Guadalupe debe de aclarar conflicto de intereses: IZAI

Zacatecas, Zac. – En sesión ordinaria de Pleno, los Comisionados Samuel Montoya Álvarez, Julieta Del Río Venegas y Fabiola Torres Rodríguez resolvieron cuatro inconformidades interpuestas por un ciudadano contra el Ayuntamiento de Guadalupe, derivado de las cuales se le instruyó dar certeza de la inexistencia de un nombramiento a un trabajador del municipio a través de su Comité de Transparencia.

Así mismo, se dará vista a un ciudadano de los informes de actividades de dos trabajadores municipales y la declaración de conflicto de interés de una funcionaria., a fin de que evalúe si la respuesta es satisfactoria.

Uno de los recursos recayó bajo la ponencia de la Comisionada Fabiola Torres Rodríguez, quien explicó que un ciudadano solicitó el nombramiento de una trabajadora municipal, su currículum, informe de actividades realizadas de enero a noviembre del 2019 y registros de checador de entrada y salida de su jornada laboral desde agosto a noviembre del 2019.

En sus manifestaciones, el sujeto obligado envió información complementaria al IZAI, mas no al ciudadano solicitante, por lo cual su inconformidad se declaró fundada y se le hará llegar la respuesta a fin de que manifieste si es o no satisfactoria.

Otra inconformidad recayó bajo la ponencia del Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez, quien explicó que es un caso similar a los dos anteriores, en donde se solicitó el nombramiento de una trabajadora municipal, su grado de parentesco con una funcionaria y la declaración de conflicto de interés.

El Ayuntamiento negó el nombramiento solicitado al declarar el documento como inexistente, por lo cual el recurrente interpuso su recurso de revisión. Durante el trámite de la inconformidad, explicó el Comisionado ponente, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con el nombramiento al tratarse de una trabajadora por contrato temporal.

“El municipio no avaló la declaratoria de inexistencia de información como lo marca la Ley, ya que no intervino su Comité de Transparencia para justificar que no se cuente con ningún documento, este requisito es fundamental para dar certeza de su respuesta” aseguró Montoya Álvarez.

Derivado de ello, el Pleno determinó revocar la respuesta del Ayuntamiento de Guadalupe y le instruyó para que en un máximo de cinco días sesione su Comité de Transparencia y elabore el acta correspondiente.

Dos recursos de revisión recayeron bajo la ponencia de la Comisionada Julieta Del Río Venegas en un expediente acumulado, quien explicó que el ciudadano dirigió dos peticiones sobre dos trabajadores municipales, requiriendo nombramiento, funciones, salario neto e informe de actividades de enero a noviembre del 2019, además de currículum, informe sobre parentesco con una funcionaria municipal y declaración de conflicto de interés de dicha funcionaria.

Posteriormente se inconformó, debido a que al responder, el Ayuntamiento omitió el informe de actividades y la declaración de conflicto de interés.

Del Río Venegas afirmó que, durante el proceso de la inconformidad, el municipio complementó la información y la envió al IZAI, mas no al ciudadano interesado, por lo cual el Pleno declaró fundado el motivo de la inconformidad y dará vista de la información al solicitante para que manifieste si es satisfactoria.