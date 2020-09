Posicionamientos de los diputados de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas ante el 4o Informe de Alejandro Tello

Dip. Javier Calzada

Pueblo de Zacatecas

Ciudadanas Diputadas y Diputados.

Ciudadano Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Ciudadano Gobernador del Estado:

Reconozco su determinación de enfrentar los grandes intereses de las compañías mineras que han saqueado nuestra riqueza a cambio de pocas migajas y mucha contaminación.

Los impuestos ecológicos que todavía se resisten a pagar, tarde o temprano irán inclinando la balanza de la justicia a favor del pueblo de Zacatecas, y usted será recordado por no doblegarse ante las presiones ni los sobornos, éste será sin duda el legado más importante de su administración.

Aunque llegamos a la recta final de este Quinquenio con un cúmulo de situaciones adversas, su misión dependía de un acertado reclutamiento de colaboradores y hacer que éstos hicieran su parte, pero el afecto a los amigos en algunos casos pudo más que el compromiso con su pueblo.

La deuda pública lapidaria que heredó de Miguel Alonso por 7,598 millones de pesos hace estragos en las finanzas públicas, pues a pesar de su empeño, apenas se ha disminuido en 380 en sus 4 años para situarse en 7,218 millones.

La carga este año significa 1,379 millones en el Presupuesto de Egresos, de los que al 2º trimestre habían sido aplicados 755, y solo 42 se aplican al capital. A ese paso promedio, tendrían que pasar más de 75 años para terminar con esa maldición.

Al segundo trimestre de este año, la deuda de largo y corto plazo, significa 11 mil 554 millones de pesos.

De ahí que este año no se haya destinado ni un peso a obra pública, que el campo aparece con un presupuesto miserable, y que en general solo alcanza para la nómina.

Los zacatecanos vivimos en una zona de alto riesgo, la información del semáforo delictivo del Sistema Nacional de Seguridad que reporta los 11 delitos de alto impacto, nos ubica en rojo en seis: Homicidio, Extorsión, Narcomenudeo, Lesiones, Violación y Violencia Familiar.

Muy delicado resulta cuando analizamos a detalle que el indicador de tasa por cada cien mil habitantes acumulado del año, nos coloca en el 5º lugar en Homicidios, 2º lugar en secuestros y 1er lugar en Extorsión.

Esto sin contar que en esos delitos la cifra negra, de denunciarse, crecería de manera exponencial si el ciudadano le tuviera confianza a la autoridad. Pero no ha logrado ganársela.

El 7 de mayo del año en curso, se fugaron 12 internos del CeReSo de Cieneguillas, calificados como de “alta peligrosidad”.

De estos hechos, a la fecha no existen autoridades responsables detenidas, solo la remoción del director del centro penitenciario.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que el CeReSo de Cieneguillas es uno de los 12 del país que aún presenta autogobierno, cobros y extorsiones a los internos, según informe de abril de este año.

Hemos visto con preocupación que la parálisis del gobierno quiere ser justificada con el trabajo diario de la gente.

Así, encontramos que se afirma sin explicar en qué consistió la intervención del gobierno para la exportación de 10 mil toneladas de frutas y hortalizas, o cuando se informa que “iniciamos la ampliación a 4 carriles de la carretera Zacatecas – Aguascalientes”, cuando es de todos sabido que la obra más trascendente de su gobierno -como se le ha llamado- tiene un presupuesto 100 por ciento federal.

Lo cierto es que la sequía en las obras del Gobierno del Estado se percibe en todos los municipios, a tal grado que la prensa escrita solo dio cuenta de 14 inauguraciones en su 4º año de Gobierno.

No solo la falta de recursos es notable en este gobierno, también la falta de pericia política.

Los proyectos más importantes como la presa Milpillas o el Platabús, contaban con recursos y buen desempeño de las áreas técnicas, pero les faltó un Secretario de Gobierno que lograra la operación política de atención a todos los involucrados, que terminaron deteniendo lo que hubiera sido el principal sello de su administración.

Pero si a este poder legislativo no se le presta atención, menos iba a reparar en un grupo de ejidatarios que peleaban por sus derechos en aquella población alejada.

En 114 ocasiones, 26 de los 30 integrantes de esta Legislatura, promovimos puntos de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo con un propósito específico, 89 de ellas fueron aprobados por el pleno y turnadas para su atención sin que a la fecha haya habido respuesta de su parte. “Ni nos ven ni nos oyen”.

Una de las banderas de este gobierno está arrugada y bajo la alfombra.

La transparencia que había sido defendida como el verdadero cambio, sucumbió a la súplica de defender el oscuro manejo de los recursos en la FENAZA.

Usted instruyó que no se reservara la información pero su orden no fue acatada, se arguyó que había de por medio una auditoría para evitar sacar a la luz los contratos que evidencian el conflicto de interés en la contratación de artistas por un monto de más de 55 millones, que mucho hubieran servido para aplicar más del doble de las pruebas de covid que se han hecho y muchas vidas se hubieran podido salvar.

El 14 de septiembre de 2016, apenas dos días en el cargo, usted firmó un acta en la que recibía una obra del sexenio anterior, supuestamente terminada y en condiciones de ser utilizada.

Esta obra, de 17 mil metros cuadrados, y con un costo total de 390 millones, el Centro Cultural Toma de Zacatecas, hoy se encuentra en estado de abandono y en franco deterioro, lo peor es que nadie ha pagado por ello.

El dinero del ISSSTEZAC es de los trabajadores al servicio del Estado. De los más de mil 235 millones de pesos que anualmente percibe el Instituto, 884 se van en la nómina de pensionados.

Se ha saqueado al Instituto con una nómina obesa de 170 millones, con bonos y estímulos por más de 12 millones, cortesías en los centros vacacionales y restaurantes, y un desaseo administrativo y político que evidencia corrupción, poniendo en riesgo el futuro de los trabajadores.

Es claro que al ISSSTEZAC le urge una reforma estructural, pero el principio de la misma debe ser la corrección y castigo de todos los actos de corrupción, no solamente cargarle nuevamente en sus espaldas el rescate del mismo a los trabajadores.

Ciudadano Gobernador:

Es entendible que algunas cosas escapan a su alcance para solucionarlas, pero hay otras donde su voluntad es determinante;

Por ello hago a usted atentamente la solicitud que ante la situación jurídica del inmueble de la beneficiadora de frijol, desista de enajenar el terreno, y le otorgue tres meses a las organizaciones de productores para encontrar la mejor manera de echarla a andar.

