan en la entidad, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) confirma el tercer caso de miasis en humanos por gusano barrenador.

La confirmación fue realizada por el Laboratorio de Diagnóstico de la Comisión México – Estados Unidos para la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas, con sede en el estado de Chiapas.

Se trata de un masculino de 51 años de edad, residente en el municipio de Trancoso, quien se encuentra bajo cuidados médicos por presentar comorbilidades.

La SSZ mantiene la vigilancia epidemiológica y trabaja de manera conjunta con autoridades de ganadería para la difusión de información y la identificación inmediata de posibles casos.

La miasis es una infección parasitaria causada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo o muerto. Ocurre cuando las moscas depositan sus huevos en heridas abiertas, úlceras o membranas mucosas. Los síntomas incluyen dolor intenso, inflamación, supuración, mal olor y la sensación de movimiento en la zona afectada.