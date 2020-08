En fiestas, reuniones y eventos deportivos el mayor número de contagios por Covid-19

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello llamó a la sociedad zacatecana a unirse en una gran cruzada para reducir el número de contagios del Coronavirus en el territorio estatal.

Al presentar el Reporte Estadístico del COVID-19, en conferencia virtual, el mandatario estatal solicitó a la ciudadanía redoblar esfuerzos, en conjunto con las autoridades municipales, estatales y federales, tanto del sector salud como de seguridad, para vencer al SARS-CoV-2.

Debido a que Zacatecas permanecerá en color rojo en el Semáforo Epidemiológico durante esta semana, el Gobernador Alejandro Tello solicitó a la sociedad ser prudente, responsable y sensibilizarse para aminorar los contagios, bajar la presión al sector salud y contener los decesos por esta causa, lo que conllevaría a que pronto se puedan cambiar las condiciones en el estado.

Hasta el momento, en el territorio zacatecano se tiene el registro de 4 mil 130 casos positivos de COVID-19, 426 decesos por esta causa, 1 mil 975 casos activos, 1 mil 729 personas recuperadas, y 5 mil 237 pruebas realizadas han resultado negativas.

El mandatario estatal precisó que 72.6 por ciento de los casos positivos en la entidad se concentra en Guadalupe (898), Fresnillo (897), Zacatecas (809), Río Grande (120), Nochistlán (98), Sombrerete (91) y Villa de Cos (89), mientras en cuatro municipios no se han presentado contagios, que son Atolinga, Susticacán, Jiménez del Teúl y Moyahua.

Como ha sucedido durante la pandemia, los contagios en Zacatecas son, en su mayoría, en la población económicamente activa, de los 31 a los 70 años; de los 4 mil 130 positivos, 48 por ciento está activo, mientras 426 personas han fallecido (249 hombres y 117 mujeres), con el mayor impacto de mortandad en edades de los 51 a los 80 años, 80 por ciento de estos decesos relacionado con alguna comorbilidad.

Se tienen 177 pacientes hospitalizados en el sector salud, 115 de ellos estables y 62 graves (intubados); de las 354 camas existentes, hay 239 disponibles (68%); y de 162 ventiladores, se dispone de 100 (62%). Durante las últimas tres semanas, a pesar de que hubo un alto número de contagios, se ha tenido un nivel importante en la recuperación de pacientes hospitalizados.

Hasta el momento, se han contagiado 13 mujeres embarazadas, cinco de ellas se han recuperado, seis están en proceso de restablecimiento, una estable, y una ha fallecido; han tenido resultado positivo ocho mujeres en puerperio, cinco de ellas se han recuperado y tres están en proceso.

En menores de cero a 17 años, 115 se han contagiado; 60 se han recuperado, 47 están en aislamiento domiciliario, dos están estables (uno de 14 años y un bebé de 7 días), cuatro permanecen graves (uno de 1 mes, así como de 1, 11 y 17 años); lamentablemente, fallecieron un niño de 2 años y un bebé de un mes.

En personal de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha registrado el contagio de 44 agentes policiales y seis decesos; 17 contagios y un deceso corresponden a la Policía Estatal Preventiva; a la Policía Metropolitana (Metropol), ocho contagios y ningún deceso; a la Policía de Seguridad Vial, tres contagios y un deceso; y a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, 16 contagios y cuatro defunciones.

Asimismo, 478 miembros del sector salud se han contagiado y 14 han fallecido; del ISSSTE, 19 médicos se han contagiado y dos fallecido, así como 45 enfermeros contagiados y un deceso; en el IMSS, 80 médicos contagiados y cuatro decesos, así como 108 enfermeros contagiados y tres decesos; en hospitales privados, 20 médicos contagiados y un deceso, así como cinco enfermeros, sin decesos; y en la SSZ, 109 médicos contagiados y un deceso, y 92 enfermeros, con dos decesos.

ZACATECAS, EN ALERTA MÁXIMA

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), reiteró que Zacatecas se encuentra en alerta máxima en el nivel de contagios, por lo que llamó a la población a ser responsable, tener respeto por el prójimo y a no ocultarse a puerta cerrada en la realización de fiestas y reuniones familiares.

“La apertura de antros, realización de fiestas, concentraciones masivas, no pueden ser; estamos en un momento muy complicado de la pandemia. He tenido el apoyo de los alcaldes, pero no basta. Los máximos contagios no han sido en los trabajos, sino en fiestas, reuniones, eventos deportivos. Los pacientes hospitalizados han referido que no siguieron las medidas de prevención”, recalcó.

Al presentar el Protocolo de Información para Familiares de Pacientes COVID, el Gobernador Alejandro Tello externó que, pese a que de los 575 mil 127 casos positivos confirmados en México 4 mil 130 (0.72%) corresponden a Zacatecas, y 429 (0.71%) de los 59 mil 877 decesos en el país, la sociedad debe abocarse a bajar la curva de contagios con compromiso y responsabilidad.

Por ello, reiteró el llamado a sumarse a una gran cruzada para ser empáticos, conscientes y responsables en seguir los protocolos de prevención, como son el respeto de la sana distancia, del uso adecuado de cubrebocas, lavado constante de manos, saludo de etiqueta y, sobre todo, evitar las aglomeraciones, fiestas y reuniones familiares.