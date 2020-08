Contabiliza Zacatecas 112 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Confirma Secretaría de Salud el deceso de ocho pacientes enfermos de COVID-19

Zacatecas registró el fallecimiento de ocho pacientes más a causa de la enfermedad Covid-19, siendo las víctimas cuatro mujeres y cuatro hombres, informó el Secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú.

Con esto, dijo, suman 398 las muertes provocadas por esta pandemia en el estado; las personas fallecidas provenían de Guadalupe, Sain Alto, Zacatecas, Enrique Estrada, Sombrerete y Nochistlán.

De Guadalupe, perdieron la vida dos mujeres de 60 años y un hombre de 70 años; entre sus comorbilidades, destacan obesidad, inmunosupresión, hipertensión y diabetes.

Por otra parte, el 11 de agosto fallecieron una mujer de 53 años, de Enrique Estrada, y tres masculinos de 68, 59 y 84 años, residentes de Sain Alto, Sombrerete y Nochistlán, respectivamente. Algunos de sus antecedentes médicos son tabaquismo, diabetes, asma, hipertensión y obesidad.

Finalmente, la Secretaría de Salud confirmó que el deceso de una mujer de 66 años, habitante de Zacatecas, registrado el 8 de agosto, se debió a la presencia del virus SARS-CoV-2 en su organismo, lo cual le produjo la enfermedad del Covid-19.

El Gobernador Alejandro Tello lamentó tales decesos y envió sus condolencias a las y los familiares de las víctimas de esta pandemia, al tiempo en que llamó a la sociedad a actuar con responsabilidad ante esta situación y así superar la curva de contagios de Covid-19.

Superan al Coronavirus otros 88 pacientes de Zacatecas; suman ya 1 mil 418

La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) registró, este miércoles 12 de agosto, a otros 88 pacientes recuperados clínicamente del virus SARS-CoV-2, con los que suman 1 mil 418 personas en esta condición en el territorio estatal.

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud estatal, informó que se trata de 39 mujeres y 49 hombres, de entre 21 y 76 años de edad, 68 de ellos son residentes de Fresnillo, 11 de Guadalupe, cinco de Zacatecas capital, así como uno de Pánuco, uno de Sombrerete, uno de Miguel Auza y uno más de Río Grande.

Estos pacientes dieron positivo a las pruebas del COVID-19 entre el 11 de junio y el 26 de julio; de ellos, cinco permanecieron hospitalizados de cinco a 20 días, mientras los otros 83 se restablecieron clínicamente al permanecer en aislamiento domiciliario.

Breña Cantú detalló que 26 de estas personas recibieron atención médica por parte de la Secretaría de Salud estatal, 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cinco de clínicas particulares, uno del IMSS-Bienestar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los pacientes que estuvieron hospitalizados son una mujer de 66 años, de Fresnillo, 10 días, en el ISSSTE; una mujer de 76 años, de Zacatecas, seis días, en el IMSS; una mujer de 46 años, de Pánuco, cinco días; una mujer de 60 años, de Fresnillo, 20 días; y un hombre de 48 años, también de Fresnillo, 10 días; estas tres últimas personas fueron internadas en la UNEME-COVID.

Contabiliza Zacatecas 112 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Al registrar 112 nuevos contagios el día de hoy, Zacatecas acumuló un total de 3 mil 719 casos positivos de Coronavirus (COVID-19), informó el titular de la Secretaría de Salud estatal (SSZ), Gilberto Breña Cantú.

A continuación, se muestra la lista de los 112 nuevos casos positivos a detalle:

Caso # Sexo / Edad Residencia Forma de contagio Instancia Condición

3608 Femenino 26 años Guadalupe Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3609 Masculino 52 años Fresnillo Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3610 Masculino 37 años Fresnillo Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3611 Masculino 29 años Guadalupe Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3612 Masculino 25 años Fresnillo Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3613 Femenino 43 años Zacatecas Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3614 Femenino 30 años Zacatecas Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3615 Femenino 34 años Zacatecas Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3616 Masculino 32 años Trancoso Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3617 Masculino 30 años Zacatecas Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3618 Masculino 36 años Guadalupe Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3619 Femenino 18 años Zacatecas Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3620 Masculino 29 años Zacatecas Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3621 Masculino 35 años Ciudad Cuauhtémoc Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3622 Femenino 50 años Enrique Estrada Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3623 Masculino 28 años Guadalupe Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3624 Masculino 28 años Guadalupe Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3625 Masculino 65 años Zacatecas Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3626 Femenino 34 años Zacatecas Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3627 Femenino 60 años Guadalupe Comunitario IMSS Aislamiento domiciliario

