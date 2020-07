Se acortarán horarios en establecimientos comerciales para disminuir movilidad

Zacatecas, Zac.- En reunión con autoridades en salud y alcaldes, encabezada por el Gobernador Alejandro Tello, se acordó reforzar las medidas sanitarias y de prevención para evitar contagios del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio zacatecano, en víspera de la entrada en vigor del Semáforo de Riesgo Epidémico en color rojo.

“Más allá de restringir actividades, de impulsar campañas de concientización, de aplicar sanciones, de cerrar negocios, se requiere reforzar el trabajo conjunto entre autoridades de los distintos órdenes de Gobierno, pero también de la colaboración de la ciudadanía para que respete los protocolos sanitarios”, subrayó el mandatario estatal.

Ante autoridades del sector salud, presidentes municipales y corporaciones de seguridad, el Gobernador Alejandro Tello pidió sumar esfuerzos y hacer equipo con un solo objetivo: cuidar la salud y la vida de las y los zacatecanos.

Para ello, se determinó una serie de medidas para evitar más contagios de COVID-19 en el estado, con énfasis en los municipios con mayor incidencia, consistentes en la difusión del uso obligatorio de cubrebocas, tanto en negocios como en empresas, oficinas gubernamentales, así como respeto de la sana distancia, saludo de cortesía y lavado de manos.

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), anunció que se cancelan los cursos de verano, para evitar la movilidad de las familias e infantes; se reforzará la vigilancia en el transporte público, en los cercos sanitarios de revisión, además de acortar horarios en los establecimientos comerciales, así como intensificar la atención del sistema 911 a quienes presenten sintomatología.

De la misma manera, se estableció intensificar el trabajo entre el sector salud y los miembros del Grupo de Coordinación Local, como la Decimoprimera Zona Militar, la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal y municipales.

Conforme avance la etapa de contención de contagios, confió el Gobernador Alejandro Tello, se podría regresar al semáforo naranja y, en el mejor de los casos, si colabora la sociedad en su conjunto, al color amarillo.

“Sabemos que la economía no debe detenerse, pero si la ciudadanía no colabora, ninguna campaña, ni sanción, servirán, debemos poner de nuestra parte, para salir adelante lo más pronto posible, ya que, mientras no haya una vacuna para exterminar el virus, debemos actuar responsablemente ante esta nueva realidad”, recalcó el Gobernador Tello.

En la reunión también estuvieron presentes Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno; Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública; Carlos Fernando Bárcena Pous, secretario de Economía; Eduardo Yarto Aponte, secretario de Turismo, y Héctor Alvarado Gómez, coordinador de Comunicación Social.

Asimismo, participaron los Delegados del IMSS e ISSSTE en el estado, Sandra Durán Vázquez y Alfonso Candelario Hernández Méndez, respectivamente; el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco; los alcaldes de Zacatecas, Ulises Mejía Haro; Guadalupe, Julio César Chávez Padilla; Fresnillo, Saúl Monreal Ávila; Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo; Calera, Reynaldo Delgadillo Moreno, y Villa de Cos, Noé Torres Maldonado.