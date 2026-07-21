Se ubica Zacatecas en posición 12 sobre uso y aplicaciones del recurso público

Zacatecas, Zac.- De acuerdo con los resultados emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (Diagnóstico PbR-SED), Zacatecas logró un puntaje general de 84.3 y se ubicó en la posición 12 a nivel nacional, superior a la media nacional.

La Coordinadora Estatal de Planeación, María Elena Pérez Ortiz, destacó que de las 10 secciones evaluadas por entidad federativa, donde se tuvo un avance “muy alto y alto” fueron en ejercicio y control, seguimiento y rendición de cuentas, con una puntuación de 98.4, 94.6 y 90.9, respectivamente.

Informó que otro de los apartados en el que se tuvo un buen avance es en programación y presupuestación, lo que, en conjunto con evaluación y planeación, consolida la estrategia de desarrollo impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila.

Metodológicamente, el diagnóstico PbR-SED se compone de diez secciones evaluadas por entidad federativa. Las primeras siete se encuentran alineadas con las etapas del ciclo presupuestario y, en conjunto con la octava, poseen un carácter valorativo; por su parte, las dos últimas secciones son de índole informativa y recopilan datos complementarios para fortalecer el análisis integral del gasto público.

Con ello, se da muestra de que la actual administración avanza significativamente en la transparencia y eficacia en el uso del recurso, con resultados positivos en la implementación de acciones y políticas que benefician a las y los zacatecanos.