Tembló en Zacatecas

Zacatecas, Zac.-Un temblor de 3.2 grados en la escala de Richter se registró a las 2 de la madrugada con 9 minutos y 45 segundos este jueves, con una profundidad de 5 kilómetros, el cual tuvo su epicentro entre los límites del municipio de Zacatecas y Morelos, cercano a la Mina Capstone Gold, por lo que se realizaran la investigación correspondiente para determinar qué es lo que está sucediendo, afirmó Antonio Caldera Alaniz, director de Protección Civil y Bomberos del Estado.

Comentó que este movimiento, también fue registrado por el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), lo cual, indicó, llama la atención porque Zacatecas es zona asísmica, pero sobre todo, donde se detectó el epicentro y las coordenadas.

Agregó también, que este medio día, se presentó en Culiacán, Sinaloa, otro movimiento, no obstante que también es zona asísmica, por ello, refirió “ nos está llamando mucho la atención que lugares que no son realmente de sismos se esté detectando este movimiento, igual no descartamos también que sea inducido. Todo esto es una investigación que se tiene que realizar a fondo para determinar qué es lo que está sucediendo”.

En entrevista telefónica para el noticiero radiofónico espacio abierto, manifestó además que se realizó un recorrido en el lugar, donde pudieron comprobar que, “no hubo daños a la población. Seguimos nosotros con el trabajo de evaluación de años, así como retomando la comunicación con la instancia minera para establecer una estrategia y determinar de dónde provienen estos movimientos y fincar responsabilidad” agregó.

Respecto a los avances de la investigación para determinar las causas del estruendo registrado el pasado lunes en la capital, dijo que, se han reunión con la minera Capstone Gold y la Secretaría de Economía por ser la instancia reguladora en la materia a través de la dirección de minas en el estado.

“El tema de la investigación es para detectar el origen, tener conocimiento de lo que se presentó en la semana, incluso se van a instalar por ahí en la colonia Díaz Ordaz, dos equipos para estar monitoreando las 24 horas y determinar el origen, pero, el de hoy fue una magnitud de 3.2 esto sí lo detectó el Servicio Sismológico Nacional”, dijo finalmente Caldera Alaniz.