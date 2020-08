Apoya Sezami con traslado de paisanos  fallecidos por Coronavirus en EU: Estrada 

Zacatecas, Zac.- La Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) tiene un programa que ha estado muy activo y que se ha mantenido muy estandarizado, con una variante por la pandemia del Covid-19. Se trata de proporcionar ayuda a los connacionales que son repatriados a México, y por este programa, los estados han sido respaldados para la repatriación de los cadáveres que quienes fallecen en el extranjero.

“La primera complicación que se tuvo es que no había vuelos, ya que se cancelaron casi todos los vuelos a los aeropuertos del país. Para Zacatecas, de modo particular, se tienen habilitados dos aeropuertos para recibir cadáveres, en Ciudad de México y en Guadalajara, y como no había vuelos programados, se retrasó mucho el traslado de cuerpos”.

Así lo dio a conocer José Juan Estrada Hernández, titular de la dependencia, quien informó que en lo que va del año se ha atendido 26 casos de connacionales fallecidos que ya están en sus comunidades. “Son personas originarias de diferentes municipios, como Valparaíso, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango, Villanueva, Jerez, Jalpa, Juchipila y algunos otros.

También se tienen otros seis casos que han sido cancelados, tal vez porque fallecieron por Covid y las autoridades no les dieron oportunidad o no les dieron permiso a los familiares para traerlos como cuerpos, de manera que los tienen que incinerar”.

En dos de esos casos, la familia decidió hacer la inhumación en territorio estadounidense, y se trabaja en 11 casos más, que están pendientes, y la cifra total es de 43, agregó José Juan Estrada.

“Se trata de un número muy estándar para esta temporada del año, ya que en un año hacemos de 80 a 90 traslados, principalmente apoyando a personas que no tienen recursos para hacer llegar los cadáveres de sus familiares a Zacatecas.

“Se les apoya, mediante un programa, con asesoría en Estados Unidos y con el traslado desde la frontera hasta su casa, si es que viene por tierra, o desde el aeropuerto que llegue hasta su casa, en la comunidad donde vayan a sepultarlo”.

El programa es muy bueno para las familias que han tenido alguna contingencia o accidente, agregó. “Hay de todo tipo de personas y de fallecimientos, pero las cifran van en un número más o menos normal. Lo único que varía es que muchas personas quisieran traer a sus familiares que han fallecido por Covid, pero las instrucciones allá consisten en que se haga la cremación inmediata”.

Dentro de los apoyos que se otorgan es que la Sezami se comunica con el consulado en Estados Unidos y con la funeraria para acelerar los procesos y respaldando a la familia en caso de que necesite algún documento de identidad para tramitar el acta de defunción, así como con el traslado, mismo que se hace de manera gratuita.

Finalmente, señaló que la secretaría a su cargo se encuentra trabajando de manera permanente en línea y que se puede pedir asesoría por medio de las redes sociales, únicamente, por el momento, debido a la contingencia sanitaria causada por el Coronavirus.