Los funcionarios estatales no le ayudan al gobernador: Saúl Monreal

Zacatecas, Zac.- El presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, lamentó que funcionarios estatales no le ayudan al Gobernador, Alejandro Tello Cristerna. Denunció y calificó públicamente al titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Luis Fernando Maldonado Moreno, como un “funcionario pésimo, que irresponsablemente dejó el proyecto del relleno sanitario de Fresnillo y no tiene ni la mínima atención”, señaló.

En conferencia de prensa, el Alcalde hizo esta denuncia pública, tras manifestar que fueron destinados para esta demarcación: “cero pesos en materia de ambiente, es lamentable que se le dé ese trato a Fresnillo por este funcionario, me parece muy lamentable y voy a decirle al señor gobernador, porque no puede ser posible que tenga este tipo de funcionarios que no cumplen”.

Monreal Ávila, agregó que incluso, con este objetivo, el titular de SAMA, hizo el compromiso de traer recursos del impuesto ecológico, “yo voy a estar a la expectativa, pero por lo pronto, ha sido un mentiroso, que no ha cumplido a Fresnillo; este funcionario que no sirve para nada, y que le afecta al señor gobernador. Se de su relación de amistad, pero una cosa es la amistad y otra, es la capacidad para llevar al frente una Secretaría de esta magnitud y de esta naturaleza”.

Para concluir, lamentó que no se trate con respeto a su municipio, pues apuntó, “lo lamento por el gobernador, porque él siempre ha sido muy generoso con Fresnillo y este funcionario indigna nuestro municipio”.