Detienen a tres personas, podrían estar vinculados con hechos de violencia en Fresnillo

Zacatecas, Zac.- Como resultado de los operativos desplegados tras los hechos registrados el pasado sábado 18 de julio, autoridades de los tres órdenes de Gobierno detuvieron a tres personas consideradas generadoras de violencia, quienes podrían estar vinculadas con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo y que podría estar relacionada con los hechos recientes.

En conferencia de prensa, encabezada por el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y por el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, se informó que la detención se concretó sobre una brecha de terracería ubicada en el tramo de la comunidad José María Morelos con dirección a la localidad 6 de Enero, en Fresnillo.

Como parte del reforzamiento de las acciones operativas, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) detuvieron a dos hombres y una mujer menor de edad, quienes viajaban a bordo de una camioneta.

Las personas detenidas fueron identificadas como Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario del estado de Durango, y una mujer menor de edad, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas.

Durante la intervención y revisión, se aseguraron 113 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como 16 envoltorios y una bolsa con hierba verde y seca con características de la marihuana.

Asimismo, se confiscaron seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos pixelados y 40 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas. De igual manera, se aseguró una camioneta Nissan Frontier NP300, la cual presentaba alteraciones en sus números de identificación vehicular.

Las tres personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, suman ya cinco personas detenidas como resultado de los operativos realizados en los últimos días: una detención en el municipio de Pánuco, el pasado 19 de julio, y otra en Fresnillo, realizada ayer, además de las tres detenciones concretadas este martes.

El Secretario General de Gobierno refrendó que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad mantiene el despliegue operativo permanente en la región de Fresnillo y otras zonas del estado, con el objetivo de ubicar y detener a quienes generan violencia, esclarecer los hechos recientes y avanzar en la construcción de condiciones de paz y tranquilidad para las y los zacatecanos.

Asimismo, afirmó que los operativos continuarán hasta lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan en el territorio estatal, al tiempo que hizo un llamado a la sociedad zacatecana a no dejarse llevar por información falsa o contenidos difundidos en redes sociales con fines políticos o para generar miedo e inestabilidad.

En este sentido, sostuvo que el Gobierno de Zacatecas no mantiene pactos ni vínculos con ningún grupo delictivo y reiteró que el único compromiso y pacto de la administración estatal es con la sociedad zacatecana y con la pacificación del estado.