Gobernadores deben informar en qué gastarán el recurso que piden a la Federación

Zacatecas, Zac.-La diputada local por Morena, Alma Dávila Luevano, declaró que para que los gobernadores del país puedan acceder a recursos del gobierno federal y puedan enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, solo deben informaran a la federación la programación del uso del recurso para lograr un manejo trasparente.

Manifestó que en la Secretaria de Hacienda coincidió con el mandatario de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, donde el titular de la dependencia federal les expuso a los gobernadores, que debían cumplir con un programa en el cual informaran en que sería utilizado el dinero y, cuando lo enviaran, el gobierno federal mandaría el recurso.

“Desconozco si los gobernadores no han querido mandar la información que el presidente la República les ha estado solicitando para la transparencia del uso del recurso. Si no lo están haciendo, seguramente no les está llegando el recurso que han estado solicitando. Porque una cosa es solicitar y otra cumplir con lo que el gobierno federal les está pidiendo a condición y que es: el uso y la transparencia de los recursos”.

En otro tema, derivado de la gira que el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves realizará a la entidad zacatecana y, luego de que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, mencionara que las visitas de titular del ejecutivo federal generan más costo que beneficio, la legisladora Dávila Luevano, manifestó su desacuerdo.

“No estoy de acuerdo en que digan que tiene más costo que beneficio porque el presidente de la república hace visitas para informar de lo que se está realizando y, escuchar la voz del pueblo”.

Por otra parte, debido a que en el estado siguen aumentado las víctimas por las continuas confrontaciones entre los carteles de la delincuencia, expresó que “desafortunadamente hemos visto como todos los días se escucha en diferentes municipios los enfrentamientos y que siguen los secuestros”.

Recordó que en la LXIII Legislatura, se aprobó el presupuesto para la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaria de Seguridad Pública de Zacatecas, como lo solicitó el gobernador de Zacatecas, para aplicarlo en el programa que cubriría todas las necesidades en esta materia, sin embargo, refirió que algunos ayuntamientos con recurso federal han comprado patrullas y han mejorado el servicio.

Ante esta situación, declaró que si los gobiernos locales deben realizar cambios de los titulares del área, se deben hacer de manera inmediata y mejorar el programa de prevención y de seguridad pública que requieren los zacatecanos”.

Al presidente de la república, dijo que le haría también esta solicitud, “si los titulares que están al frente de los programas de seguridad no están dando resultados o no son eficientes, se cambie el personal”.

“En este caso, la Guardia Nacional (GN) sabemos que revisa todos los días cómo está actuando en cada lugar del país y tanto el titular a nivel nacional sabe de cómo se están realizando las tareas de la GN, si se tiene que modificar y corregir algo que lo hagan ya”, finalizó la diputada local, Alma Dávila Luevano.