En Fresnillo habrá sanciones a quien no cumpla las normas sanitarias

Fresnillo, Zac.- Preocupado por la salud de todos los fresnillenses, el Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila, advirtió a la ciudadanía en general sobre sanciones o amonestaciones que se establecieron dentro del Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria por el COVID-19, a quienes no empleen de manera adecuada las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos e higiene general para prevenir la enfermedad.

Después de que, a nivel federal se diera a conocer que Zacatecas volvía a ser semáforo rojo ante el alto índice de contagios de coronavirus, el Primer Edil, en conferencia de prensa dio a conocer que se puso en consenso con el Comité Municipal las medidas que implementarán; se reforzarán las campañas de uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos frecuentes y no salir de casa de no ser indispensable.

Explicó que se determinó no cerrar negocios a menos que hubiera un brote en algún sector, por lo que la conciencia de los ciudadanos es la que tendrá que prevalecer. Sin embargo, en caso de no hacer caso a dichas medidas, habrá sanciones, las cuales ya están establecidas y aprobadas por el Gobierno Federal, en todo tipo de comercios y también serán aplicadas a ciudadanos.

El cierre de comercios de manera general será a las 3:00 de la tarde y el cierre de circulación en el Centro Histórico será hasta las 5:00 de la tarde, la finalidad es evitar aglomeraciones. Mientras que antros, bares y cantinas deberán permanecer cerrados a partir de las 10:00 de la noche y en caso de incumplir, podrán ser sancionados e incluso se les podrá retirar su licencia.

“Vamos a endurecer las medidas que ya están establecidas, son 15 días que son fundamentales para que no haya más contagios… no soy de la idea de cerrar, lo he dicho hay que equilibrar la economía con la salud”, mencionó Monreal Ávila.

La Guardia Nacional, saldrá a las calles de El Mineral y serán los encargados de disuadir a los ciudadanos para que no haya reuniones y aglomeraciones de ningún tipo. También habrá revisión de transporte urbano, nacional e internacional para que todo viajero cumpla las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas.

El Alcalde, Saúl Monreal, insistió en que se están saturando los hospitales, además de que hay algunos nosocomios que ni siquiera reciben pacientes con sospecha de COVID-19, consideró que sí todos ponen de su parte se podrá terminar con la cadena de contagio.

Finalmente, hizo un llamado a quienes han sido portadoras del virus y que son asintomáticas a aislarse, pues no creen en la enfermedad ni siquiera siendo portadores, ya que ven que no les pasa nada.