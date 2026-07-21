Tendrá IZEA actividades normales en temporada vacacional

Guadalupe, Zac.- Con el propósito de garantizar el acceso a la educación para las personas jóvenes y adultas, el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) informa que durante el presente periodo vacacional brindará atención de manera habitual en sus Coordinaciones Regionales y Plazas Comunitarias distribuidas en todo el estado.

Durante este periodo, las personas mayores de 15 años que no concluyeron su primaria o secundaria podrán acercarse al Instituto para recibir información, incorporarse a los servicios educativos gratuitos y dar seguimiento a su proceso de aprendizaje, contando con el acompañamiento del personal del IZEA.

El modelo educativo del Instituto ofrece alternativas flexibles que permiten a las y los educandos avanzar de acuerdo con sus tiempos y necesidades, facilitando que más zacatecanas y zacatecanos tengan la oportunidad de concluir su educación básica y mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a una formación con validez oficial.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, de impulsar políticas públicas orientadas a la regeneración del tejido social mediante la educación, promoviendo mayores oportunidades de desarrollo para las familias zacatecanas, en concordancia con la Agenda del Progreso 2026.

Para mayor información sobre los servicios que ofrece el Instituto, requisitos de incorporación o ubicación de la coordinación de zona más cercana, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 492 126 5989, donde recibirán atención y orientación personalizada.