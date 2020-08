Diputados de Zacatecas se pronuncian por Mario Delgado para dirigente nacional de Morena

Zacatecas, Zac.-Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA) de la LXIII Legislatura estatal, exhortaron a la dirigencia estatal de su partido acatar de manera inmediata, la resolución judicial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que a más tardar en el mes de agosto, debe renovarse la dirigencia nacional, por el método de una encuesta abierta a la ciudadanía y por el medio idóneo que la contingencia sanitaria por Covid-19 lo permita.

Por su parte, los diputado Jesús Padilla Estrada, Mónica Borrego Estrada, Héctor Adrián Menchaca Medrano y Omar Carrera Pérez coincidieron en que, “ aquí en la fracción hemos determinado que por su experiencia, su capacidad y su cercanía incluso con los principios que instruyeron la creación de la cuarta transformación a través del Presidente de la República, debe ser el diputado Mario Delgado quién encabece dicho Comité Ejecutivo Nacional”.

El diputado morenista, Jesús Padilla Estrada, puntualizó que para la renovación de su partido, la encuesta no necesariamente se debe realizar mediante asambleas o eventos presenciales, por lo tanto, agregó que debido a que la resolución fue emitida desde el pasado 26 de febrero por dicha Sala Superior, la dirigencia estatal de Morena, representada por Fernando Arteaga Gaytán, ha caído en desacato judicial, porque no ha emitido la convocatoria y no ha resuelto de manera oficial la sentencia judicial.

“De tal suerte que, así como exhortamos a una renovación inmediata, partiendo de la convocatoria que sea emitida a más tardar, dice el resolutivo, el último día de este mes, no quiere decir que hasta ese día, porque previo, se puede analizar y mandatar emitir la convocatoria” .

De igual manera, pidió no caer en lo irreconciliable, por ser o no militante, estar o no, en algún padrón previamente definido en el partido, pues afirmó, que eso se superó con dicho mandamiento judicial, el cual señala que en Morena su dirigencia puede ser electa a través del voto ciudadano.

“Morena es un partido eminentemente del pueblo de México y como tal, el pueblo de México tiene la posibilidad de decidir, quienes quieren que sean los órganos de directriz nacional que encabezará el futuro Comité Ejecutivo Nacional” apuntó finalmente Padilla Estrada.