De la misma manera lo exhorto a que se manifieste a favor de participar a los municipios del 25 por ciento de los impuestos ecológicos, como lo expuse en reciente iniciativa. Sería un acto de elemental justicia.

De no ser por los 2 mil 220 millones de pesos en los 27 programas sociales del gobierno federal que llegan a 816 mil beneficiarios, y de los 1129 millones de dólares en remesas que envían los paisanos, mucha gente no tendría ni siquiera que comer.

Ante esta decena de estancamiento florece con fuerza la esperanza de un cambio de rumbo a la izquierda para retomar el desarrollo y la transformación.

Diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo

Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, sea usted bienvenido a este espacio de pluralidad y dialogo.

Diputado Pedro Martínez Flores

Presidente de la Mesa directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas

Compañeras y compañeros Diputados.

La consolidación de un verdadero Estado de derecho se debe dar bajo un modelo de gobernanza, donde todos los actores sociales junto con los tres poderes hagamos una profunda revisión de las políticas públicas emprendidas en la materia, con el fin de profundizar las que han mostrado buenos resultados y modificar aquellas que han resultado insuficientes.

Hoy como Mexicanos y Zacatecanos enfrentamos una crisis sanitaria, que representa un gran reto, que sin duda demanda organización y participación conjunta de todos los actores de nuestra sociedad, en ese sentido reconocemos el importante esfuerzo que usted y su gobierno han realizado en temas de salud y prevención, teniendo el objetivo de hacer efectivo el derecho constitucional de las y los Zacatecanos a la salud buscando siempre de salvaguardar el mayor número de vidas posibles, privilegiando siempre el bienestar de las familias.

La Construcción del hospital de la mujer en Fresnillo que beneficiara a más 235 mil Zacatecanas, los 5 centros de Salud que se han puesto en marcha en el Estado, sin duda ayudaran a combatir los estragos del COVID 19.

Sabemos el esfuerzo que su Gobierno ha realizado en temas de infraestructura y lo que este rubro representa para la recuperación económica del estado, programas como el 2×1 para construir en Municipios, la ampliación a 4 carriles de la carretera Zacatecas- Aguascalientes, sin duda generaran un efecto muy positivo para la competitividad de nuestro estado.

Compañeras y compañeros diputados, Ser Maestra, ser Maestro, es un orgullo, son ellos quien le dan sentido a la patria, porque en medio de la adversidad que hoy nos toca vivir, la educación sigue adelante, por eso estamos seguros que con los Maestros, después de estos días tan difíciles México recuperara lo más hermoso que tiene una Nación; soñar el futuro y aprender a construirlo de la mano de una maestra, de un maestro.

Señor Gobernador sabemos de su honestidad, y de su gobierno siempre transparente, conocemos su visión de futuro y los retos que hoy enfrentamos en nuestra entidad.

Quiero decirle de forma decidida que cuenta con los maestros para hacer equipo con usted, para lograr el Zacatecas que todas y todos queremos.

Dip. Karla Dejanira Valdez Espinoza

Con su permiso Diputado Presidente.

Como integrante y representante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le damos la más cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado, el Contador Público Alejandro Tello Cristerna, al Doctor Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, así como al Coronel Oscar Zavala Barrera, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado.

Así mismo, saludo con respeto al representante del Ejecutivo Federal, a los miembros del gabinete legal y ampliado, a los titulares de los organismos autónomos del Estado, a las y los Presidentes Municipales, a los medios de comunicación y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este Poder Legislativo, sean todos bienvenidos.

Señoras y Señores!

Honorable asamblea!

El día de hoy, recibimos en comparecencia pública al Gobernador del Estado de Zacatecas para dar cuenta del cuarto año de su gestión gubernamental y el estado que guarda la administración pública bajo su responsabilidad constitucional.

Señor Gobernador Alejandro Tello Cristerna, la rendición de cuentas tiene un gran valor democrático que debe suscribirse día con día y el ejercicio que usted realizara el día de hoy, demanda el reconocimiento por los logros alcanzados en su gestión, por tal motivo, es muy grato para nosotros recibirlo el día de hoy en este recinto legislativo y que nos permita conocer los resultados y el desempeño de las acciones que se realizan año con año, aceptando siempre las diferencias de visión propias de nuestra pertenencia ideológica, con el único interés de vigilar, evaluar y verificar el actuar responsable del manejo de los recursos de nuestro Estado, por ello, a nombre de mi fracción legislativa del Partido Verde Ecologista de México, expresaré nuestro posicionamiento.

Como ya es sabido por todos nosotros, nuestro país y el mundo entero, están siendo azotados por una contingencia sanitaria que no solo afecta nuestra salud, sino que también afecta la economía de nuestras familias, esto derivado a la aparición de un virus letal llamado COVID-19 que surgió en China el año pasado y que ha causando una serie de afectaciones en los seres humanos a lo largo y ancho de un área geográficamente extensa.

Con el paso del tiempo gobernar se ha tornado sumamente complicado, ya que pueden surgir retos como el que hoy estamos viviendo, por lo que en la actualidad se requiere de un gobierno con servidores públicos comprometidos con la sociedad, que cuenten con una gran visión, pero sobre todo, que sean responsables y asuman con firmeza la parte que les toca para afrontar con determinación las distintas situaciones que se puedan presentar.

Sabemos de antemano, que la conducción de un gobierno no es fácil y que pueden existir diversas dificultades como los retos que estamos atravesando en estos momentos, el aislamiento social como recomendación sanitaria para evitar la propagación del virus ha cambiado nuestras vidas casi en su totalidad, lo que ha causado una gran incertidumbre en nuestro país y el surgimiento de un gran número de personas que vive con la disyuntiva de permanecer en casa o de salir a buscar el sustento para sus familias, por lo que los gobiernos, se han visto obligados a implementar estrategias o políticas públicas que ayuden a resolver o mitigar la crisis sanitaria y económica que actualmente afecta a México, es por ello, que desde esta tribuna, queremos reconocer y aplaudir el actuar de su gobierno ante esta situación que nos acontece, ya que se han desempeñado con gran responsabilidad y firmeza en la toma de decisiones para atender el tema.

