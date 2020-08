En cuarentena, lleno de autos  el bulevar: Osvaldo Caldera 

Zacatecas, Zac.- Osvaldo Caldera Murillo, director de Policía de Vialidad, dio a conocer que la tarde de este lunes se registró un fuerte accidente automovilístico en el bulevar Adolfo López Meteos de la capital del estado, en el que se combinaron la velocidad inmoderada y el pavimento mojado por el fuerte aguacero que cayó en la zona.

En el percance tomó parte el conductor de una camioneta blanca que se impactó con el camellón, sin que se registraran lesionados.

Del mismo modo, informó que por la mañana se reportó una volcadura en la misma vialidad, pero a la altura de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), el cual fue por un descuido del conductor.

Reconoció que diariamente se toman medidas preventivas por parte de la corporación a su cargo, como el radar que mide la velocidad de desplazamiento de los vehículos, el operativo carrusel y constante supervisión de los agentes de vialidad, “pero nada de esto es útil si las personas no cobran conciencia y limita su velocidad, sobre todo cuando hay lluvia.

Existe el antecedente de que el bulevar se vuelve muy resbaloso en cuanto caen las primer lluvias, de manera que es indispensable moderar la velocidad para evitar hechos de tránsito”.

Agregó que, afortunadamente, no hubo lesionados en el incidente de la camioneta, pero sí se tienen importantes daños materiales y se dañó el piso y el camellón, de manera que son daños que hay que atender.

“De entrada, ahorita debemos estar respetando la cuarentena, no debería de haber tanto vehículo en la calle, pero parece un día normal. Estamos en semáforo rojo pero tenemos un bulevar lleno, como si fuera un día normal.

Se me hace muy raro, porque no hay clases ni hora pico, además de que no están trabajando en Gobierno del Estado ni los tres niveles de gobierno, sólo 25% del personal, así que, si no podemos hacer conciencia de guardarnos en casa, esto es una consecuencia”.

Agregó que estos hechos de vialidad no deberían suceder en estos días, pero se registran debido a que no hay una cooperación por parte de la sociedad y se nota la falta de conciencia. “La cantidad de vehículos que se ven en estos días no deberían estar circulando, pues se supone que está la cuarentena para que todos estemos resguardados y evitar que el foco rojo que tenemos ahora nos vaya a generar un tema incontrolable en el sector salud en cuanto a capacidad; Sin embargo, tenemos vialidades llenas y no hay excusa de que se acude a trabajar”.