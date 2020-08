Cumple Julio César Chávez con el ordenamiento territorial en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Para dar certeza jurídica a las familias respecto a las escrituras de sus propiedades, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente se realizó el protocolo de firma de 240 escrituras del Fraccionamiento El Álamo, que beneficiará a 1 mil 80 habitantes, esto en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

En su mensaje, Julio César Chávez señaló que el trámite que sigue es registrarlas y hacer el traslado de dominio y posteriormente entregarlas a los propietarios, por lo que celebró el avance y participación de los beneficiarios.

El alcalde también destacó que hoy la certeza jurídica es el fundamento más importante que se brindará a los guadalupenses, porque la venta irregular de terrenos es una problemática general, sin embargo, reconoció la iniciativa de ser estrictos con aquellos que no cumplen con el código urbano, “porque dañan a las familias que invierten en sus propiedades y no les dan certeza, aun a los que ya tienen un patrimonio forjado y que no tienen otro lugar para vivir”.

Durante la misma entrega, con la representación del Ayuntamiento de Guadalupe, el alcalde firmó una modificación al Convenio Integral de Coordinación Institucional, cuya finalidad es la inclusión en materia de Desarrollo Urbano del Programa Integral de Movilidad Sustentable (PIMUS), así como el Proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público.

En tanto, María Guadalupe López Marchant, felicitó a las autoridades municipales por coadyuvar, en materia del cumplimiento al código territorial y urbano, en las atenciones de los territorios irregulares

Además, comentó que desde 2018 han trabajado con el municipio de Guadalupe respecto al ordenamiento territorial y la vivienda, así como la regularización de terrenos, estableciendo agendas de trabajo ordenadas y agregó que a petición del alcalde, Julio César Chávez, se solicitó una cartera de trabajo en materia de regularización, acciones en donde se prevé qué es sujeto y qué no de regularización.