Asimismo, celebramos que haya enviado a esta Legislatura la propuesta de modificación a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal en curso, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios que den solvencia económica y que nos permitan afrontar las distintas necesidades que puedan surgir con la contingencia, pues la nueva normalidad ha llegado desafiante y tenemos que estar preparados en todos los sentidos para evitar que los contrastes de desarrollo profundicen la brecha de la pobreza extrema; la nueva normalidad lo subvierte todo, por lo que esperar a que se levante una alerta sanitaria y volver simplemente a hacer lo mismo, es inadmisible.

Sin duda alguna, este año será memorable e inolvidable para todo el mundo, los estragos causados por la propagación del virus dejaran una huella enorme en nuestra población y una gran afectación en la economía de nuestro país, por lo que la unidad y el trabajo en conjunto en torno a objetivos es fundamental.

Hoy más que nunca la concurrencia de esfuerzos es de suma importancia para atender la circunstancia de una pandemia, la dinámica de los cambios es imparable y acelerada, por lo que como partido no podemos permanecer al margen de un trabajo unido y perseverante, por ello, queremos refrendar nuestro compromiso y acompañamiento con su gobierno, así como con toda la población Zacatecana.

En el Partido Verde Ecologista de México tenemos claro que vivir en un permanente estado de lamentación, de queja y de grave indiferencia no es la vía; ciertamente la gestión es fundamental en una Entidad como la nuestra cuya dependencia financiera nos ha convertido a lo largo de los años, en apéndice del presupuesto de egresos de la federación, sin embargo el esfuerzo y la innovación en el trabajo propio debe sacarnos adelante, por lo que es de reconocer su buen manejo y orden en las Finanzas Publicas de nuestro Estado.

Señor Gobernador; la parte final de su administración gubernamental se asoma ya; Zacatecas requiere de una estrecha relación con el Presidente de la República, para hacer frente a los desafíos que enfrenta nuestro Estado, es tiempo de cristalizar los proyectos de un periodo de gobierno que inició con lastres financieros y que con perseverancia se está logrando remontar, proyectos como el de federalizar el pago de la nomina magisterial de nuestro Estado que constituye un factor de desequilibrio de las finanzas públicas o el de la modernización a cuatro carriles de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, misma que tiene como beneficio social el incremento en la seguridad vial, la disminución de los tiempos de recorrido y la generación de empleos, beneficios que sin duda alguna, ayudarían a combatir los estragos causados por la pandemia .

Por tal motivo, agradecemos el apoyo y el interés que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha puesto en nuestra entidad al ser uno de los Estados más beneficiados con recurso federal, asimismo reconocemos los avances tan importantes que ha realizado en nuestro país en lo que lleva de su mandato y es por ello, que le solicitamos, nos ayude a concretar los proyectos que tanto le hacen falta a Zacatecas.

La obligación de gobernar es compartida y en este Poder Legislativo entendemos nuestra corresponsabilidad que cada quien tiene desde su trinchera y que en la esfera de sus competencias se cuenta con el ineludible compromiso de contribuir a la gobernanza y a dar un mejor resultado para nuestros representados, y es por ello, que refrendamos nuestro compromiso de trabajar juntos ante cualquier instancia.

Señor gobernador, en el Partido Verde seremos sus aliados hasta el último día de su mandato, cuente con nuestro total apoyo estatal y federal en las gestiones que usted considere pertinentes, para seguir trabajando juntos por Zacatecas.

Señoras y Señores

Señoras y Señores

La obligación de rendir cuentas es ineludible porque la financiación del desarrollo de Zacatecas se sustenta en un presupuesto cuyo componente es el recurso público, de ahí que la transparencia en su acopio, administración y aplicación, se considere de interés público, porque nos obliga a ser eficientes, eficaces y acertivos en programas y acciones, para que su impacto social sea identificable y tangible; gastar y gastar bien, es la prioridad en un contexto muy complicado por la astringencia financiera de nuestras finanzas públicas.

No cabe duda que para nuestro gobernador, no ha sido sencillo transitar entre estadísticas y colores de la semaforización que trajo consigo la pandemia y que en ocasiones pareciera caprichosa, irreal y arbitraria, pero, hay que decirlo, el relajamiento de las medidas de cuidado básicas en la población, nos hizo retroceder en lo avanzado.

A cuatro años de la administración de Alejandro Tello Cristerna, podemos decir con certeza que es un gobernador honesto, austero y transparente que llego para transformar Zacatecas, pero con el cambio de la geopolítica nacional en 2018, también se cambió la visión del desarrollo regional y las prioridades de un gobierno federal con la perspectiva de otro gobierno.

Sabemos de su compromiso y capacidad que tiene para llevar las riendas del Estado y que por ningún motivo Zacatecas detendrá su marcha; en el Partido Verde Ecologista de México tenemos clara la distinción entre el trabajo y esfuerzo administrativo, por lo que refrendamos nuestro compromiso con las instituciones del Estado y de la República, nos sumamos al esfuerzo de una administración de gobierno que tiene en la transparencia y la rendición de cuentas el eje de sus políticas públicas y como partido político aliado proactivo seguiremos actuando con prudencia, mesura y diligencia ante el cambio transformador del Gobierno de México.

Creemos en la democracia representativa, creemos en las instituciones de la República y creemos que con la unidad de este gran Estado y de esta gran Nación, juntos y en equipo, podremos superar esta contingencia sanitaria y económica que por ahora afectan a nuestro país.

Es cuanto Diputado Presidente

DIP. KARLA DEJANIRA VALDEZ ESPINOZA.

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.

Dip. José Guadalupe Correa Valdez

Posicionamiento IV Informe

Buenos días a los presentes en este recinto del Poder Legislativo y a quienes nos ven o escuchan a través de amplio espectro de las vías de comunicación moderna.

Agradezco a mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que me brindan la oportunidad de estar en la máxima tribuna del estado, en ocasión especial que vivimos en el mundo, en México y en particular en Zacatecas.

Nadie nos imaginamos vivir en estas circunstancias que han puesto a prueba a todas las instituciones del Estado.

Saludo con respeto al titular del Poder Ejecutivo, Contador Alejandro Tello Cristerna, quien viene a rendir cuentas de su cuarto año de ejercicio constitucional.

Mis respetos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Doctor Arturo Nahle García.

