Inmuzai: aumenta violencia intrafamiliar por pandemia

Zacatecas, Zac.- La activista Emilia Pesci Martínez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (Inmuzai), dio a conocer que la campaña de Cubre bocas Morado, lanzada para otorgar a las mujeres víctimas de violencia una herramienta para solicitar apoyo de las autoridades, arroja buenos resultados al momento.

“Ha sido muy bien recibida, tanto por las empresas como por la ciudadanía que atiende los establecimientos. No dejan de ser los empleados quienes tienen ese primer contacto y esa disposición de ayudar a una mujer cuando lo necesita.

El Programa Cubre Boca Morado, además de la vinculación hacia las empresas, es un esfuerzo inter institucional, puesto que también contamos con la participación del C5 y de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, quienes han reportado que al día de hoy, en aproximadamente un mes que tiene operando este programa, se han atendido dos casos.

Pudiera parecer poco, pero son dos casos en los que se resguardó la integridad de dos mujeres, una de ellas menor de edad, mientras que en el otro caso se reportó la presencia de menores de edad”, dijo.

Resaltó la funcionaria el hecho de que este trabajo continúe, ya que su finalidad es preventiva. “Esperamos que no sean muchos los casos, pero debemos tener esta alternativa para aquellas mujeres que no tengan acceso a telefonía o Internet o que por sus condiciones físicas o discapacidades, como sordera, y no puedan hacer una llamada al 911. También se piensa en las mujeres cuyos agresores les impiden la comunicación”.

Agregó que una vez que se comunica la mujer agredida, se canaliza en el municipio a la patrulla Mujer Segura, que estará dando atención a estas mujeres. “El hecho de que los reportes no lleguen mediante el Cubre boca Morado, no significa que sean las únicas atenciones que ha dado la patrulla, sino que se han registrado 46 reportes por este medio, en lo que va del año, por violencia familiar. De esos 46 reportes, 15 personas han sido causa de que se siga un proceso penal en su contra”.

Sostuvo que se esperaba que la violencia intrafamiliar y de género se incrementara durante la contingencia. “Este año, en relación con el año pasado inmediato, se ha incrementado. A diciembre de 2019 se habían atendido 45 reportes, mientras que en lo que va de 2020, al último día de junio, se han atendido 46. Eso quiere decir que en la mitad del año ya llevamos el total de reportes del año pasado”.