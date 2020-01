Diputados sesionarán 20 por ciento menos; Alma Dávila se opone

Zacatecas, Zac.-La diputada local, Alma Dávila Luevano y representantes de varias organizaciones civiles, coincidieron en manifestarse en contra la reforma constitucional, así como a la Ley Orgánica y al el Reglamento General de la LXIII Legislatura del estado con lo que cual, se pretende reducir la duración de los dos períodos ordinarios de sesiones de 5 a 4 meses cada uno.

En conferencia de prensa, Dávila Luevano refirió que con las reformas aprobadas el trabajo del pleno, se reducirá a 64 sesiones durante 32 semanas al año, lo que se traduce en la disminución del 20% de las asambleas legislativas ordinarias al año.

Por esto, hizo un extrañamiento a los y las diputadas que aprobaron la iniciativa de decreto el 19 de diciembre pasado, presentada por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP) representada por todas las fracciones parlamentarias a través de sus coordinadores en el congreso del estado tanto del PRI, Morena, PT, PRD, PVEM, PAN, PES y Movimiento Ciudadano.

Recordó que en el proyecto de decreto leído ante el pleno, el jueves 21 de noviembre de 2019, los integrantes de la CRIyCP plantearon reformar como finalmente lo hicieron, “con una sospechosa casi unanimidad reforma” varios apartados de los artículos 57, 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, los artículos 80 y 112, así como los 78 y 200 de la Ley Orgánica y Reglamento General de este poder legislativo respectivamente.

Refirió que esta decidió de reducir en Zacatecas los periodos ordinarios de sesiones “entre otras causas, una hipótesis que tengo es que ante la reforma constitucional que permite a los diputados la reelección, muchos compañeros aspiran a tener más tiempo libre enero, febrero, julio y agosto en sus agendas personales para visitar su distritos y municipios con propósitos de promoción electoral”.

Por lo anterior, aclaró que para que se concrete finalmente dicha reforma constitucional aprobada por en la legislatura local y comience su vigencia con la publicación del decreto en el Periódico Oficial, es necesario que sea avalada por la mayoría de los 58 cabildos del estado, por lo que expresó “con todo respeto, solicitó y exhorto públicamente a los integrantes de todos los cabildos para que rechacen esta reforma, que la analicen la valoren y puedan votar en negativo y la rechazan totalmente”.

Efraín Arteaga Domínguez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta) en el estado, sobre el tema manifestó que, “la ética de la inmensa mayoría de estos legisladores locales, es una ética individualista y mezquina, que le regatea su voluntad de trabajar al pueblo cosa que nos parece totalmente inaceptable e inmoral”

Preguntó a demás, el por qué los diputados no propusieron junto con la reducción de los periodos ordinarios de sesiones, “la reducción de sus dietas por ejemplo, entonces, no solo son negligentes, sino están faltando a su juramento constitucional cuando tomaron protesta y dijeron ahí, que sí no lo hiciera así, el pueblo se le reclamaría, pues eso estamos haciendo aquí y por eso estamos convocando a la ciudadanía en general a que nos manifestemos”

Marcelino Rodarte Hernández, representante del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas (MDMZ) por su parte lamentó que, “ en la legislatura de Zacatecas los diputados estén por reducir su trabajo y no renuncien a sus privilegios a sus dietas, hay bastante rezago las organizaciones aquí coincidimos varios hemos sido desatendidos en los temas sustanciales para Zacatecas en esta legislatura. Es mezquino que no atiendan al pueblo que no agoten el trabajo legislativo en el período que ya está establecido en lugar de incrementarlo, voten mayoritariamente por reducirlo “.

María de la Paz Barrón Delgado, activista por los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), y repre­sentante del Colectivo Lésbico Feminista de Zacatecas A. C., por su parte dijo finalmente que “el tema de las mujeres y el tema LGBTTTIQ sigue rezagado, todas y todos lo sabemos y decirles que parte de estar aquí es para darle ese respaldo y acompañamiento a la diputada porque nos parece totalmente absurdo y no nos deja clara la intención que se está buscando. En el período pasado acabamos de experimentar un ejercicio legislativo que no nos favoreció y que por supuesto atropello los derechos humanos de todas y todos nosotros, que no quiere decir que hayan hecho un trabajo, eso quiere decir que sacaron como pudieron y como quisieron el tema”.