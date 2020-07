Obligatorio uso de cubrebocas en Fresnillo

Fresnillo, Zac.- Ante los altos índices de contagio de COVID-19 en El Mineral con 326 positivos, de los cuales 106 se han recuperado y 28 han fallecido, es decir, que se tienen 202 personas activas con la enfermedad, el Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria, acordó el uso obligatorio de cubrebocas, pero además una campaña intensa para que se use de manera correcta.

El Alcalde, Saúl Monreal Ávila, en conferencia de prensa dio a conocer el acuerdo del uso de cubrebocas obligatorio, donde el sector salud a través de la Jurisdicción Sanitaria y el IMSS en coordinación con el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Fresnillo, realizaran una campaña de concientización en todo el municipio, en especial en empresas y comercios para que no se baje la guardia.

Mencionó que, actualmente el municipio se encuentra en la fase más alta de contagios, se espera a finales de julio comiencen a bajar; sin embargó, la única estrategia para contener el virus es a través de la ciudadanía, quienes deben de hacer caso sobre las medidas sanitarias.

El Primer Edil, mencionó que se estará capacitando a empresas y comercios para que no sólo obliguen a tener un cubreboca, sino que se use de manera adecuada, pues el no hacerlo tiene el riesgo de adquirir el virus. Pero también hizo un llamado a la ciudadanía en general a no relajarse y concientizarse sobre esta enfermedad, pues lamentó muchas personas todavía no creen.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha realizado la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en la realización de pruebas COVID-19, lo que ha permitido tener un panorama real de la situación en Fresnillo.

Por su parte, Verónica Torres Cuéllar, coordinadora especializada de la Jurisdicción Sanitaria número 3, puntualizó que el cubrebocas tiene un tiempo de uso, además de que este no debe de colocarse en el cuello, ni en la cabeza, ya que sólo hacen que se contamine.

Torres Cuellar mencionó que, la Jurisdicción Sanitaria número 3 ha sido responsable ante las tomas de muestra y el control que se tiene al atender a los casos sospechosos, por ello, se decidió cerrar el Centro de Salud Fresnillo 2, durante dos semanas y ahora se hará en el Centro de Salud 1, lo que garantiza que el virus muera y no afectar a los usuarios y al personal de salud.

Rubén Rentería Elizalde, titular de Sanidad, confirmó que se continúa con las capacitaciones dentro del Ayuntamiento y se activaran nuevamente en el comercio, para que no se baje la guardia.