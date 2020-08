Disminuyen índices de contagios y mortandad por Covid-19 en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- A pesar de registrarse en las últimas dos semanas un ligero descenso en los índices de contagios, decesos y hospitalización de pacientes a causa del Coronavirus (COVID-19) en Zacatecas, no se debe bajar la guardia ni relajar las medidas de prevención, asentó el Gobernador Alejandro Tello.

Al presentar el Reporte Estadístico COVID-19 de cada lunes, el mandatario estatal desglosó que, según el comportamiento de la pandemia en las últimas cuatro semanas, se logró bajar en 137 casos el número de contagios; ahora, el reto es mantener esta línea de forma constante y permanente para que Zacatecas pase de color rojo a naranja en el Semáforo Epidemiológico.

Hasta este domingo 23 de agosto, Zacatecas registraba 4 mil 681 casos positivos de COVID-19; 482 decesos; 2 mil 211 pacientes recuperados; 1 mil 988 activos; así como 53 sospechosos y 5 mil 891 pruebas realizadas, con resultados negativos; sin embargo, en las últimas cuatro semanas se reportaron 2 mil 324 contagios, 83 diarios, y representan 50 por ciento del total.

En el país se tiene el registro de 619 mil 279 contagios, mientras en Zacatecas, 4 mil 681 (0.76%); en decesos, son 63 mil 879 a nivel nacional, y 482 en el estado (0.75%); ello significa que Zacatecas presenta los más bajos números de contagios y mortandad, pero, asentó el Gobernador Alejandro Tello, ello no debe ser motivo para echar campanas al vuelo, sino para bajar todos los indicadores.

Durante las últimas dos semanas, se presentaron incrementos de contagios en Guadalupe, que pasó de 746 a 1 mil 019; Fresnillo, de 790 a 967; Zacatecas, de 661 a 949; Sombrerete, con 80 más; Río Grande, 31; Nochistlán, 53; y Villa de Cos, 45 casos más; en estos siete municipios se concentra el 73 por ciento del total de los casos positivos. Y Los únicos municipios libres del Coronavirus son Jiménez del Teúl, Susticacán y Moyahua.

Los 4 mil 681 contagios ocurrieron, en su mayoría, en personas económicamente activas, de los 21 a 50 años: 2 mil 441 hombres (52%) y 2 mil 240 mujeres (48%); de las 482 defunciones (10% del total de contagios), 196 fueron en mujeres y 286 en hombres, acentuadas en los 51 años en adelante: de 51 a 60 años fueron 106 decesos; de 61 a 70, fueron 128; de 71 a 80 fueron 113, y de 80 años y más, 38. De estas personas, 391 padecían alguna comorbilidad, como hipertensión arterial (45%), diabetes mellitus (38%) y obesidad (32%), mientras otros 91 no presentaban.

A la fecha, 13 mujeres embarazadas se han contagiado; de ellas, nueve se recuperaron, dos están en aislamiento, una hospitalizada y una falleció; en ocho casos de puerperio, seis están recuperadas y dos permanecen en aislamiento, con avances positivos.

En menores de edad, 128 niños han dado positivo; de ellos, 68 se han recuperado, 51 están en aislamiento, dos permanecen estables (14 años y bebé de 7 días), cinco graves en hospitales (1 mes, 1, 2, 11 y 17 años) y dos fallecieron (uno de 2 años y un bebé de un mes).

Actualmente, 192 pacientes están hospitalizados, 113 permanecen estables (69%) y 59 graves (31%); se tiene una ocupación de 133 de 354 camas disponibles (63% de disponibilidad) y 59 de 162 ventiladores están ocupados (64% de disponibilidad). De 76 personas intubadas en las últimas cuatro semanas, bajó a 59, aunque se mantuvieron los índices en hospitalización.

En cuanto al personal del sector salud se refiere, se han contagiado 263 médicos y 283 enfermeras y enfermeros; de ellos, fallecieron ocho médicos y seis enfermeras y enfermeros. En tanto, se han contagiado 83 elementos de corporaciones policiacas y centros penitenciarios, y fallecieron siete de ellos: un policía estatal, un agente de Vialidad y cinco de la Dirección de Prevención y Reinserción Social.

Sobre los donativos hechos para apoyar a los grupos más vulnerables de la sociedad, en el micrositio del Gobierno de Zacatecas se tiene el registro de 2 millones 594 mil pesos en total, hechos por personas físicas y empresas, que se han solidarizado con las familias que más lo necesitan; con ello, se ha permitido adquirir 40 mil cubrebocas.

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), recordó que no hay un tratamiento ni vacuna contra el SARS-Cov-2; “el único medio es seguir las medidas sanitarias; si se tiene que salir de casa, debe hacerse con todos los cuidados y, sobre todo, evitar la movilidad, no realizar fiestas, reuniones ni visitas familiares, ya que está comprobado que los contagios no ocurren en los trabajos”.

En el regreso a clases con modalidad a distancia, el Gobernador Alejandro Tello agradeció a las y los estudiantes, docentes, madres y padres de familia por su disposición y gran colaboración para continuar con la formación de sus hijos, así como por cuidar su salud y su vida, que es lo primordial para su administración.

Por ello, llamó a cuidar a los sectores más vulnerables, puesto que la única forma de controlar esta pandemia y cambiar las condiciones del estado es seguir las medidas que mandata el sector salud, como respetar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial, así como evitar las aglomeraciones.