Representante del Gobierno de la República

Amigas y amigos diputados de la Honorable 63 Legislatura

Hace un año me permití hacer la convocatoria de empeñar los esfuerzos de todos para lograr acuerdos y construir las mejores condiciones para que al estado de Zacatecas le fuera mejor. Se advertía sobre los gobiernos divididos y las deficiencias al cambiar el mecanismo operativo del sistema de salud nacional.

Hoy vemos más que gobiernos divididos a un pueblo y a una nación separada por que a si nos quieren ver: Mexicanos del Norte y del Sur. “Ricos y Pobres”.

A río revuelto ganancia de estos provocadores.

Del tema de salud ahí está el circo nacional del Gran Gatel con más muertos y picos por recorrer.

Si hace un año hablamos de la falta de recursos para las Entidades Federativas, para los municipios, hoy las preocupaciones son mayores.

En este mismo año fuimos convocados por el Ejecutivo del Estado para hacer un ejercicio presupuestal para poder alinear las necesidades más apremiantes a los recortes sufridos y la exigencia de esta crisis sanitaria que venimos arrastrando desde los primeros meses de este 2020.

A esta hora de la contingencia sanitaria, y revisados los daños sufridos en la maquinaria institucional, sabemos que no son suficientes los recursos para estar a la altura de las exigencias de una sociedad que resiente en su economía, en la salud, en seguridad.

No fueron menores los recortes a los presupuestos del estado y municipios. La cancelación de fondos y programas que atendían las necesidades del campo, de la industria, del turismo, de la educación, de los niños con cáncer, por citar sólo algunos.

La concentración de recursos vino a paralizar a estados y municipios, a los tres sectores de la economía. Políticas públicas diseñadas con criterios centralistas que han demostrado que no son el camino para la recuperación que requiere la Nación. Se nos dijo que llegan a Zacatecas 6,400 millones de pesos a través de los diferentes programas sociales que van directamente a los beneficiarios, que nadie conoce porque operan en la opacidad.

Ese monto no compensa los recortes sufridos a nuestra entidad, con la quita del Fondo Minero, el Tres por Uno, los fondos regionales. Mucho menos compensan los nuevos recortes que se anuncian para el 2021, con los que prácticamente paralizarán al país y harán más lenta la recuperación económica.

Dicen que eliminaron los intermediarios, los mecanismos corporativos, y lo sustituyeron por un patrimonialismo, métodos excluyentes que solamente beneficia a los intereses electorales de una expresión política. La máquina camina sin rumbo.

La lucha contra la corrupción la convirtieron en el espectáculo nacional. En un torneo de exhibición de videos para demostrarse quién es más corrupto. Con el escarnio público niegan el Estado de Derecho, se denigra a las instituciones de la procuración y administración de la justicia. Cumplen con la máxima: poder absoluto corrompe absolutamente a la Nación.

Estas cortinas mediáticas solo exhiben la ineptitud de un estado ineficiente o un gobierno complaciente para que los delincuentes aprovechen el vacío institucional y hagan de las suyas todos los días.

¡Existe dolor en la sociedad!.

No se puede negar el lastre de la delincuencia que aqueja a todo mundo sin excepción: observamos un incremento en violencia contra las mujeres, los homicidios al alza, las extorsiones telefónicas y a negocios.

Que más se puede decir del delito de secuestro. Zacatecas no está exento y repunta a nivel nacional. (Se tiene el triste tercer lugar de incidencia por cada 100,000 habitantes, según datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y su centro nacional información.) Esta realidad no es única en nuestro estado, así se encuentra nuestro país. Se reformo la policía. Se creó la Guardia Nacional, se cacareo la nueva estrategia de seguridad y nada funciona. Se presumen los abrazos, pero siguen los balazos.

Señor Gobernador

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconoce el esfuerzo honesto realizado en este año tan complejo.

En medio de las dificultades de la contingencia sanitaria, es necesario poner la frente en alto y exigir lo que a Zacatecas le corresponde. Señalar el atraco centralista del impuesto minero hasta el cansancio para que el ejecutivo enfrente las carencias presupuestales y los retos que en seguridad tiene nuestro estado.

Que el ejecutivo federal no le dé más atole con el dedo a los Zacatecanos. Es momento de cerrar filas y unir esfuerzos.

Señor Gobernador.

El reconocimiento que le hacemos hoy es precisamente el mantener a las Instituciones a salvo en un ambiente de gobernabilidad en el estado, que a su vez se refleje en todos los municipios y autoridades locales con un trato digno, equitativo y de respeto. Diálogo permanente con los municipios; en atención a las diferentes expresiones que plantean sus necesidades o sus intereses.

En Acción Nacional y Movimiento Ciudadano estamos convencidos que, con instituciones sólidas, con la participación de los ciudadanos poniendo siempre por encima de cualquier interés particular, el interés general de Zacatecas podremos lograr un dos mil veintiuno prometedor para todos.

Estoy seguro, que, en unidad, con acuerdos, vamos a transitar y salir adelante.

Nos reconocemos diversos y en esta rica pluralidad encontraremos los puntos que nos unan. Sumar las fuerzas y conjuntar acciones de todos y cada uno de las y los zacatecanos, es nuestra obligación para hacerle frente a esta nueva realidad.

Muchas gracias; es cuanto, Diputado Presidente.

Dip. José Ma. González Nava

Con su permiso, Diputado Presidente.

Le damos la más cordial bienvenida al Gobernador del Estado, el Contador Público Alejandro Tello Cristerna, así como al Doctor Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

De igual manera saludo con respeto a la representación del Ejecutivo Federal, a los miembros del gabinete legal y ampliado, a los titulares de los organismos autónomos del Estado, a los miembros de los Ayuntamientos, a los medios de comunicación y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en este recinto legislativo, sean todos ustedes bienvenidos.

Nos complace participar en este acto democrático en donde confluyen las instituciones del Estado y se materializa uno de los equilibrios más importantes del poder público y su división. El informe de Gobierno permite a este Poder Legislativo hacer una revisión exhaustiva sobre las acciones que realiza año con año el Gobierno del Estado, para conocer a fondo sus resultados así como sus deficiencias, pero sobre todo nos permite hacer los señalamientos necesarios para asegurar que la administración pública se conduzca por las vías del desarrollo y con ello verificar que los recursos del pueblo zacatecano sean utilizados con eficacia y eficiencia, en estricto apego a la ley.

