Incrementan reportes ante seguridad pública; pide Julio César Chávez quedarse en casa

Zacatecas, Zac.-Consciente de la importancia de que la ciudadanía acate todas las recomendaciones para mitigar la propagación de Covid-19, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, hizo nuevamente un enérgico llamado a que la gente se quede en casa y únicamente salga a realizar actividades esenciales.

Evitar una contingencia mayor depende de cada uno de nosotros, puntualizó el alcalde, la sana distancia, el lavado de manos y solamente salir a lo esencial, “hoy lo importante es la salud”.

Esto luego de dar a conocer que del 6 al 12 de abril los reportes se dispararon en un 289% en relación con los de la semana pasada registrándose 171 reportes en la Dirección de Seguridad Pública.

“Por eso es el llamado enérgico, serio, a la conciencia y a la madurez social de no salir si no es a realizar una actividad esencial”, puntualizó Julio César Chávez.

En promedio, en la Dirección de Seguridad Pública se registran 38 reportes por semana, sin embargo, durante la semana del 23 al 29 de marzo este número se disparó a 202, lo que significa un incremento del 531%; en tanto, a la semana siguiente, del 30 de marzo al 5 de abril se registró un decremento del 376 al registrarse 59 reportes.

La recomendación, enfatizó el alcalde, es no salir si no es a realizar una actividad esencial: ya sea a trabajar o a comprar alimentos y resaltó la importancia de cuidar la salud.

“La semana pasada tuvimos una reducción importante, reconocimos a los guadalupenses por haberlo hecho, pero esta semana vuelve a repuntar; y no es un tema de recaudación, es un tema de salud y no vamos a permitir que por algunos necios se ponga en riesgo la integridad y la vida de todos”, sentenció el alcalde.

