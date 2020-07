Pide PC no tirar basura para evitar obstrucción en las alcantarillas

Zacatecas, Zac.- Luego de la fuerte tormenta registrada este lunes, con descargas eléctricas y granizo, misma que se sintió con mayor intensidad en la zona de Guadalupe, se reportaron 27.0 milímetros de precipitación, de acuerdo con la dirección Estatal de Protección Civil (PC) a cargo de Juan Antonio Caldera Alanís.

El funcionario señaló que la ciudadanía reportó en la avenida San Marcos de la capital del estado y en El Orito, donde hubo encharcamientos fuertes debido a problemas de alcantarillado, donde se tiene pendiente trabajo de desazolve para permitir que el agua fluya libremente.

En la avenida San Marcos quedó varado un automóvil, mismo que se retiró una vez que se desalojó el agua acumulada, mientras que en El Orito una vivienda se inundó en la parte del patio, pero en ninguno de los incidentes hubo consecuencias personales.

Por otro lado, se registró la caída de un árbol frente a la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), mismo que obstruyó los tres carriles de Zacatecas a Guadalupe. Elementos de PC estuvieron trabajando más de una hora para retirarlo y restablecer la circulación vehicular.

Además, en el fraccionamiento Conventos I, en Guadalupe, las coladeras estaban tapadas y en una casa se subió el nivel del agua. En la avenida Pedro coronel, más concretamente en la casa del Abuelo, se metió el agua, pero no fue necesaria la evacuación de los adultos mayores residentes.

En el fraccionamiento Geranios cinco casas reportaron nivel alto de agua debido a que las alcantarillas estaban taponeadas y se reportó desprendimiento de escombro en las inmediaciones del cerro de la Bufa, lo mismo que en Solidaridad y Tránsito Pesado, además de la colonia Conde de Santiago de la Laguna.

“En términos generales, no hay daños considerables, pero el movimiento que se hizo por la noche ante la presencia de lluvia fue mucho. Afortunadamente no hay personas lesionadas y no fue necesario habilitar refugios temporales.

Se atendieron los reportes y la recomendación principal es no tirar basura en la vía pública, además de que urge realizar el proceso de desalojar todos los desechos y sedimentos que hay en las alcantarillas y drenaje, incluidos los ductos que van de Zacatecas a Guadalupe”.

También recomendó Caldera Alanís que las familias metan en una bolsa de plástico toda la documentación que tengan en casa para evitar que se moje y se pierda en caso de que el agua ingrese a las viviendas.

El pronóstico para este miércoles es de lluvia moderada. “Estamos en temporada de lluvia y hay que tomar medidas preventivas para adultos mayores y mejores de cinco años. Hay que reforzar las viviendas si se tienen techos de lámina y reforzar los tinacos de agua de las azoteas”.

Para los habitantes de comunidades y municipios se les pide no cruzar los arroyos y ríos para evitar una tragedia con la fuerza de las aguas.