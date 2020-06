Recorte de 10 mdp a Incufidez por pandemia: Adolfo Márquez

Zacatecas, Zac.- Adolfo Márquez Vera, titular del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), dio a conocer que el recorte de fondos al organismo, a propósito de la contingencia sanitaria causada por el Covic-19, fue de poco más de 10 millones de pesos, lo que afectará a todos los apoyos a los deportistas.

“Como a nivel nacional se detuvo todo, no se han tenido gastos que sean significativos; sin embargo, no solamente son los 10 millones de reducción, sino que no hemos tenido el flujo de efectivo del presupuesto que ya había sido asignado”.

Mencionó que en este momento el Instituto tiene un rezago de 29 millones de pesos que se le deben en todos los capítulos para poder funcionar. “Se piensa que el tener cerradas las albercas es un gasto menos, pero se trata de un gasto que se sigue dando, haya usuarios o no, ya que se siguen encendiendo las calderas, se sigue consumiendo gas, agua y químicos.

No tenemos una disminución de gastos. Al contrario, se siguen dando a pesar de que no se tengan usuarios. Además, no hay ingresos propios”.

Sobre las afectaciones que se prevén por el recorte presupuestal, dijo Márquez Vera que se hizo una valoración y en las Ligas Estatales de Desarrollo solamente serán abiertas las que más población tienen, aunque se trataría de trabajar con ellas cuando las condiciones lo permitan.

Asimismo, especificó que por año se tiene un recorte de presupuesto de 2 millones de pesos más 300 mil pesos por año por cada deportista que apoya el Instituto, y cuyo número es de 18 seleccionados nacionales, que ya ni siquiera están en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

En el caso de Ilse Guerrero, clasificada nacional, aseveró Márquez Vera, cuya práctica deportiva es al aire libre y ante el alto en las actividades, se le da seguimiento por parte de la propia Comisión Nacional del Deporte (Conade), lo mismo que a otros deportistas de alto rendimiento, máxime que es necesario mantener el nivel competitivo para futuros eventos internacionales. “En cuanto al apoyo económico, ya que es madre de familia, tiene apoyo espacial de una dependencia que tiene que ver con los menores, pero aparte tiene beca con nosotros, asignada de acuerdo al tabulador de logros; ella es uno de los acreedores de montos superiores”, afirmó.

Por otro lado, informó que todos los juegos nacionales Conade fueron suspendidos por la pandemia, lo mismo que todo lo referente al tema de la Paralimpiada, Juegos Populares, Autóctonos e Indígenas, más los eventos de Federación que eran convocados para clasificatorios o selectivos.

“Las Federaciones dieron un alto total a todas las actividades y no tenemos fecha para que reinicien”, aseguró.

Por otra parte, en cuanto a la supuesta malversación de fondos cometido por la titular de la Conade, Ana Gabriela Guecara, y el hecho de que sea este un motivo para que no fluyan los recursos al Incufidez, dijo el funcionario que “hemos recibido una gran apertura de ellos en cuanto al trato; los ámbitos administrativos, de investigación o de sanciones, no nos competen a nosotros, sino a la función Pública o ante quien se levante la denuncia.

La misma Ana Gabriela ha tenido recortes muy fuertes de presupuesto, lo cual se ha visto reflejado en nuestros deportistas, pero no venía sólo con esta administración, sino que desde la anterior todos nuestros deportistas no estaban recibiendo el apoyo de la Federación y hemos asumido los estados la preparación y apoyo en cuanto a becas para nuestros deportistas, lo cual se nos hace muy pesado y no nos vemos respaldados”.

Agregó que Incufidez logró subsanar una deuda histórica que se tenía desde 2008 de 488 millones de pesos, pero el departamento de Infraestructura de la Conade dice que no tiene dinero, aunque “tiene las puertas abiertas”.

“Afortunadamente el gobernador Alejandro Tello ha hecho un esfuerzo y del Fondo Minero está destinando algo de ese recurso para infraestructura deportiva”, añadió.

Por otro lado, comentó que todo el personal, incluyendo los becarios, siguen laborando en el Incufidez, aunque se han tenido problemas para pagar la nómina de estos últimos, ya que se les pagaba con los ingresos de las albercas. En este tema también se buscó y encontró la ayuda del gobernador del estado, de manera que no se ha tenido despido alguno de personal.