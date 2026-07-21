Genera gobierno de Pepe Saldívar más de medio millar de empleos en primer semestre de 2026

Zacatecas, Zac.- Las políticas públicas de desarrollo económico impulsadas por el Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, han rendido frutos con la generación de más de medio millar de nuevos empleos directos (542) en la primera mitad de 2026, lo que impacta sustancialmente en los bolsillos de las familias guadalupenses.

Esto es gracias a la apertura de 200 negocios con giros de bajo riesgo para la sociedad y el medio ambiente, según ha informado el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en su última actualización del mes de junio del presente año.

Es destacable que las MYPIMES que se instalan en territorio guadalupense han invertido más de 61 millones de pesos para la apertura de estos negocios, cuyos giros son de comercio, servicios profesionales y personales, así como de alimentos, construcción, turismo y salud, además de representar un ingreso al municipio por parte del SARE.

Es así que, por instrucciones de Pepe Saldívar, en Guadalupe se siguen creando las condiciones para que la ciudadanía realice los trámites del alta de negocios o empresas de forma más sencilla y rápida, generando menores costos para las y los empresarios.

Es importante recordar que el INEGI, según los indicadores laborales para los municipios de México (ILMM), coloca al municipio de Guadalupe como punta de lanza en población económicamente activa en el estado de Zacatecas, referente a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Desde este orden de ideas, Guadalupe ha sido el primer lugar en alta de negocios a nivel estatal a través del SARE, según comunicó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), lo que refleja los buenos números de creación de empleos y de alta de negocios en el municipio para este año.

Es así que el Gobierno de Pepe Saldívar apuesta por crear las condiciones para reducir la desigualdad y estimular el crecimiento económico, generando empleos que aseguren condiciones de trabajo decentes y competitivas.