Le solicita Tello a López Obrador más patrullas para la GN en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello asentó ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que el reclamo de las mujeres por una vida libre de violencia es totalmente legítima, y ofreció el respaldo de su administración para lograr que se ejerza cabalmente este derecho.

En su gira por el municipio de Fresnillo, el mandatario de Zacatecas solicitó al Jefe del Poder Ejecutivo federal su respaldo para dotar de más patrullas a los más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional que actualmente operan en el territorio estatal; asimismo, lo invitó a que inaugure, en las próximas semanas, el nuevo Hospital de la Mujer en El Mineral.

Alejandro Tello encabezó junto al Presidente de México la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en Fresnillo, en presencia de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como de distintas Secretarias de Estado.

Por este motivo, resaltó ésta como una fecha que llama a hacer conciencia sobre el derecho a la igualdad, en la que las voces de las mujeres exigen un cambio en la cultura que les garantice igualdad, seguridad y justicia en todos los ámbitos de la vida.

“No más violencia contra las mujeres. Nos sumamos a su grito por la igualdad y justicia, su protesta es legítima. La violencia de género es un cáncer que nos lastima a todos, tenemos una deuda histórica con las mujeres. No más violaciones a sus derechos, no más muertes, no más desigualdad”, expresó ante la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann.

Reunidos en las instalaciones de la Feria Nacional de Fresnillo, el Gobernador Alejandro Tello ofreció su compromiso y apoyo a las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia, porque “en Zacatecas luchamos cada día para terminar con este flagelo”.

APOYO PARA LA GUARDIA NACIONAL

El Gobernador Alejandro Tello solicitó apoyo a Andrés Manuel López Obrador para que se dote de vehículos para la movilidad de la Guardia Nacional; “los zacatecanos y fresnillenses exigen mayor seguridad, con justa razón; necesitamos de su apoyo para que estos elementos puedan desplazarse por todo el estado”.

Para que se logre la seguridad de las familias zacatecanas, le ofreció su voluntad y determinación de trabajar en estrecha colaboración, hombro con hombro, para que a Fresnillo y a Zacatecas les vaya bien.

INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER

En presencia del alcalde Saúl Monreal Ávila, Alejandro Tello invitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que, en las próximas semanas, encabece la inauguración del Hospital de la Mujer de Fresnillo, uno de los más grandes, el más moderno y el mejor equipado del estado.

Recordó que, gracias al acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se logró una inversión en infraestructura y equipamiento de 347 millones de pesos, así como 256 millones más para su operación anual, lo que permitirá atender a más de 235 mil mujeres de la región norte del estado.