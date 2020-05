No estamos ocultando nada: Marco Vinicio Flores

Zacatecas, Zac.-El director del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), Marco Vinicio Flores Guerrero, dio a conocer en entrevista que recibió al instituto sumido en una crisis financiera muy aguda y sin precedentes en todos sus años de vida, y que hace aproximadamente un año que no tiene recursos para préstamos y cinco años que se dejaron de otorgar de manera regular.

Al mes de mayo se tiene un adeudo acumulado de 314 millones de pesos, de los cuales 213 millones de pesos que Gobierno del Estado le dio adelanto y que se tienen que comenzar a pagar.

Además, son 20 millones de pesos que se tienen de adeudo al SAT, 18 millones en Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y un adeudo histórico de 11.5 millones de pesos que no se fueron cubriendo, sin contar los 150 millones que se tienen de adeudo a proveedores.

“Tenemos una situación insostenible de las finanzas y activar los préstamos con recursos propios es a todas luces inviable porque no los tenemos; incluso, ni vendiendo algunos inmuebles que pudiéramos tener se podrían otorgar créditos, ya que los recursos tendrían que ir a pago de deudas”, dijo.

Así, y con la facultad de suscribir convenios con otros entes públicos e instituciones privadas, es que se procedió a establecer el convenio con Banco Azteca, tomando en cuenta que es una alternativa con intereses realmente competitivos, aseguró Flores Guerrero, y aclaró que “no es dinero del ISSSTEZAC, sino de la institución financiera y con una tasa preferencial”.

De lo que se trata es de que se ofreciera el servicio a la derechohabiencia buscando un beneficio para los trabajadores. “Es un servicio abierto en el que no hay obligación de nada y es el trabajador quien se dirige a la institución financiera”.

De igual forma, dejó en claro que “no se está atentando contra el instituto en ningún momento ni privatizando prestaciones.

Hay una urgencia importante en la derechohabiencia. Sabemos que estamos viviendo un momento sanitario complicado y un momento económico muy difícil y la derechohabiencia está urgida de tener estas prestaciones, que desde hace mucho tiempo no se habían podido restacar. Tenemos una lista de espera muy larga y la gente quiere accesar a un préstamo”.

Por otro lado, señaló que no se están destinando las ganancias del ISSSTEZAC para nada con algún ente externo, ya que lo que se presta es de Banco Azteca. “Es un beneficio para los derechohabientes con la intención de ser absolutamente transparentes y de ser claros en el proceso.

No hay truco, no estamos haciendo nada indebido y lo único que estamos haciendo es facilitar prestaciones a los derechohabientes que el ISSSTEZAC no puede otorgar ante la imposibilidad económica”.

Sostuvo que la única participación del organismo que dirige es garantizar ante Banco Azteca que el solicitante sea derechohabiente, pero habrá un filtro en el área de prestaciones económicas por el tema del buró de crédito en el que se encuentran muchos trabajadores, que utilizarían el recurso para pago de deudas.

También se tiene la posibilidad de firmar con otra institución, Credifácil, con quien sería más fácil accesar en caso de encontrarse boletinado en Buró de Crédito, máxime que sería un descuento vía nómina.

A pregunta expresa de si el trabajador no se metería en problemas al ser canalizado a una institución bancaria, comentó el director que “los riesgos se corren en todos lados, y nosotros lo único que hacemos es facilitarse las opciones y alternativas y cada quien podrá optar por lo más viable, de acuerdo a su criterio”.

El tope máximo de los posibles préstamos es de 262 mil pesos, con un plazo mínimo de 18 meses y hasta 36 meses para el pago.

Finalmente, dijo para la derechohabiencia que tenga confianza: “lo que estamos buscando es darle viabilidad al instituto: no queremos ni vamos a hacer absolutamente nada a espaldas de los trabajadores.

Lo que estamos haciendo es darle viabilidad al sistema de pensiones y actuamos de esa manera en el afán de obviar muchos procesos con la posibilidad de darle esa prestación a los trabajadores. No estamos ocultando nada; el convenio es público y se puede dar por terminado en el momento en que así se disponga”.