3628 Masculino 37 años Zacatecas Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3629 Femenino 29 años Guadalupe Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3630 Masculino 30 años Zacatecas Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3631 Masculino 48 años Fresnillo Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3632 Masculino 42 años Zacatecas Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3633 Femenino 53 años Fresnillo Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3634 Masculino 73 años Tepechitlán Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3635 Femenino 65 años Guadalupe Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3636 Femenino 41 años Guadalupe Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3637 Femenino 22 años Calera Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3638 Masculino 64 años Pánfilo Natera Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3639 Masculino 32 años Guadalupe Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3640 Masculino 32 años Fresnillo Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3641 Masculino 42 años Zacatecas Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3642 Femenino 28 años Zacatecas Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3643 Femenino 68 años Guadalupe Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3644 Masculino 26 años Guadalupe Comunitario Particular Aislamiento domiciliario

3645 Femenino 83 años Jerez Contacto con caso + Particular Aislamiento domiciliario

3646 Masculino 61 años Fresnillo Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3647 Masculino 63 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3648 Masculino 35 años Jerez Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3649 Femenino 45 años Zacatecas Comunitario ISSSTE Aislamiento domiciliario

3650 Masculino 33 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3651 Masculino 47 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3652 Femenino 30 años Guadalupe Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3653 Masculino 21 años Zacatecas Contacto con caso + ISSTE Aislamiento domiciliario

3654 Femenino 33 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3655 Femenino 52 años Apozol Comunitario SSZ Hospitalizada grave

3656 Masculino 80 años Pánfilo Natera Comunitario SSZ Hospitalizado grave

3657 Masculino 55 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3658 Masculino 29 años Zacatecas Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3659 Femenino 50 años Río Grande Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3660 Femenino 35 años Río Grande Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3661 Masculino 18 años Río Grande Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3662 Masculino 66 años Río Grande Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3663 Femenino 22 años Francisco R. Murguía Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3664 Femenino 54 años Miguel Auza Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3665 Femenino 37 años Miguel Auza Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3666 Masculino 46 años Miguel Auza Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3667 Femenino 14 años Trancoso Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3668 Femenino 9 años Trancoso Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3669 Femenino 16 años Trancoso Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3670 Masculino 3 años Guadalupe Contacto con caso + IMSS Aislamiento domiciliario

3671 Femenino 46 años Guadalupe Comunitario IMSS Aislamiento domiciliario

3672 Femenino 85 años Tlaltenango Comunitario IMSS Bienestar Hospitalizada estable

3673 Masculino 31 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3674 Masculino 56 años Loreto Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3675 Femenino 19 años Noria de Ángeles Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3676 Femenino 46 años Villa García Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3677 Masculino 47 años Noria de Ángeles Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3678 Femenino 42 años Miguel Auza Contacto con caso + ISSSTE Hospitalizada grave

3679 Femenino 63 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Hospitalizada grave

3680 Femenino 52 años Zacatecas Comunitario ISSSTE Hospitalizada grave

3681 Femenino 28 años Guadalupe Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3682 Femenino 48 años Guadalupe Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3683 Masculino 49 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3684 Masculino 48 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3685 Masculino 29 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3686 Femenino 32 años Zacatecas Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3687 Femenino 25 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3688 Femenino 40 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3689 Femenino 46 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3690 Femenino 51 años Zacatecas Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3691 Femenino 18 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3692 Masculino 20 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3693 Masculino 49 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3694 Femenino 33 años Zacatecas Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3695 Masculino 22 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3696 Femenino 23 años Calera Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3697 Femenino 39 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3698 Femenino 25 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3699 Masculino 42 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3700 Femenino 23 años Guadalupe Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3701 Femenino 23 años Calera Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3702 Femenino 30 años Zacatecas Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3703 Masculino 84 años Nochistlán Contacto con caso + SSZ Fallecido

3704 Masculino 31 años Zacatecas Contacto con caso + ISSSTE Aislamiento domiciliario

3705 Femenino 7 años Valparaíso Contacto con caso + ISSSTE Hospitalizada estable

3706 Masculino 36 años Villanueva Comunitario IMSS Bienestar Aislamiento domiciliario

3707 Masculino 61 años Villanueva Comunitario IMSS Bienestar Aislamiento domiciliario

3708 Femenino 68 años Sombrerete Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3709 Masculino 41 años Fresnillo Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3710 Masculino 41 años Fresnillo Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3711 Masculino 51 años Fresnillo Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3712 Femenino 40 años Sombrerete Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3713 Femenino 57 años Fresnillo Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3714 Masculino 39 años Fresnillo Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3715 Femenino 21 años Villa González Ortega Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3716 Masculino 1 año Villa González Ortega Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario

3717 Masculino 59 años Pánfilo Natera Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3718 Femenino 79 años Villa González Ortega Comunitario SSZ Aislamiento domiciliario

3719 Masculino 43 años Ojocaliente Contacto con caso + SSZ Aislamiento domiciliario