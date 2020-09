No hay salarios diferenciados  en Godezac: Alejandro Tello 

Zacatecas, Zac.- En su paso hacia la sede del Poder Legislativo del Estado, donde rendiría su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Alejandro Tello Cristerna atendió a un grupo de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), quienes se manifestaban fuera del palacio legislativo, a quienes dijo que en la entidad se busca ayudar a todos y cada uno de los jubilados.

“En Gobierno del Estado no hay salario diferenciado; para todo mundo es igual, se los garantizo. Para todo el personal de gobierno del Estado el salario es igual, y no puede haber diferencias”, dijo.

Uno de los manifestantes le mencionó al titular del Poder ejecutivo que “no se puede ser insensible ante la huelga de hambre que mantiene Arturo García Ortega, subdirector de la Banda Sinfónica de Zacatecas, quien solicita que se restablezcan los salarios de cien músicos de la Banda, Coro del Estado y Orquesta de Cámara. El gobernador contestó que se trata de un tema de basificación.

“Ellos tienen una beca, y primero hay que atenderlos a ustedes antes de meter más gente al gobierno”. Advirtió que no debe haber represión en su administración, ante la queja de que elementos de Tránsito estuvieron reteniendo a los inconformes.

Por otro lado, se le hizo saber por parte de los ciudadanos manifestantes, que en algunas comunidades de la capital del estado no se cuenta con energía eléctrica, y que la Secretaría de Educación “está escondiendo lugares” para no dar las plazas que se requieren”.

Alejandro Rivera Nieto, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), fue uno de los manifestantes que abordaron al gobernador Alejandro Tello; el Ejecutivo se comprometió a recibir una comisión para el jueves próximo para escuchar todas y cada una de las solicitudes e inconformidades de la ciudadanía.

“El gobernador, en contubernio con Marco Vinicio, están proponiendo un saqueo de los bienes que son propiedad de los trabajadores del Issstezac. El instituto no se vende. No es la manera de resolverlo; le hemos hecho propuestas para resolver el problema y se han hecho reuniones de las que no se han podido firmar la minuta, y de ellas, no se ha cumplido un solo acuerdo”, señaló otra de las inconformes.

Agregó que “este gobierno no ha respaldado ni a sus habitantes ni a sus trabajadores de Issstezac, y si el instituto se vende, en dos o tres años ya no vamos a tener alternativas, pues aún es salvable con las cuotas”, a lo que el gobernador señaló: “lo único que diría, es que le pido a Zacatecas valores y saquear a Zacatecas es proponerle al presidente de la República el que le ayude, el que esos terrenos los convierta en dinero para que ellos cobren.

El señor que tiene un sindicato independiente nos dice que el Issstezac tiene viabilidad, quiero pensar, y ojalá dé su nombre, para que ante toda la ciudadanía nos diga cómo más de 5 mil jubilados se pueden quedar sin comer ni van a tener sustento gracias a que el señor, en sus cuentas personales, dice que tiene viabilidad.

Lo invito a un evento a que en un evento público nos demuestre, porque creo que no le dan las sumas, y, ¿estarían de acuerdo en retractarse ante Zacatecas de la ignorancia de lo que están diciendo?”.