A lo largo de los siglos, gobernar ha sido una tarea complicada, aspecto que no ha cambiado en nuestros tiempos, todo lo contrario, cada día surgen nuevos retos que afrontar y, a pesar de los avances que podamos tener, siempre se encuentran dificultades que hacen más arduo el lograr los objetivos que se plantean al inicio de una administración.

Es por ello que hoy la política requiere no solamente de hombres y mujeres verdaderamente comprometidos con la sociedad, sino que además se tiene que contar con las aptitudes necesarias para poder enfrentar los problemas que se presentan en una sociedad, así como en la administración pública, en donde los retos no son menores.

Este año, sin duda alguna ha sido muy diferente a todos los demás, pues a raíz de que atravesamos una pandemia, ha cambiado tajantemente nuestra situación de vida, desde los aspectos más básicos en el entorno personal y familiar, hasta la interacción social, la conducción del gobierno y no se diga en el entorno mundial, sobre todo en el aspecto económico.

Si en años pasados los retos para un gobierno eran mayúsculos, con la llegada del COVID-19 todo se ha vuelto mucho más complicado, pues establecer y darle seguimiento a una política pública que nos permita hacer frente a esta contingencia sanitaria no ha sido nada fácil, ya que se interpone la vida y la salud de la población, pero no solo esto, sino también el desarrollo económico y social.

Situaciones como esta ponen a prueba el compromiso y la capacidad de un gobierno y a quienes lo encabezan, la toma de decisiones se vuelve aún más complicada porque cada caso se vuelve un dilema para el gobernante, cada decisión puede tener efectos negativos y positivos y cada día que pasa aparecen más y mayores complicaciones.

En muchas ocasiones, las decisiones que se toman no son del total agrado de la sociedad porque alteran o limitan en cierto sentido su vida cotidiana, pero siempre se aplican con un alto sentido de responsabilidad y buscando en todo momento el bienestar de todos y cada uno de los gobernados.

Hoy, en todo el mundo atravesamos los estragos de una crisis económica generada por la parálisis de actividades derivada del seguimiento de las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de este virus.

Y, aunque en efecto mantenernos en casa y disminuir las actividades al grado mínimo, dejando solo las esenciales, ha sido de gran ayuda para disminuir los contagios y decesos, esto ha traído efectos secundarios que repercuten en el desarrollo y bienestar económico de muchas familias.

Zacatecas se ha sumado a la estrategia nacional que se ha delimitado desde la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, reconociendo que en estos tiempos lo único factible es que trabajemos de manera conjunta, para de esta manera poder mitigar los efectos negativos que trae consigo la pandemia.

Sin embargo, hemos sido testigos de que desde el Gobierno Federal se ha presentado un abandono irresponsable durante esta pandemia, pues su apoyo hacia las entidades federativas ha sido raquítico, dejando a cada estado enfrentar las dificultades presupuestarias, sanitarias, sociales y económicas derivadas de esta pandemia, sin el acompañamiento que las instituciones del gobierno federal deberían prestar para contener los efectos negativos de esta crisis.

Los apoyos sociales, la protección a las fuentes de empleo, así como el fortalecimiento a los servicios de salud en el orden local no han sido una prioridad para el Gobierno Federal, pues los ha dejado perecer en medio de esta crisis, solo al amparo de las posibilidades que cada Estado tiene para salir adelante.

Para nosotros es claro que la estrategia para la reactivación económica que se ha emprendido el orden federal no ha sido efectiva y eso se resiente en la economía familiar, en la alarmante pérdida de empleos y consecuentemente en la caída de la recaudación.

Por ello hoy resaltamos la actuación que ha tenido el Gobierno que encabeza el Contador Público Alejandro Tello Cristerna, puesto que desde lo local sí se han diseñado políticas públicas que nos han permitido dar una mejor respuesta a esta crisis sanitaria y económica. Como ya lo mencionamos, han aparecido nuevos retos y complicaciones, como lo es en el aspecto presupuestal, en donde desde años anteriores ya observábamos un déficit, que hoy se vio enfatizado debido a la disminución de ingresos propios, así como en la caída de participaciones federales.

En un alto sentido de responsabilidad, el Gobernador envío a esta Legislatura una propuesta de modificación a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en curso, para realizar los ajustes necesarios que nos permitan dar solvencia económica para atender este gran reto y enfocar la actuación del Estado en las necesidades más apremiantes o los aspectos más esenciales en esta situación, como lo son la atención a la salud y apoyo a la economía familiar.

Las afectaciones financieras derivadas de esta pandemia no han sido menores, pues ni con los recursos del Fondo de Estabilización de la Entidades Federativas se ha logrado alcanzar la suficiencia presupuestal que nos permita transitar de acuerdo con lo previsto inicialmente en el paquete económico que fue aprobado el diciembre pasado.

Sin embargo, desde el Gobierno del Estado se ha diseñado una estrategia que permita atender cada uno de los riesgos presupuestarios y que a su vez dote de recursos a los servicios de salud y a los programas sociales que nos permiten apoyar a la economía zacatecana y mitigar los efectos negativos de esta crisis, tanto en la pérdida de empleos como en la disminución de los ingresos familiares.

Por ello, este Poder Legislativo ha acompañado la política desplegada desde el Gobierno del Estado, puesto que se ha trazado de forma responsable, organizada y privilegiando el bienestar de la sociedad en todo momento, destacando que la administración de este gobierno siempre se ha conducido por los cauces de la austeridad, la racionalización del gasto público y la orientación de recursos hacia las actividades que permita fortalecer la economía de las familias zacatecanas, así como todo aquello que pueda detonar el gradual desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el Partido Revolucionario Institucional sostenemos que a pesar de las vicisitudes que enfrenta la administración, en estos cuatro años hemos visto a un Gobernador transparente y con la voluntad política que demanda nuestro tiempo. Consideramos que se ha transitado por la ruta correcta y de acuerdo con lo que se estipuló en el Plan Estatal de Desarrollo, cumpliendo paulatinamente y de conformidad con la disponibilidad presupuestal con cada uno de los compromisos que se asumieron en campaña.

