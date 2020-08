Pide Alma Dávila garantizar acceso a un hospital a enfermos de Covid 19

Zacatecas, Zac.-La diputada local, Alma Gloria Dávila Luevano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, ante contingencia sanitaria por Coronavirus (Covid-19), manifestó que, “no se justifica que estén administrando la crisis en hospitales y clínicas, rechazando a pacientes en pleno semáforo rojo de la pandemia, con el único propósito político de presumir mediáticamente que hay control del problema, basados en la estadística de que hay número importante de camas aún disponibles, mientras que en domicilios y en la vía pública, están falleciendo los pacientes por falta de atención médica”.

Por ello, hizo un llamado respetuoso; pero firme, para analizar y modificar el protocolo de atención médica inmediata y garantizar el acceso a un hospital, pues considera que de manera prioritaria y sin discriminación alguna, debe proporcionarse atención médica a todo ser humano de cualquier edad, sexo, condición social,económica y política ante la sospecha fundada de ser portador de Covid-19.

Expresó que independientemente de ser o noderechohabiente de algún sistema de seguridad social, elservicio debe proporcionarse porque el derecho a la salud es un derecho universal garantizado por la Constitución de este país, como por los tratados internacionales que México ha suscrito y son vigentes hasta ahora.

La diputada, por esto, pidió al titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) Gilberto Breña Cantú, así como a los directores de los principales hospitales y clínicas del estado tanto del IMSS, Issste, servicios de salud, jefes militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)encargados de los nosocomios adscritos a la 11º Zona Militar como el Hospital militar Covid-19 en Guadalupe y de la Mujer en Fresnillo, para que no se niegue más el traslado de pacientes en ambulancia, ni la atención médica y hospitalización para personas que así lo requieran.

Afirmó que ha tenido conocimiento de que en hospitales, a algunas personas les exigen que tengan un resultado definitivo del laboratorio, sin haber sido recibido en alguna institución hospitalaria, agregó Dávila Luevano.

“Hasta ahora todos sabemos y conocemos casos concretos muy reprobables, donde particularmente a familiares de escasos recursos en comunidades rurales o de colonias urbanas, se les ha negado una ambulancia que han requerido pese a que se encuentran en situación muy crítica de salud, no les informan a los familiares del protocolo para trasladarlos. Ponen en riesgo a los taxistas, a familiares y exigen que éstos los traslades como sea y no mandan las ambulancias especiales hasta que tengan la prueba positiva de Covid”.

Esta situación, refirió que ha derivado en varios sucesos fatales y reprobables, pues puntualizó que durante el presente mes de agosto se han registrado por lo menos cuatro casos dos en el Hospital de Zona Covid en Guadalupe y dosmás en la ciudad de Fresnillo.

“Fueron de personas que fallecieron en el interior de sus vehículos o de los taxis que los trasladaban, porque les fue negado el acceso rápido e inmediato al hospital y también el traslado en las propias ambulancias especiales donde van paramédicos calificados” puntualizó.

En conferencia de prensa, comentó que la semana pasada, el titular de SSZ , Gilberto Breña Cantú, negó el servicio de una ambulancia que expresamente se le solicitó para un paciente grave que se encontraba en su domicilio con todos los síntomas de la enfermedad, con el argumento absurdo de que no se trasladaría porque no tenía el resultado del estudio positivo y no podía ser atendido en ningún Hospital del área Covid, por la misma razón.

Por lo anterior, para concluir exhortó al Gobernador Alejandro Tello Cristerna como titular del poder ejecutivo de Zacatecas a que de manera inmediata, gire instrucciones al secretario de salud Gilberto Breña Cantú, “para que a la mayor brevedad posible se realicen y firmen los convenios de colaboración necesarios con las instituciones mencionadas que han mostrado capacidad para realizar los diagnósticos de laboratorio Covid-19 y así cumplir con todos los exámenes que sean necesarios”.