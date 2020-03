Consideran, aunque no en lo inmediato, toque de queda en Fresnillo: Monreal

Zacatecas, Zac,- El Alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila exhortó a la población a mantener la calma y continuar su vida con normalidad, pero con sus limitantes y sin dejar de atender las medidas de higiene para prevenir el contagio de Coronavirus COVID-19, pues reconoció que en Fresnillo, no obstante que se cuenta con el Hospital de la Mujer no hay espacios de atención, por lo que se comunicó con el Secretario de Salud en la entidad, Gilberto Breña Cantú para pedirle implementarlos por cualquier contingencia que se pudiera presentar.

“No estamos preparados en realidad ante un contagio de Coronavirus en Fresnillo ni en Zacatecas; la verdad hay que decirlo, por eso, entre más medidas de cuidado tomemos es mejor, nosotros estamos en esa idea y lo estamos haciendo de manera responsable; desde la semana pasada hemos tomado las cosas con seriedad y sobre todo con responsabilidad” indicó.

Monreal Ávila, expresó que en lo inmediato las autoridades no aplicarán toque de queda, “ahorita no, varios integrantes del comité de salud lo han planteado, yo les he dicho que ahorita todavía no es el momento, sí está considerado, pero en este momento no. Vamos a ver el avance; porque imagínate un contagio en Fresnillo es grave, se complicaría, pero hasta este momento estamos resguardando a la ciudadanía y todos están en la mejor disposición”.

Declaró que las medidas preventivas implementadas en el mineral, podrían prolongarse de tres semanas a un mes, hasta lograr una estabilidad, o al menos, tener un corte favorable.

El presidente municipal, afirmó que las autoridades del sector salud, no le han reportado ninguna caso positivo en su demarcación, “hasta este momento no, estamos pendientes, ha habido cerca de tres casos sospechosos, pero han salido negativos afortunadamente”.

Por ello, señaló que monitorean diariamente, el comité de salud se está instalando a 19:00 horas para sesionar en la presidencia municipal, refirió.

Como parte de las medidas implementadas en su administración para mitigar el contagio de Covid-19, dijo que tendrán guardias, en tanto que las personas mayores de edad que padezcan alguna enfermedad crónico degenerativa podrán aislarse, también mencionó que cerraron bares, antros gimnasios y cines.

De igual manera manifestó que ayer (domingo) realizaron operativos en tianguis, en donde la gente ordenadamente respetó los controles sanitarios, también filtros sanitarios en el Centro de Readaptación Social (Cereso), monitorean además, las funerarias pues considera necesario estar atentos a los protocolos, ya que todas estas medidas son con la finalidad de ayudar a evitar contagios de Coronavirus, por lo que espera que la sociedad así lo esté entendiendo.

Durante entrevista radiofónica, con el comunicador Francisco Elizondo, luego de afirmar que continúa realizando su trabajo con más cuidado, con las reservas y medidas precautorias correspondientes pidió a la población cuidarse “es mejor no salir, ahorita es mejor tener medidas precautorias todos los ciudadanos de Fresnillo y de Zacatecas, los invitamos a que solo por lo más necesario o urgente salgan a la calle, pero lo más importante es el aislamiento”, concluyó Monreal Ávila.