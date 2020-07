Artesanos zacatecanos podrán vender a través de Amazon

Zacatecas, Zac.- Por primera ocasión, a través del Gobierno de Zacatecas, un grupo de 38 artesanas y artesanos de diversas ramas se capacitan para formar parte de la plataforma de Amazon Handmade y comercializar sus productos en México, Estados Unidos y Canadá mediante la venta electrónica.

Rosa Elvira Campos Álvarez, subsecretaría de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Economía (Sezac), informó que luego de diversas gestiones, un grupo de artesanos zacatecanos concluyó la primera capacitación que ofrece Amazon mediante su espacio comercial de Handmade (hecho a mano).

La funcionaria destacó que durante esta emergencia sanitaria fue posible constatar la forma en que fue cambiando la compra-venta de productos diversos y el papel que juega el comercio electrónico a través de plataformas internacionales, como Amazon.

A través de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Sezac y de su titular, Arturo Ramos, contactaron a esta compañía de comercio electrónico para iniciar una vinculación directa y conformar un primer grupo de 38 artesanos para capacitarlos en el funcionamiento de la plataforma de Amazon Handmade.

En respuesta, artesanas y artesanos de diversas ramas y municipios, entre ellos de plata, cantera, alfarería, fibras vegetales, textiles, cartonería, talabartería, entre otras, atendieron el llamado de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal y conformaron este primer esfuerzo para concretar el proyecto.

De manera general, Amazon informó que su plataforma Handmade ofrece, como una ventaja para el sector, no pagar una anualidad por ofertar sus productos, de manera que éstos pueden presentarlos en el mercado de México, Estados y Canadá, cobrando, al final de la venta, su porcentaje.

Entre los requisitos, deben ser artesanos y no industrias; tener posibilidad de emitir facturas fiscales, no se admiten áreas como la de alimentos, bebidas o electrónicos; asimismo, la compañía no pide como obligatoriedad tener código de barras, lo que es otra ventaja para los artesanos zacatecanos.

Mediante el acompañamiento y el enlace directo de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal entre Amazon, y las cuentas que podrían generarse con los artesanos de Zacatecas brindarán apoyo en todo el proceso.

La Subsecretaria Rosa Campos destacó que este primer grupo está conformado por beneficiarios del Programa de Apoyos Emergentes que dio recientemente el Gobierno de Zacatecas, como un esfuerzo de continuidad de apoyo y promoción al sector del Zacatecas Artesanal.