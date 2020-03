El coronavirus a través de las herramientas tecnológicas

Zacatecas, Zac.-Diversas Casas de Estudios del país han evaluado las medidas para no afectar la continuidad de las clases dada la contingencia sanitaria por el COVID- 19, de tal manera que en algunas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se sigue trabajando a distancia con la ayuda de plataformas virtuales o haciendo uso de las herramientas tecnológicas más utilizadas en la actualidad.

El director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAZ, Jorge de la Torre y Ramos, expresó que distintos programas académicos como lo son: Ingeniería en Electrónica Industrial; Ingeniería en Computación; Ingeniería en Diseño Industrial; Ingeniería en Robótica y Mecatrónica; Ingeniero Electricista; Ingeniería de Software; Ingeniería en Tecnologías Computacionales – Internet de las Cosas e Ingeniería Electrónica Industrial – Robótica y Sistemas Digitales están utilizando Moodle, “que es una plataforma donde se pueden hacer cursos o talleres en línea, subir tareas, documentos y aplicar evaluaciones, todo ello, con previo diseño del docente titular”.

Al respecto, el responsable del programa de Ingeniería de Software, Sodel Vázquez Reyes, aseguró que las comunidades de Ingeniería de Software e Ingeniería en Computación están realizando sus actividades a través de dicha plataforma en la dirección electrónica: https://ingsoftware.reduaz.mx/moodle/

De igual forma, mencionó el especialista en software, que otros profesores optaron por usar sus cuentas de correo institucional -uaz-edu.mx-y trabajar desde Google Classroom. Para la comunicación con los estudiantes, se está empleando el correo electrónico, Discord, chat de Moodle, entre otros. Y para las sesiones de clases virtuales, se utilizan principalmente los programas de TeamViewer, Skype y Zoom, “estamos enfrentado este nuevo reto a través de las herramientas tecnológicas e infraestructura de nuestra universidad”, subrayó Vázquez Reyes.

Por su parte el responsable del programa de Ingeniería en Computación, Juan Villa Cisneros, puntualizó que no en todas las materias se ha podido dar seguimiento a los estudiantes usando herramientas tecnológicas “ya que muchos de ellos, no tienen la posibilidad de conectarse a internet”. No obstante, señaló que quienes si pueden acceder, se refuerzan sus estudios por Moodle, el correo electrónico y Facebook, “aunque desde Discord hemos tenido más resultados, con ella los estudiantes tienen que resolver retos de seguridad en redes y por tanto desde ahí, deben acumular puntos”.

En el caso de los alumnos que no tienen acceso, se les dejaron actividades como lecturas de libros digitales, ejercicios e investigación. Sin embargo, el apoyo no se pudo lograr al 100 por ciento en los grupos, ya que en algunos casos se requiere equipo especializado como lo es el Laboratorio de Redes, enfatizó Villa Cisneros.

Algunos de los grupos que están trabajando en medios electrónicos son los alumnos de las materias de Estructura de Datos, impartida por Diana Ortiz; Lenguaje de Programación del docente Carlos Castañeda, y por parte de Blanca Solís, la materia de Análisis de Algoritmos, así como otras asignaturas del programa de Ingeniería en Computación, concluyó.

En la Unidad Académica de Ingeniería I donde están los programas de Ingeniería Mecánica; Ingeniería Civil; Ingeniería Topografía e Hidrografía; Ingeniería Aplicada con Orientación en Recursos Hidráulicos y Arquitectura, la directora María de Lourdes Olivan indicó que se dio la instrucción a la planta docente de mantener la comunicación a través de la página web del docente, grupos de WhatsApp y correo electrónico.

En reunión llevada a cabo para determinar estrategias académicas por la contingencia, Lourdes Olivan manifestó que por la situación de que muchos alumnos son originarios de comunidades lejanas y por tanto con dificultades para lograr una buena comunicación, se acordó de que cada docente evaluará las condiciones de posibles conectividades para seguir con la preparación de sus estudiantes.

Es importante mencionar que el programa de Ingeniería en Computación a través de su página de Facebook, puso a disposición de sus estudiantes el apoyo de alumnos mentores para algunas materias como Programación 2, Algebra Línea y Superior, Métodos Numéricos, Cálculo, Física, entre otras., y se informó que, como estrategia, tienen que estudiar el material del que se tengan dudas para así facilitar la labor de mentorías. Los interesados pueden ingresar a: https://www.facebook.com/computacionuaz/photos/pb.111702065531829.-2207520000../2835710349797640/?type=3&theater