Suspende Issstezac firma de talón de pago para pensionados y jubilados hasta nuevo aviso

Guadalupe, Zac. Con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los pensionados y jubilados, durante el periodo de emergencia sanitaria por el COVID- 19 y hasta nuevo aviso, se suspende el acto público de la firma de talón de pago que se realiza los días 15 de cada mes.

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), Marco Vinicio Flores Guerrero, dijo que no se debe poner en riesgo el bienestar de los pensionados y jubilados, por lo que es necesario acatar las medidas sanitarias y garantizar la sana distancia.

El funcionario estatal también solicitó no acudir a las oficinas centrales del Instituto para tal efecto, ya que están cerradas y el no realizar la firma del talón de pago no afectará en lo absoluto en el pago mensual de su pensión.

Asimismo, exhortó a los trabajadores en retiro a evitar aglomeraciones y mantener sana distancia a la hora de acudir al cajero automático a hacer su cobro.