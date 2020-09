La UAZ está de pie y goza de una gran vitalidad: Rector

Zacatecas, Zac.-Al rendir de manera virtual su 4º y último informe de labores al frente de la administración universitaria, el rector de la Máxima Casa de Estudios del estado, Antonio Guzmán Fernández, mostró los avances en las funciones sustantivas de la Universidad, el crecimiento en infraestructura física, el saneamiento y disciplina de las finanzas, el cumplimiento en seguridad social y hacendaria, así como los desafíos impuestos por la pandemia del COVID 19 que modificaron el proceso de enseñanza aprendizaje.

En sesión especial del Honorable Consejo Universitario realizada en el Teatro Fernando Calderón, con acceso restringido y condiciones de sanitización adecuadas, ante la presencia física del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y virtualmente ante la presencia de la Directora General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Rodríguez Armenta, el rector de la UAZ enfatizó que con asombro “fuimos testigos de la disrupción violenta de nuestras actividades cotidianas que nos obligó a separarnos a estudiantes, docentes, administrativos y personal directivo, de los espacios en donde desarrollábamos nuestra actividad ordinaria.

Entendimos -mencionó- que debíamos enfrentar este nuevo escenario juntos, que la salud de todos dependía del actuar de todos; que esta emergencia sanitaria global modificaría de manera sustancial nuestra vida.

Inevitablemente este escenario permeó, en gran medida, a las actividades desarrolladas en el último año de la presente administración universitaria la cual, anteponiendo el espíritu universitario con un alto sentido de responsabilidad, preservando la salud ante todo, concluyó las actividades programadas, precisó.

El rector Guzmán Fernández señaló que durante los cuatro años de su administración “transitamos por circunstancias sumamente complejas, que jamás dieron abrigo a la expectativa de desistir; apostamos por implementar acciones que no gozaron de popularidad pero que representaron un respiro a las finanzas institucionales.

Puntualizó que se implementaron acciones que no gozaron de popularidad, pero que representaron un respiro a las finanzas instituciones, sin menoscabo de las funciones sustantivas.

Agregó que se atendieron uno a uno los problemas diversos y complejos que ponían en serio riesgo la actividad universitaria, “especialmente los de carácter financiero que históricamente hemos padecido, sin detener nuestras actividades y mantener bajo nuestra tutela el sueño de miles de jóvenes deseosos de un mejor futuro”.

La Universidad de los Zacatecanos está de pie y sigue avanzando con paso vencedor, goza de una gran vitalidad, su fortaleza en los valores que la impulsan, pero lamentamos se desconozca su naturaleza, trayectoria y el gran aporte que históricamente ha hecho durante 187 años de existencia a Zacatecas y los zacatecanos, más aún, que en ese desconocimiento, se pretenda hacer presa de un permanente hostigamiento y escarnio, aprovechando lamentables eventos suscitados, utilizando su nombre, que obedecieron a actos personales que no deben ser atribuibles a esa situación, manchándole y pretendiendo disipar su trascendente actuar, que ha cambiado en sentido positivo el sentido de la vida para miles de zacatecanos y sus familias, planteó.

Es por ello -enfatizó- que nuevamente hago un llamado con todo respeto a las autoridades correspondientes para que, si hay elementos para sancionar a los responsables de la “estafa maestra” lo hagan de inmediato, acorde a Derecho, lo que dará pauta a que en las instancias universitarias se haga lo propio acorde a nuestra normatividad vigente.

Guzmán Fernández reflexionó que “ya no somos los mismos, nos encontramos en un proceso de transformación profundo, en el que hemos readecuado nuestra infraestructura tanto académica como administrativa, teniendo presente que la convivencia universitaria registrará los grandes cambios; sin embargo, no somos una Universidad virtual sino real, somos distintos, pero no distantes, seguimos presentes y vigentes”.

“Ante la emergencia universitaria nuestros estudiantes, docentes e investigadores han mantenido su figura en los laboratorios, en los hospitales, realizando pruebas, innovando tecnología y atendiendo enfermos”, señaló.

En su mensaje precisó que “esta difícil situación nos ha preocupado y ocupado, sin embargo, enarbolando el orgullo de ser universitario, y el deseo de servir a los universitarios zacatecanos, atenderemos la disposición de nuestro máximo órgano de gobierno, con la mirada puesta en consolidar, día tras día, el liderazgo alcanzado en múltiples ámbitos, reivindicando a la universidad pública y a nuestra autonomía”.

Fue entonces cuando reconoció “el palpable, el permanente apoyo solidario del gobernador del estado, (Alejandro Tello Cristerna) que sigue dejando muestras evidentes de su compromiso con su alma mater. Gracias por el acompañamiento y apoyo, Señor Gobernador”.

De la misma manera, dijo, mi agradecimiento a los dirigentes sindicales, María del Carmen Saucedo Rivas, del personal administrativo, y al Dr. Pedro Martínez Arteaga, del personal docente, quienes sin renunciar a sus sólidos principios sindicales, han asumido una ejemplar postura institucional, coadyuvando a la existencia de estabilidad y desarrollo de la actividad universitaria.

“Así mismo deseo expresar el agradecimiento institucional a los legisladores federales, Mirna Zabeida Maldonado Tapia y Alfredo Femat Bañuelos, que como universitarios de siempre, nos han seguido acompañando en la gestión de recursos, logrando resultados significativos. Su actuar demuestra que la adherencia de la identidad universitaria se habrá de llevar por siempre, y en todo lugar”, enfatizó el rector Guzmán Fernández.