A pesar de las dificultades económicas, el Gobierno de Alejandro Tello no ha quitado el dedo del renglón para buscar más recursos para Zacatecas y a su vez para hacer todavía más eficiente el recurso con el que se cuenta y distribuirlo de la manera que más le beneficie a la población sin dejar desamparado a ningún sector.

Independientemente de las complicaciones presupuestales que el Estado ha enfrentado en estos cuatro años, hoy caminamos con finanzas sanas y sin aumento de la deuda pública, todo lo contrario, ha ido a la baja.

Uno de los grandes problemas que hoy aquejan a nuestro Estado tiene que ver con las dificultades presupuestales que enfrenta el ISSTEZAC, el cual está en serias complicaciones administrativas para mantener su operación, que, cabe destacar, se ha comprobado mediante auditorias que tienen su origen desde varios sexenios atrás.

Por ello, reconocemos al Gobernador que siempre ha velado por el bienestar de la administración pública y la correcta administración del erario, en donde el caso del ISSSTEZAC no ha sido la excepción. De forma responsable se han hechos los cambios que administrativamente son posibles, pero sin embargo, la solución de fondo requiere de una reforma legal que dé sustento a una mejor forma de administrar las pensiones para los trabajadores del Estado, velando en todo momento por su bienestar y máximo beneficio.

Es así que desde esta tribuna, como grupo parlamentario le reiteramos nuestro apoyo para emprender una reestructuración legal y administrativa que permita dar solvencia al ISSSTEZAC a corto y a largo plazo, para garantizar que quienes han cotizado a lo largo de toda su vida laboral reciban una pensión justa y suficiente para sostenerse cuando hayan concluido su etapa activa.

Por otro lado, en el rubro de seguridad pública y la disminución de la violencia, sabemos que por ser un fenómeno complejo se requiere de acciones en los tres órdenes de gobierno. De tal manera, al ser un problema que aqueja a toda la nación, vemos de forma positiva que esta administración esté sumando esfuerzos con las instituciones de seguridad del Gobierno Federal, principalmente con la Guardia Nacional, a la cual el Gobernador Alejandro Tello ha ofrecido todas las facilidades para que se puedan instalar sus elementos y de esta manera contemos con el apoyo necesario para dar la atención a los problemas de inseguridad que hoy enfrentamos.

En conclusión, consideramos que a lo largo de estos cuatro años se ha consolidado una administración responsable y comprometida, que nos ha dado resultados que podemos destacar no solo en zacatecas, sino a lo largo y ancho del país.

En este día, recibimos su informe con toda responsabilidad, el cual habremos de revisar con toda puntualidad para verificar el grado de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo. De manera objetiva haremos las observaciones y señalamientos respectivos a través del mecanismo de la glosa.

Le reiteramos que en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, usted tiene un aliado que sabrá responderle y sacar adelante todos los proyectos que se emprendan en pro del desarrollo de nuestro Estado.

Convencidos de su enorme compromiso y capacidad para llevar a buen puerto esta administración, le refrendamos nuestra entera confianza y le externamos una felicitación por los logros alcanzados en estos cuatro años de gobierno, exhortándolo a que sigamos trabajando para dar los resultados que esperan las y los zacatecanos.

Es cuanto, diputado Presidente.

Dip. Gabriela Evangelina Pinedo Morales

Posicionamiento del Partido del Trabajo sobre el Cuarto Informe de Gobierno del

Alejandro Tello Cristerna

Con el permiso de la Presidencia.

Licenciado Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas; Licenciado Arturo Nahle García, Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Gral. Ernesto José Zapata Pérez, Comandante de la Onceava Zona Militar, distinguidas personalidades del ámbito público, representantes de los medios de comunicación, público en general, sean ustedes bienvenidos a esta Legislatura, que es la casa de todas y todos los zacatecanos.

En cumplimiento al mandato que impone el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el día de hoy acude el titular del Ejecutivo estatal a informar, a esta representación popular, el estado que guarda la administración pública estatal. Se trata de un ejercicio democrático y de rendición de cuentas.

Para el Grupo Parlamentario del PT en la LXIII Legislatura, es prioridad darle voz a las exigencias de nuestro pueblo, que hoy grita que Zacatecas no marcha bien. Se llega al penúltimo informe de este gobierno con más dudas que certezas, con más pendientes que avances, con más justificaciones que logros. El Contrato por Zacatecas no se ha cumplido, falló.

Al dolor y a la tristeza que trajo la Pandemia del Virus Sars-Cov-2 en este 2020, que nos arrebató vidas y sueños de familiares, amigos y conocidos, habría que sumar la incapacidad del gobierno estatal en temas sensibles y claves del quehacer cotidiano y diario de las ciudadanas y ciudadanos del Estado, tales como: empleo, bienestar, educación, salud, seguridad y justicia.

Para el Partido del Trabajo, el 2020 quedará marcado en la historia como el de la pandemia, pero no podrá recordarse el acompañamiento de su gobierno, tan requerido por la población que con muchas dificultades lleva el pan a su mesa; tampoco por haberles proporcionado los kits de salud a todos los enfermos confinados; o por haber respaldado a las decenas de miles de familias que apoyan a sus hijos en las clases a distancia, porque la escuela se hospedó en su casa, pero sin los instrumentos mínimos para recibir la necesaria asesoría, que todo escolar requiere. Las insuficiencias fueron notables. A lo más se podrá decir que algunos de sus funcionarios, aspirantes a algún puesto, utilizando recursos públicos repartieron colchones, despensas, costales de semillas y fertilizantes, cheques a productores, para tomarse la foto que se difundió en los medios. Hasta hoy continúa en la opacidad el uso de los millones de pesos derivados de la modificación del Presupuesto de Egresos del Estado, que esta Soberanía aprobó para hacer frente a la pandemia, además de los ahorros obtenidos con el cierre de las oficinas gubernamentales y la inmovilidad acorde a la contingencia. Por ello, afirmamos, que su gobierno incrementó la deuda moral que tiene con las y los zacatecanos. Estos días, son días oscuros. Hay datos, indicadores y argumentos de sobra para corroborarlo.

Para conocer lo que ocurre en nuestro Estado, son suficientes algunas cifras, por ejemplo las que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) :

Mientras 10 años atrás (2008) había en el Estado 742 mil 200 personas viviendo en condición de pobreza, el último dato disponible es que hoy tenemos a más de 755 mil 200 zacatecanos y zacatecanas marginados en pobreza, y otros 54 mil 400 paisanos nuestros viven en pobreza extrema.

