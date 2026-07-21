Cuando la inteligencia artificial nos obliga a ser más humanos

Por: Dra. María del Carmen Alonzo Godoy, Académica de la UAG

La IA no reemplaza a la humanidad, sino que ofrece mejores condiciones parar ejercer nuestra vida diaria

Hablar de Inteligencia Artificial en las organizaciones suele llevarnos a la productividad, la automatización y el ahorro de tiempo. Pensamos en sistemas capaces de seleccionar candidatos, analizar el clima laboral, detectar brechas salariales o mostrar cómo colaboran los equipos.

Todo eso ya está ocurriendo. Sin embargo, la pregunta importante no es cuánto puede hacer la Inteligencia Artificial, sino qué podemos hacer mejor las personas gracias a ella.

La tecnología procesa en segundos información que antes requería días. Puede identificar patrones, ordenar datos y revelar problemas que no siempre son evidentes. Pero no conoce la historia de quien solicita un empleo, las razones por las que una persona ha dejado de participar ni el contexto que explica el desgaste de un equipo.

La Inteligencia Artificial reconoce patrones. Las personas podemos comprender lo que significan.

Esa es su principal ventaja: no reemplazar nuestra humanidad, sino ofrecernos mejores condiciones para ejercerla.

Decidir mejor no significa dejar de decidir

Pensemos en un proceso de selección de personal. Durante años, muchas decisiones se han tomado a partir de impresiones rápidas, intuiciones o preferencias que rara vez se reconocen. La apariencia, la edad, la universidad de procedencia o la facilidad para expresarse pueden influir en una entrevista, aunque no determinen el desempeño futuro.

Las herramientas digitales permiten revisar candidaturas, comparar competencias y estructurar las evaluaciones. Esto reduce la improvisación y permite trabajar con una mayor cantidad de información.

Pero también existe un riesgo. Si un sistema aprende de contrataciones anteriores y esas decisiones favorecieron históricamente a determinados perfiles, puede repetir el mismo patrón. La diferencia es que ahora la exclusión puede presentarse como el resultado objetivo de un algoritmo.

Por eso, la Inteligencia Artificial no debe decidir quién merece una oportunidad. Debe ayudarnos a formular mejores preguntas: ¿qué criterios estamos utilizando?, ¿realmente se relacionan con el puesto?, ¿qué información estamos dejando fuera?, ¿podríamos estar excluyendo a una persona valiosa?

La tecnología no elimina la responsabilidad humana. La vuelve más visible.

Ver antes para actuar mejor

Esta capacidad de observar también puede mejorar la vida cotidiana de las organizaciones. Las encuestas breves, el análisis de comentarios y los indicadores de colaboración permiten detectar agotamiento, desmotivación, aislamiento o riesgo de rotación antes de que el problema se convierta en una renuncia o un conflicto abierto.

Un tablero puede mostrar que algo está cambiando. Sin embargo, no puede sentarse a escuchar, reconocer una carga injusta, ofrecer apoyo ni reparar una relación deteriorada.

Los datos pueden abrir una conversación. Sostenerla continúa siendo una responsabilidad humana.

Lo mismo ocurre con la equidad salarial o la colaboración entre áreas. La analítica puede revelar diferencias difíciles de justificar, personas sobrecargadas o contribuciones importantes que no aparecen en el organigrama. Nos permite ver aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto o se aceptó como normal.

Pero detectar un problema no basta. Medir el clima laboral sin responder a lo que las personas expresan genera frustración. Encontrar una brecha salarial y conservarla sin explicación debilita la confianza. Identificar a quien sostiene silenciosamente al equipo para después asignarle todavía más trabajo convierte la información en una nueva forma de injusticia.

La tecnología pone el espejo. La organización decide qué hacer con lo que observa.

Más tecnología exige más criterio

La transformación digital del capital humano no consiste únicamente en incorporar plataformas. Requiere profesionales capaces de interpretar datos, cuestionar recomendaciones automatizadas y comprender cómo cada decisión afecta a las personas.

Ese criterio no se adquiere aprendiendo a usar una herramienta. Exige formación avanzada para integrar tecnología, comportamiento humano, estrategia y ética en problemas reales de las organizaciones.

La Inteligencia Artificial puede ayudarnos a ser más rápidos y precisos. El verdadero desafío es contar con personas preparadas para utilizarla con responsabilidad y tomar mejores decisiones.

¿Y si el verdadero reto no fuera lograr que las máquinas parezcan humanas, sino prepararnos para usar la tecnología sin perder nuestra humanidad?