El IMSS ya cuenta con hospital COVID-19 en Fresnillo

Fresnillo, Zac.- El Alcalde, Saúl Monreal Ávila, en conferencia de prensa virtual, dio a conocer que el Hospital anexo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se instaló para atender a los enfermos de COVID-19 en Fresnillo, ya está terminado y sólo falta el equipamiento que estará listo en próximos días para recibir a posibles enfermos.

Mencionó que es una superficie de 720 metros de construcción, con capacidad para 38 camas con respiradores exclusivos para personas contagiadas de COVID-19.

“Lo deseable es que no se use, que no se sature, por ello, vuelvo hacer un llamado, no es un juego, es una situación difícil, vamos a seguir trabajando pero la verdadera contención no la hace la autoridad, la hacen todos los ciudadanos, por eso vuelvo a hacer la petición de quedarse en casa o salir lo menos posible, sé que es compleja la situación”, señaló el Presidente Municipal.

Sin embargo, enfatizó que se debe de estar preparado para cualquier contingencia y ante cualquier crisis. Zacatecas continúa con altos índices de movilidad, tan sólo abajo de Baja California Sur.

Frente a ello, Monreal Ávila indicó que ya se delineó un plan de trabajo en las zonas de alto riesgo, en tanto comenzará una campaña ardua de información, en especial en las zonas de alto riesgo con la presencia de los tres órdenes de gobiernos, Federal, Estatal y Municipal para evitar que Fresnillo se convierta en el centro de la pandemia en el estado.

Indicó que, en lo que respecta a la comunidad de Río Florido ya se han clausurado los espacios que se arrendaban a los trabajadores migrantes del campo, puesto que no cuentan con las condiciones necesarias de sanidad.

Para evitar la propagación del Coronavirus se revisaránegocio por negocio para comprobar que se cumplen con las medidas necesarias. Para ello se trabaja en la capacitación a comerciantes a quienes se les ha informado que la apertura de sus negocios serán solo sí no se disparan los casos positivos.

El primer edil enfatizó que es importante la comunicación y la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que no haya especulaciones ante el crecimiento de casos positivos y coadyuvar e ir de la mano en esta emergencia sanitaria.