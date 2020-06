Chávez: tenemos en Guadalupe 274 asentamientos irregulares

Zacatecas, Zac.-En el municipio de Guadalupe se tiene un registro de 274 colonias y asentamientos irregulares, informó el alcalde Julio César Chávez Padilla, quien expuso que en este momento se lleva a cabo el proceso de regularización de siete nuevas colonias.

El tema se atiende permanentemente, agregó, y se ha avanzado en la presente administración con el rezago.

En otro tema, dio a conocer que se dialogará con organizadores el Festival de la Tuna para ver la posibilidad de que se les permita realizar sus actividades, como a ciertos restaurantes, pero tomando en cuenta, en todo momento, las disposiciones que dicte la Comisión de Riesgo Sanitario, que es la que regula este tipo de alimentos.

Por lo que toca a la venta de bebidas alcohólicas, comentó Chávez Padilla que se continuará con el mismo horario, es decir, hasta las 20:00 horas, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades en la materia.

Finalmente, informó que se tiene un recurso de 18 millones de pesos que será destinado para re encarpetamiento y bacheo en el municipio, ya que “es importante mantener nuestras calles y carreteras en buen estado”.

Dijo que ha tenido que intervenir carreteras estatales, que no son competencia del municipio, pero “que atraviesan nuestra importante ciudad y que son alimentadoras a distintas colonias y hogares, comercios e industria, por lo que no podemos esperar la buena voluntad de quien no la ha mostrado a la ciudad de Guadalupe y lo estamos haciendo nosotros”.