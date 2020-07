Necesaria una política de Estado: Anaya Mota

Zacatecas, Zac.- Luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024, la senadora, Claudia Edith Anaya Mota aseguró que “un programa sin la participación del Poder Legislativo podrá ser la política del Presidente, pero no del Estado Mexicano”.

La senadora por Zacatecas, precisó que en la construcción de la política exterior mexicana “intervenimos los senadores de la República al discutir y aprobar las propuestas que el Presidente nos envía para que sean ratificados por México ante organismos internacionales y ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC”.

“Nuestros migrantes en el exterior, lo valen; no podemos permitir la orfandad de nuestros connacionales fuera de nuestro país; no podemos abandonar a nuestros empresarios que compiten con sus exportaciones en el mundo; no podemos darnos el lujo de no defender a nuestros connacionales en contra de políticas racistas”, puntualizó Anaya Mota.

Por lo anterior, la legisladora hizo un llamado al Ejecutivo a establecer una agenda para construir una política exterior de Estado, que incluya una posición consensuada ante el mundo; una posición que dé seguridad, certeza y confianza de lo que pueden esperar de una relación con nuestro país. Debemos de procurar un mensaje institucional de lo que es México”, afirmó.

Hoy, ante la pandemia, la crisis económica, el turismo, y en general el comercio exterior y la diplomacia nacional, deben estar centradas en nuestros principios constitucionales y en la tradición internacional; para ello es necesaria una política nacional, en la que actuemos como Estado, no como Poderes por separado con intereses diferentes, advirtió.

“México es una gran Nación, con una tradición de amistad, respeto y solidaridad, sigamos por ese camino; no pretendamos promover un proyecto al mundo del cual hoy no vemos en México los resultados”, concluyó la senadora por Zacatecas.