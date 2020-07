La Rendija… Al alcalde de Morelos no le salen las cuentas

La Rendija

Por Bernardo Camarillo / Staff / MIRADOR

Al alcalde de Morelos no le salen las cuentas…

Tan enojado estaba con el subsecretario federal Hugo López Gatell que por más que quiso, al alcalde de Morelos, Eduardo Duque Torres, no le salieron las cuentas. En un video que circula en redes y que el propio presidente municipal difundió, se le hizo bolas el engrudo y ni contar con los dedos pudo. Su intención fue debatirle a López Gatell las cifras de contagios y fallecimientos por Covid-19 en su municipio y más le hubiera valido no hacerlo, fue muy peculiar la forma de querer demostrar que en Morelos no había tantos casos, como el funcionario federal dijo en su conferencia de prensa. Con su reborujo, como él mismo lo reconoció, lo único que ganó Duque Torres fue ser el centro de burlas, memes y videos.

…

Dolor de cabeza…

En la Legislatura del Estado ya no aguantan a la diputada Karla Valdez, de plano quisieran que su periodo como legisladora terminara. Resulta que a últimas fechas está tan mal asesorada que sólo ve por sus intereses personales y de su minúsculo grupo, encabezado por su jefa política, Norma Castorena; lejos de contribuir a solucionar la pandemia, ambas se han convertido en un dolor de cabeza para todo el sector salud, desde la delegada del seguro social hasta el más humilde médico del sector salud.

¡Se tendrá que olvidar de la reelección!

…

Promoción hotelera…

Tuvieron que pasar casi 4 años de administración para que el secretario de Turismo se dignara promocionar los hoteles del Issstezac y firmó para ello un convenio con el director de este Instituto, Marco Vinicio Flores Guerrero. Y es que al parecer el Hotel Parador, el Mesón de Jobito y Paraíso Caxcán nunca representaron un atractivo para Eduardo Yarto.

Hoy con este convenio y la colaboración entre Secturz e Issstezac se busca la recuperación económica de estos hoteles, pero llama la atención el por qué al funcionario nunca se le ocurrió promocionar por ejemplo, Paraíso Caxcán, cuando literal, representa un paraíso en un estado en su mayor parte semidesértico.

…

Más muertes y contagios…

En Zacatecas se registraron 11 nuevos decesos provocados por el virus SARS-CoV-2, que origina la enfermedad de Covid-19, de modo que ahora son 166 personas las que han perdido la vida a lo largo de esta pandemia. Si esto no nos pone a reflexionar, tomemos nota: ayer fueron dados a conocer 55 contagios más en la entidad, de manera que sigue la enfermedad cubriendo el territorio de la entidad, del país y el mundo entero.

No se ve, al menos en un futuro inmediato, ni la forma de detenerla ni de prevenirla, de manera que, de una vez por todas, actuemos con responsabilidad. Los memes y las bromas se detienen hasta que nos toca un caso cercano.

…

Posibles sanciones a funcionarios…

La idea de reducir el personal que labora en dependencias gubernamentales de manera presencial, lo mismo que en municipios y organismos autónomos, fue la de evitar contagios por la cercanía. Sin embargo, es frecuente ver que funcionarios de los diferentes niveles de gobierno deambulan por las calles de manera irresponsable poniendo en riesgo su integridad y la de otras personas, o incluso, algunos de ellos ya hasta vacaciones pagadas en las playas tienen.

Ante ello, legisladores locales proponen aplicar una fuerte sanción a los servidores públicos que no se queden en casa, desde luego, atendiendo las labores para las cuales fueron contratados y por las que cobran un sueldo.

Podría llegarse hasta la rescisión del contrato, por lo que sería bueno que, quienes trasgredan el aislamiento sanitario, tomen cartas en el asunto y pongan el ejemplo de respetar las disposiciones.

…

Revisión médica…

Quien estará ausente de la entidad para realizarse una revisión médica es el gobernador Alejandro Tello. Se dio a conocer que atiende una cita médica los días 15 y 16 de este mes para dar seguimiento a la intervención quirúrgica de que fue objeto en enero de 2018, pero dejó en claro que seguirá al pendiente de los asuntos en la entidad.

…

Reconocimiento…

La prestigiada abogada Raquel Velasco Macías fue objeto de un merecido reconocimiento a su trayectoria, al recibir la medalla “Tomás Torres Mercado” al mérito jurídico, durante ceremonia que tuvo lugar en el recinto legislativo de la entidad, esto, ante representantes de los tres poderes del estado.

Este galardón fue implementado para homenajear en Zacatecas a las figuras más destacadas del ámbito jurídico. En esta ocasión, los diputados consideraron que la magistrada es una digna representante de los valores que caracterizan este reconocimiento, que son honestidad, honradez, profesionalismo y compromiso social.

El Estado de Derecho, el sistema de justicia y la cultura de la legalidad son elementos fundamentales del poder público y de la convivencia ciudadana, por lo que se debe trabajar para su mejora y consolidación, dijo la homenajeada ante los diputados, y nada más cierto en estos días. Enhorabuena!

…

Denuncian a alcalde.

Pobladores y comerciantes de Villanueva se plantaron este miércoles en la explanada del Congreso del Estado para denunciar públicamente que, por disposiciones del alcalde Miguel Ángel Torres, se les restringe el servicio de agua potable y la luz.

Miguel Alvarado Pérez, representante de El Barzón, ofreció una conferencia de prensa junto la diputada Alma Gloria Dávila Luévano, Claudia de Santiago y María Dávila Rodríguez, comerciantes afectadas por las que llamaron decisiones autoritarias del alcalde, acompañadas por el regidor Roberto Sandoval Rodríguez.

Lo más grave es que, a decir de los denunciantes, han sido objeto de amenazas por parte de las autoridades municipales, de manera que el asunto puede tener relevancia en los próximos días.

El cerrojo…

Siguen los conflictos al interior del Ayuntamiento de Zacatecas.