Resulta inadmisible que mientras en el 2008 el número de personas consideradas vulnerables por carencias sociales era de 411 mil 100, una década después sea de 463 mil 900 personas. La misma tendencia se observa en la población vulnerable por ingresos, que hace casi diez años era de 90 mil personas y hoy es de 124 mil 800 personas.

En rezago educativo se encuentra el 17.8% de las y los zacatecanos.

El 11.7% de los habitantes de la población no tiene acceso a los servicios de salud, o sea, 188 mil 700 personas.

Más alarmante resulta el hecho de que el 62.6% de los habitantes del Estado carece de acceso pleno a la seguridad social, estamos hablando de 1 millón 11 mil 700 personas. Igual de dramático es que en pleno siglo XXI casi el 10.5% de nuestra población, o sea, 168 mil 700 personas no tengan acceso a los servicios básicos de la vivienda como agua entubada, drenaje, etcétera. Y también resulta inadmisible que el 16.6% de las y los zacatecanos, aproximadamente 268 mil 700 personas, no tengan acceso a la alimentación.

Hace algunas semanas, con la visita del Presidente de la República y del Gabinete de Seguridad al Estado, se ratificó algo que ya sabíamos: alrededor nuestro, se estrecha el cerco de la violencia.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da cuenta de que la incidencia delictiva del fuero común en Zacatecas ha aumentado :

De 2016 a junio de 2020 se han cometido 33 mil 114 robos, 11 mil 645 delitos contra la familia, 3 mil 146 homicidios, 213 secuestros, 58 feminicidios.

¿Qué nos van a decir los encargados de garantizar la seguridad pública de las y los habitantes de Zacatecas? ¿Puede haber cifras más contundentes del fracaso de esta administración que las propias cifras oficiales?

Lo que resta de este gobierno será peor, si no hacemos algo para remediarlo. Las zacatecanas y los zacatecanos, no podemos seguir sometidos ante el miedo, porque una sociedad con miedo es una sociedad que no avanza, una sociedad petrificada, paralizada.

Es urgente atender los reclamos en todos los rincones de Zacatecas, aún existen servidores que dan la espalda a la sociedad que dicen representar y no se escucha a las voces que piden justicia en las calles, en los pueblos, en los cinturones de miseria, en las fábricas y en las minas que explotan a sus trabajadores, o en las plazas que la delincuencia ha secuestrado y que se llenan de sangre todos los días.

Por eso, exhortamos no sólo al gobierno estatal y a las distintas fuerzas políticas de nuestro estado, sino a los diversos poderes públicos y a los distintos niveles de gobierno, y a todas y todos los zacatecanos a no bajar la guardia, a no cansarse, y a encontrar en el recuerdo de mejores tiempos de nuestra querida tierra, la motivación que nos haga construir un Nuevo Zacatecas.

Que estos días en los que a veces parece que no queda nada por qué luchar nos lleven a la reflexión y al entendimiento de que somos más las y los que creemos que aún hay esperanza, y que más grande que la ambición de unos cuantos siempre será el poder de un pueblo despierto y organizado, dispuesto a participar y a construir un mejor futuro, a hacer historia.

Señor Gobernador:

Antonio Díaz Soto y Gama, en la Convención de Aguascalientes, dijo hace casi 106 años: cuando se viene a esta tribuna no se es villista, ni zapatista, ni constitucionalista. Se es mexicano.

Espero por el bien de Zacatecas que cierre su ciclo de la mejor manera, la prioridad hoy es pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Hoy mas que nunca,

¡Todo el Poder al Pueblo!

Es cuanto.

Dip. María Navidad De Jesús Rayas Ochoa

Posicionamiento para referirse al Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal

Con el permiso de la Presidencia.

Gobernador constitucional del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García; distinguidas personalidades del sector público, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos, buenos días, sean bienvenidos a este recinto que es casa de todos y todas las zacatecanas.

Hoy, en pleno cumplimiento al mandato constitucional, se presenta el Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal. No es un informe más, su naturaleza trasciende al hecho de que es la antesala del cierre de este gobierno y el inicio de la transición política en Zacatecas.

Contrario a la visión oficial que en breve escucharemos, en el Grupo Parlamentario de MORENA señalamos que las cosas no han marchado bien en estos cuatro años, peor aún, desde hace casi diez años estamos postrados en el estancamiento económico. No por algo, en la sabiduría popular, ya se habla de una “docena trágica” para Zacatecas.

Lo anterior, es independiente de la Pandemia del Covid-19, cuyos daños se han dejado sentir en todos los órdenes de la vida, sean éstos privados o públicos, políticos o jurídicos, económicos o sociales.

De manera especial, hago un paréntesis para enfatizar que a todos nos duele y entristece la pérdida de vidas, motivo por el cual, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA expresamos nuestra solidaridad con todas las familias a las que este virus les ha quitado a un ser querido, y exigimos no lucrar políticamente con este tema.

Señor Gobernador:

La deuda y el déficit en cuanto a resultados, así como la indignación de la gente porque se ha marginado a Zacatecas al subdesarrollo, es por la insuficiencia de miras de una clase política y gobernante sin principios y sin proyecto.

La incapacidad del equipo responsable de la política interna, es consecuencia de su nula vocación para construir, desde la pluralidad, acuerdos y consensos con todas las fuerzas representativas de la sociedad zacatecana.

Hemos tenido Gobernadores con tendencias autoritarias en este Poder Legislativo, pero el suyo ha sido un exceso y una falta de respeto a esta Soberanía. Ello es lo que ha debilitado el principio de gobernabilidad democrática en el Estado y ha generado contextos de inestabilidad.

Para dar cuenta de lo que ocurre en nuestro Estado, basten en principio algunas cifras contundentes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que, en delitos del fuero común, durante el último año se cometieron 10 mil 986 robos; 3 mil 924 delitos de lesiones; 5 mil 731 delitos de violencia familiar; mil 147 homicidios; 16 feminicidios y 68 secuestros.

Estos datos, no olvidemos, son los oficiales, porque también está la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian y que asciende a más del 90%.