Especial momento emotivo fue cuando refirió que “han sido cuatro años sumamente intensos, y he dado mi mayor esfuerzo. Falta mucho por hacer; persisten añejos problemas que si bien es cierto fueron mitigados, también lo es que mantienen su presencia”.

En este escenario el rector de la UAZ agradeció a la comunidad universitaria y a su equipo de trabajo el apoyo y confianza durante su gestión, “han sido una gran compañía para resistir las dificultades que espero superemos. Tengo una gran deuda con todos; siempre estuvieron a la altura de las circunstancias, solidarios y dando lo mejor de sí”.

De forma improvisada compartió un mensaje que le envió su señora esposa, Mabel Alfaro Rodríguez, el día previo a la rendición del informe, en el que destaca que “hace cuatro años iniciaste esta travesía. Sin duda fueron cuatro años llenos de sorpresa; tomaste posesión sin dejar de ser tu con esa personalidad que te caracteriza. Me quedo con la satisfacción de haber sido parte de esta administración, porque es algo que me enorgullece; crecí y crecimos en lo individual y como pareja. No me gusta pensar en el futuro, prefiero pensar en el presente, sin dejar al lado al pasado porque sin él, no tendríamos historia. Enhorabuena, sigue dando lo mejor de ti si es que decides continuar en este camino. Sebastián y yo siempre y respetaremos y apoyaremos las decisiones que tomes”.

Reconoce la SEP el trabajo del rector y comunidad universitaria

A su vez Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) felicitó al rector por el contenido de su informe, al tiempo que expresó su beneplácito por el acompañamiento del gobernador Alejandro Tello Cristerna porque le otorgan el sentido de pertenencia a su entidad federativa.

Subrayó que “como funcionaria federal estoy cierta que ambos gobiernos, el de usted y el gobierno federal, podremos acompañar a las decisiones de la UAZ para la mejora de toda la sociedad”.

De manera virtual la funcionaria compartió una felicitación del Subsecretario de Educación Superior la SEP, Luciano Concheiro, “quien está muy cercano a las comunidades del país y quien ha afirmado en varias ocasiones que estamos en la revolución de las conciencias, que signifique la construcción de una educación democrática y democratizadora, de la mano de un poderoso proceso de desmercantilización que oriente los procesos académicos al bienestar de la población” .

Asimismo reconoció el trabajo realizado por los académicos y académicas de la UAZ “para que sigamos trabajando a pesar de esta contingencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, esta transformación que hubo que darse de forma inmediata a los procesos virtuales, y continuar con el proceso de formación de los estudiantes; es fundamental que se tome con total reconocimiento al esfuerzo que ustedes están haciendo, que para nosotros es tan loable”.

Finalmente dijo que “es menester señalar que desde el gobierno federal cuantan con un acompañamiento irrestricto y con total respeto a su autonomía, que no está peleada con la transparencia y la rendición de cuentas; es una parte esencial de una institución dedicada a la educación de individuos éticos y comprometidos con su comunidad”.

La UAZ seguirá siendo un pilar fundamental para la educción: Gobernador

A su vez el Gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, expresó su felicitación al rector Antonio Guzmán Fernández, por su Cuarto Informe de labores al frente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el objetivo de que la UAZ siga siendo no solamente un pilar fundamental para la educación, pero también para la vida social de Zacatecas.

He sido testigo del enorme esfuerzo del señor rector incluso, le he acompañado en su labor ante las instancias federales a fin de obtener recursos y sacar adelante a la Universidad, recordó.

El mandatario estatal afirmó que “todas nuestras acciones de respaldo y acompañamiento las hemos realizado con respeto absoluto a la autonomía, siempre buscando cómo beneficiar a miles de alumnos, maestros y trabajadores, que constituyen la parte más importante de la Universidad.

“Hoy aquí refrendo mi decisión de seguir hasta el último día de mi gobierno apoyando a mi Alma Mater; frente a la pandemia también expreso mi reconocimiento a la rectoría, a la comunidad docente y a los alumnos, por el esfuerzo realizado para concluir satisfactoriamente el semestre e iniciar el presente en la compleja modalidad de distancia, anteponiendo la salud colectiva. Sabemos que para todos ha sido un esfuerzo magno”.

Refirió el Ejecutivo del estado que “se acerca un proceso sucesorio de las autoridades universitarias, mi respeto absoluto a la autonomía y mi deseo de que lo lleven a cabo de la mejor manera, para continuar con una Universidad fortalecida”.

Reitero mi felicitación al rector, mi amigo, Antonio Guzmán Fernández y expreso a la comunidad universitaria, que pueden seguir viendo en mi a un gobernador aliado de la educación y de la Universidad Autónoma de Zacatecas, precisó finalmente.

Cabe mencionar que la apertura de la sesión especial del H. Consejo Universitario, estuvo a cargo del Secretario General de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Rubén de Jesús Ibarra Reyes en el Teatro Fernando Calderón, y ante la presencia de la Presidencia Colegiada del Honorable Consejo Universitario, integrada por los doctores José Manuel Silva Ramos, Laura Gemma Flores, María Teresa Villegas Santillán y los maestros Hans Hiram Pacheco García y Juan José Castro Gallardo.

En la realización de la presentación y entrega del documento que contiene el 4º Informe del rector, Antonio Guzmán Fernández, se transmitió un video con las acciones realizadas durante su gestión, en el que se constata el avance en infraestructura, investigación, calidad educativa, nuevos programas de posgrado, especialidad y licenciatura, así como la actividad deportiva, cultural y de vinculación social.