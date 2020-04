Requiere Zacatecas de 2 mil millones para enfrentar crisis sanitaria

Zacatecas, Zac.- Ante los retos financieros que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, el Gobernador Alejandro Tello solicitó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el respaldo de su administración por alrededor de 2 mil millones de pesos, para mitigar los efectos económicos de esta crisis sanitaria.

En videoconferencia, el Gobernador y el Secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, explicaron que, tras la suspensión de actividades económicas para evitar la propagación del coronavirus, el Estado ha dejado de percibir ingresos importantes para solventar gastos diarios de servicios públicos.

“Hemos redireccionado gastos a necesidades esenciales. Sin embargo, es imperativo el respaldo federal; de no ser así, se pone en riesgo la estabilidad económica, política y social de Zacatecas”, afirmó Tello, tras dar a conocer que ya se hizo la solicitud de manera oficial al Presidente López Obrador.

Por su parte, el Secretario Jorge Miranda recalcó que, de acuerdo con estimaciones, en el país se prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta 8 por ciento, lo cual significaría para Zacatecas dejar de percibir hasta 2 mil 500 millones de pesos.

De momento, la Recaudación Fiscal Participable se ha contraído 2.3 por ciento, mientras que los ingresos propios bajarán en un margen de 472.2 millones de pesos, principalmente en los rubros de Impuesto Sobre la Nómina, Control Vehicular y Productos.

Con base en lo anterior, el Gobierno de Alejandro Tello solicitará al Congreso del Estado un reajuste al Paquete Económico del año en curso, donde se considera una caída del PIB de 4 por ciento, aunque no se contempla afectar el presupuesto de actividades consideradas esenciales ante la pandemia, advirtió Miranda.

De acuerdo con la propuesta, y de continuar disminuyendo los ingresos, se harán ajustes en gastos de comunicación social, gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población y gastos en servicios personales.

Adicionalmente, quedarán prohibidas las recontrataciones, recategorizaciones, estímulos e incentivos al personal público; se pospondrán de manera indefinida las negociaciones de contratos colectivos de sindicatos; también, vendrá la cancelación de ferias y festivales, explicó el Secretario de Finanzas.

La iniciativa propone la prohibición de asesorías, consultorías, asistencias e intercambios en materia jurídica, reducción y reorientación de recursos en dependencias y organismos descentralizados, no adquisición de bienes y análisis de fusión de secretarías.

Por lo anterior, el Gobernador solicitó la unidad de todos los poderes, así como de organismos autónomos y sector empresarial, para enfrentar los retos económicos que ha generado la crisis sanitaria.