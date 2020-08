De seguir ritmo de contagios, en tres semanas no habrá capacidad en hospitales: Tello

Zacatecas, Zac.- Ante la grave crisis económica por la que atraviesa Zacatecas derivada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el Gobernador Alejandro Tello asentó que la ayuda de la Federación será clave para solventar las necesidades de los distintos sectores de la sociedad en el estado.

“En el estado se ha hecho todo lo posible por ayudar a la gente, pero ya se llegó al límite, y el tema económico es un gran reto, tanto por la situación actual como por el futuro. La crisis económica pegará a muchos países, como México, y para la reactivación económica, se requiere el respaldo del Gobierno de México”, comentó.

Al ofrecer los detalles del Reporte Estadístico del COVID-19, el Gobernador Alejandro Tello reconoció que la Federación continúe con la operación de los distintos apoyos sociales; sin embargo, solicitó que se ponga en marcha un programa emergente para los estados, principalmente para el rescate del comercio, del sector de la construcción y del autoempleo.

Recalcó que, durante esta pandemia, Zacatecas ha ejercido recursos financieros propios y ya se está en el límite de capacidades, por lo que se han finiquitado todos los fideicomisos y se han cancelado los programas accesorios, que tienen que ver con deporte, cultura y turismo, para reorientarlos a temas de salud, seguridad e incentivos a grupos vulnerables, comerciantes y empresas.

Ante el cierre total o parcial de los negocios, se han visto afectados los distintos sectores de la población económicamente activa, con la pérdida de casi 7 mil empleos y, sumado a ello, en ésta se ha presentado el mayor índice de contagios de Coronavirus.

“Legítimamente, los comerciantes solicitan apoyo económico, pero no hay dinero que alcance, y no sólo para los del Centro Histórico de Zacatecas, también los de los otros 57 municipios y sus comunidades requieren ayuda”, añadió el mandatario, quien solicitó que fluyan los 1 mil millones de pesos que prometió la Federación, con los que se aminoraría parte de los efectos negativos de la emergencia sanitaria.

El Gobernador Alejandro Tello pidió la comprensión de los distintos sectores productivos, y reiteró que su administración ha hecho frente a la pandemia con recursos propios, con los que se cubren nóminas del sector salud, seguridad y educación, además de ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad.

NUMERALIA DEL COVID-19 EN ZACATECAS

En la conferencia virtual de los lunes, el Gobernador Alejandro Tello informó que, hasta este domingo 2 de agosto, se tenía el registro de 2 mil 850 casos positivos de Coronavirus confirmados en el estado, 282 decesos, 1 mil 506 casos activos, 1 mil 062 recuperados, así como 51 sospechosos y 4 mil 217 pruebas negativas.

Acompañado por Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), desglosó que, durante las últimas cuatro semanas, se han reportado 1 mil 746 contagios, con 70 diarios, y de las 282 defunciones, 158 han ocurrido en este periodo, 130 con alguna comorbilidad asociada.

Desde que comenzó la Nueva Normalidad, se tuvo un incremento exponencial de 2 mil 500 casos positivos en el territorio zacatecano, lo que significa que las medidas implementadas en la entidad tuvieron resultados positivos, y se demuestra que el aislamiento domiciliario y la estrategia de prevención son benéficos.

El Gobernador Alejandro Tello precisó que están hospitalizados 200 pacientes, 84 de ellos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 59 en la SSZ, 28 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 24 en la Secretaría de la Defensa Nacional y cinco en clínicas privadas.

Uno de los puntos rojos más críticos, añadió, es que, además del agotamiento de los profesionales de la salud y la falta de recursos humanos, es que hay una disponibilidad de 192 camas y 70 ventiladores; la ocupación, que ya es mayor a la disponibilidad, es de 124 pacientes estables y 76 graves (intubados).

Del 20 al 28 de junio había 21 camas ocupadas, pero en la última semana subió de 150 a 200, por lo que, al día de hoy, están ocupadas 76 de las 146 camas con ventiladores; de seguir con este ritmo, advirtió el Gobernador Alejandro Tello, dentro de tres semanas no habría capacidad de atención.

Ante ello, reiteró el llamado a la sociedad a respetar la salud y vida propia, la de sus familias y la de los demás, pero también a reflexionar sobre que el personal médico cada vez se agota más, y que, de los 41 disponibles, uno solo debe atender, en promedio, a siete pacientes por turno, sumado a que han fallecido ocho doctores y seis enfermeras a causa de esta enfermedad.

En las últimas cuatro semanas se acentuó el índice de contagios en cuatro municipios: Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y Río Grande, con 705, 590, 535 y 87, respectivamente, que suman 1 mil 917, con 67 por ciento del total.

Agregó que en el Sistema de Emergencias 911 se recibieron, del 23 de marzo al 2 de agosto, 6 mil 894 llamadas, 1 mil 079 fueron canalizadas al área de epidemiología para brindar consultas y orientación médica, por lo que se exhortó a utilizar esta útil herramienta de prevención y atención.

Gilberto Breña explicó que seis de los 58 municipios no presentan contagios, que son Atolinga, Susticacán, Santa María de la Paz, Jiménez del Teúl, Apulco y Moyahua, pero se ha llegado a importantes acuerdos con todos los alcaldes para reforzar las medidas de prevención de contagios en todas las demarcaciones.

El Gobernador Alejandro Tello insistió en el llamado a la sociedad a que no baje la guardia, que respete las medidas de prevención, como ejercer la sana distancia, utilizar cubrebocas, lavarse las manos con gel alcoholado, agua y jabón, no saludar de mano ni de beso, no asistir a lugares concurridos, así como evitar la realización de fiestas, visitas y reuniones familiares.