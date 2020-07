La Rendija… Falta de respeto?

La Rendija

Po:r Bernardo Camarillo / Staff / MIRADOR

Falta de respeto?

Para el diputado Omar Carrera resultó ser una falta de respeto la manera en que el gobernador Alejandro Tello invitara al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a visitar Zacatecas.

Dijo que “ha sido un desdén a través de un tuitazo hacer la invitación al Presidente de la República, cuando el Gobernador pudiera hacerlo de manera pública”, y que “no puede ser que se quiera solucionar todo con tuitazos o con un boletín de prensa, es momento de que se asuma la responsabilidad por la cual tomó protesta el Gobernador del Estado, Alejandro Tello, hace 5 años, no puede temblarle la voz, no puede quedarle a deber a los zacatecanos”.

Intrascendentes y sin sentido sus apreciaciones, pues existen asuntos más delicados que tratar, como la inseguridad en Fresnillo, de donde es oriundo el legislador y la pandemia de Covid-19, tema en el que también El Mineral encabeza las listas.

Aquí lo importante es que viniera el señor presidente, y más importante, que apoyara la causa de los zacatecanos, sea con invitación por redes sociales o con un documento formal.

Además, lo verdaderamente trascendente sería que los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la mano de la sociedad, hiciéramos un frente común para abatir la inseguridad, el aumento de jóvenes en problemas de drogadicción, también la reactivación de la economía y tantos otros asuntos que están llevando a la colectividad a la ruina en todos sentidos.

Alarmantes cifras.

Con 81 nuevos casos de contagio nos sorprendieron anoche las autoridades de Salud en la entidad. Ya son 1624 las personas que han adquirido este letal padecimiento, pero esto parece no asustarnos aún.

En Zacatecas seguimos desatendiendo las indicaciones de la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el gel antibacterial. Desafortunadamente la ciudadanía no se toma en serio el tema de la pandemia, las calles se ven repletas de gente y las unidades motrices circulan por doquier.

No es raro ver establecimientos comerciales con clientes y empleados sin cubrebocas y sin exigir a sus clientes que lo usen, lo que aumenta el peligro de contraer el virus. En algunos bares con pinta de restaurantes en el Centro Histórico no les ha importado el tema de la sana distancia y las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

Del mismo modo, y ante la falta de espacios propios para la práctica de deportes, áreas como el parque Arroyo de la Plata son visitados por usuarios que utilizan los aparatos de gimnasio al aire libre sin que se tomen medidas de sanidad.

Ojalá que dejemos de pensar que somos inmunes, que a nosotros no nos va a pasar. Hay que aprender a vivir con la nueva realidad y a cuidarnos unos a otros, aunque no conozcamos al que pasa junto a nosotros. ¿Estaremos esperando que de nueva cuenta se anuncie el semáforo rojo, y, con ello, el enclaustramiento total? Ya lo dijo el secretario de Salud “no se puede dar de garrotazos” a la gente irresponsable.

Liberan recursos…

Este jueves se hizo el anuncio de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a entidades federativas alrededor de 20 mil millones de pesos durante los primeros días de julio, de los cuales 20% corresponden, por ley, a los municipios. Se trata de la compensación de segundo trimestre del año del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Con ello, los estados y ayuntamientos tienen un pequeño respiro y contarán con recursos para la realización de sus actividades, pero la ciudadanía espera absoluto respeto a los programas de trabajo y que los dineros no se utilicen en nimiedades como imagen institucional, por ejemplo.

Esto, porque luego hay alcaldes a los que ni las cuentas les cuadran y quieren tapar el sol con un dedo, remendando las finanzas y tapando hoyos.

Hay muchas necesidades sociales. Hay que tener responsabilidad.

Listo el calendario…

Ya está listo el calendario de la liga Sisnova LNBP en la cual participan los Mineros de Zacatecas, por lo cual, la afición del equipo de todos espera ahora sí buenos resultados, ya que aún y cuando tienen buenas o excelentes temporadas, siempre se quedan en ya merito, justo es que le retribuyan triunfos a los zacatecanos, ya que el equipo no sale nada barato.

Preparando escuelas…

El gobierno de Alejandro Tello esta realizando obras de mejoramiento en las escuelas del estado para el regreso a clases presenciales y que los escolapios tengan espacios dignos; lo que sí es es una lastima es que tengan que pasar este tipo de situaciones para que se apliquen en el mantenimiento de la abandonada infraestructura educativa.

Competencia entre alcaldes…

Durante las últimas semanas ha sido más que evidente la competencia que le quiere dar el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro a Julio Cásar Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe con el tema de las luminarias ya que según Ulises Mejía, está entregando casi a la par las luminaria en las colonias de la capital, pero lo que es un hecho dice Chávez Padilla, es que si se portan bien, él los puede ayudar en este tema.

No llega el mensaje…

Los que si no andan nada bien son estos chavos del PRI ya que ahora dice su dirigente Gustavo Uribe Góngora, que es mentira que su partido haya pedido cambios en el gabinete del gobernador Alejandro Tello, y menciona que sus principales cuadros tienen plena consciencia de sus circunstancias y condiciones políticas y que nada ni nadie logrará la división priista, lo que no quiere ver es que todos andan haciendo cosas a su libre albedrío.

El cerrojo…

Aspiran y no aguantan la voz del pueblo.