La terapia aplicada, lejos de extinguir el tumor, lo ha propagado. Y cuando una terapia contra el cáncer propaga el mal, la responsabilidad es del terapista. No toda la culpa es de las policías ni de la fiscalía. Cuando una batalla reporta más daños colaterales que avances o beneficios sustanciales, la responsabilidad es del estratega.

Si bien, la inseguridad no se resuelve sólo con más armas, más policías y más cárceles, lo cierto es que también el gobierno estatal nunca complementó el torniquete primario de los patrullajes policiales con quimioterapia social y radioterapia económica, en el entendido de que la paz es fruto del bienestar y la justicia.

Pero lo anterior, cómo lo iba hacer si las acciones en cuatro años no se encaminaron a borrar las brechas de la desigualdad, ni aspiraron a comprender nuestro tiempo, ni el dolor social y los históricos reclamos.

Nunca la Zacatecas imaginada coincidió con la Zacatecas real. No se reconcilió a las dos Zacatecas que siguen aisladas: una en su torre de marfil -de privilegios y holguras- y la otra, luchando incesante en los archipiélagos de la desesperación.

Zacatecas es hoy uno de los 10 Estados del país que más pobres genera. De acuerdo con el CONEVAL, y previo a la pandemia, el 46% de la población de nuestro Estado se encontraba en circunstancias de pobreza, posterior a ésta, cerraremos el año con un aproximado de 100 mil o 150 mil nuevos pobres, al pasar de 750 mil a 850 mil o 900 mil. ¡Se trata de una tragedia y un crimen!

La falta de dinamismo y crecimiento económico en Zacatecas no se debe mayoritariamente a los efectos del Covid-19, previo a este virus nuestro Estado registraba desde el 2016, decrecimiento en las actividades productivas. De hecho, con datos del INEGI, tenemos que Zacatecas cerró el 2019 con un crecimiento económico promedio de 3%, pero en 2018 el decrecimiento fue de casi el 2%. A ello, habría que agregar que, de acuerdo al IMSS, somos el quinto Estado a nivel nacional con mayor pérdida de empleo.

El escenario en el plano educativo no es mejor: Los niveles de eficiencia terminal en educación primaria son inferiores al promedio nacional, lo que se traduce en que miles de niños y niñas no concluyen la educación básica.

Miles de jóvenes están siendo marginados, pues la cobertura en educación superior es apenas del 34% cuando la media nacional exige cuando menos el 38%. Así las cosas, el 17.8% de las y los zacatecanos son víctimas del rezago educativo, es decir, 286 mil 700 personas.

Otra omisión e incapacidad en este rubro que no podemos dejar de mencionar es el relativo a la nómina magisterial, cuyos pasivos tienen una historia reciente, pues cuando nace el FONE (en el 2014), los funcionarios públicos responsables en Zacatecas no hicieron su trabajo para conciliar número de plazas para que fueran incorporadas al financiamiento con recursos federales.

Dicho de otro modo, el problema de la nómina magisterial que tanto asfixia a esta administración estatal es relativamente reciente y no es atribuible al Gobierno Federal, como se ha querido afirmar, más bien, es producto de la irresponsabilidad de servidores públicos en la entidad, que fueron hasta premiados y recompensados con puestos en la administración pública estatal.

Tampoco podemos ser omisos en la problemática del ISSSTEZAC. Si su administración jamás tuvo el interés para diseñar e implementar un mecanismo integral para resolver de fondo la problemática social y económica de este bien público de la clase trabajadora de nuestro Estado, no permitiremos que lo que resta del quinquenio se siga derrochando y acabando con los activos de esta institución.

Nuestra posición sigue siendo de buscar juntos -trabajadores, Gobierno Estatal y Poder Legislativo- una solución consensuada y de fondo.

Señor Gobernador:

¡Pudo hacer bien las cosas, pero no quiso, prefirió tapar el pasado, pero olvida que la historia pone a cada quien en su lugar!

A veces la verdad obnubila la visión. En la Alegoría de la Caverna, Platón mostró que la realidad deslumbra. Algo similar dijo Albert Camus, en La Caída, cuando señaló que la verdad, como luz, enceguece.

En el Grupo Parlamentario de MORENA, creemos firmemente en la necesidad de reconocer la realidad, no para claudicar sino para confirmar la firme ambición de transformarla.A quienes tenemos la dicha de vivir en esta generosa tierra, nos mueve y nace un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a sus problemas, pero para ello, usted debe dejarse ayudar y, sobre todo, dar un golpe de timón en su administración. ¡Aunque ya se le agotó el tiempo, aún puede cerrar con dignidad su ciclo!

Aristóteles, en La Política, señaló que como en todo, remontarse al origen de las cosas y seguir atento su desenvolvimiento es el camino más seguro para la observación.

No se nos olvida quién ocasionó esta desgracia de endeudar a Zacatecas, de hipotecar el futuro de las generaciones y de saquear al Estado desde el 2010.

Por eso, usted debe sacudirse ese letargo y ese oscuro pasado que lo sigue como una sombra, y acompañar el proceso de transformación nacional que ha emprendido el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consistente en un combate frontal y sin precedentes a la corrupción y a la impunidad.

No olvide que, aunque a muchos no guste, está inmerso en el periodo de gobierno de este país que anhela consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública, y tendrá que entregar cuentas y será llamado a hacerlo.

A la par de lo anterior, hay que volcarse a las acciones responsables en beneficios palpables para la gente.

En MORENA hacemos votos para que se eleve la responsabilidad social y se sepa estar a la altura de las exigencias de las y los zacatecanos; para que en nombre de los derechos humanos, las libertades, la justicia y de la ansiada democracia y alternancia, reconozcamos a la política de altura como el medio más eficaz para alcanzar estos fines.

¡Que no haya dudas! La Federación ha apoyado a Zacatecas. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativas a las Participaciones pagadas a entidades federativas de enero a junio del 2020, señalan que Zacatecas recibió 14 mil 391 millones 400 mil pesos hasta junio de este año, monto que es mayor, con todo y la contingencia sanitaria, a la recibida en junio del 2019, que fue de 14 mil 309 millones 700 mil pesos.

Y en los próximos meses, en los años venideros y en el siguiente sexenio, en demasía se ayudará desde el Gobierno Federal a Zacatecas.

Justo cuando la Nación se encuentra en emergencia y nuestro Estado en zozobra, tenemos la fortuna de contar con el mejor Presidente en el peor momento.

Es cuanto.