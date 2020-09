Rinde Alejandro Tello su IV Informe de Labores

Zacatecas, Zac.- Al rendir su IV Informe de Labores, el Gobernador Alejandro Tello aseguró que es y será uno de los mandatarios más transparentes y honestos de la historia de Zacatecas; muestra de ello es que ha consolidado un sistema de rendición de cuentas que garantiza el uso correcto del gasto público.

Ante el pleno de LXIII Legislatura de Zacatecas, el titular del Ejecutivo destacó que, gracias a una reestructura administrativa de su Gobierno, ha sido posible salir avante con finanzas sanas, sin contraer deuda.

Además, aseguró, que no dejará ninguna acción inconclusa que el día de mañana se convierta en un dispendio o un problema financiero para las y los zacatecanos.

A la par de detallar los logros de su Gobierno en el último año, el Gobernador Tello aprovechó para advertir que, ante el inicio del proceso electoral 2020-2021, está listo para hacer respetar la ley y respetarla él mismo para entregar un estado de la forma más honesta posible.

Advirtió que el golpeteo político, la difamación y la descalificación se harán presentes en los próximos meses; “las desmedidas solicitudes anónimas en el sistema nacional de transparencia me lo dicen todo, pero nada hay que ocultar”.

“Necesitamos representantes que no se cieguen en ser sólo oposición; las cosas no caminan bien, y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto; se debe dar vuelta a la página, señores, no seguir polarizando este país”, dijo.

El Gobierno que encabezo, agregó, continuará su trabajo, con la misma responsabilidad, honestidad, compromiso y humanidad que he manifestado desde el inicio; “mi meta es concluir la administración dando buenos resultados”.

SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS

El mandatario subrayó que ha cumplido su compromiso de mantener las finanzas sanas, sin haber incurrido al endeudamiento; como resultado, las evaluadoras Fitch & Ratings y HR Ratings han refrendado la calificación crediticia, con lo que se refuerza la confianza de los inversionistas.

Para integrar un sistema de pensiones viable y fortalecido del Issstezac, dijo, se inició una reestructuración basada en la legalidad y la transparencia; sumado a ello, se adelantaron aportaciones, por única ocasión, por más de 200 millones de pesos al inicio de este ejercicio 2020.

El Gobernador refirió que este día, un grupo de trabajadores manifestó su postura ante el tema del Issstezac; “respetuosamente les digo: están equivocados, no es con gritos ni plantones como van a sobrevivir miles de pensionados y de jubilados; su postura es lo más alejada a la realidad. Cuando se discuta en este Honorable Congreso su viabilidad, seguro estoy que serán bienvenidas sus posturas serias y viables”.

IMPULSO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Al destacar el acompañamiento para destrabar el conflicto entre ejidatarios de Cedros y Newmont Peñasquito, aseguró que ha promovido políticas para que Zacatecas sea atractivo para los inversionistas, mediante el Consejo de Mejora Regulatoria.

“Buscamos que los inversionistas volteen a Zacatecas y aprovechen las ventajas competitivas con el uso de energías limpias”; para ello, dijo, se creó la Agencia Estatal de Energía.

Hasta 2019 se habían generado 21 mil 660 nuevos empleos; sin embargo, por la pandemia, se perdieron 6 mil 992 y, al cierre de agosto, se recuperaron 1 mil 400. “Buscaré el crecimiento de un Zacatecas con mayor desarrollo económico y generación de empleos dignos”, aseguró.

ZACATECAS, POTENCIA TURÍSTICA Y CULTURAL

En materia turística, la apuesta del Gobernador ha sido consolidar la marca Zacatecas Deslumbrante como potencia mundial turístico-cultural. Destacó que, con respecto a 2016, en 2019, Zacatecas aumentó en 20.84 por ciento el número de visitantes y 65.6 por ciento la derrama económica.

Este año, la revista “México Desconocido” eligió a Zacatecas como la Mejor Ciudad Cultural de México; distintas acciones permitieron, también, que Zacatecas fuera nombrada Capital Americana de la Cultura 2021.

HONESTIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Alejandro Tello recalcó que ha impulsado incansablemente la honestidad y la transparencia, muestra de ello es que el Portal de Transparencia estatal se posicionó, por tercera ocasión, en el primer lugar del ranking en la materia.

Además, 49.3 por ciento de las contrataciones ha sido mediante licitación pública y el 70 por ciento de los recursos se han quedado en la entidad.

“Hasta el último día de mi mandato, seguiré manteniendo mi determinación de cero tolerancia a la corrupción. Todo acto indebido deberá ser sancionado, sin importar de quién se trate o el puesto que ocupe”, sostuvo.

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

El aparato del sistema de seguridad se ha modernizado; por ello, el estado de fuerza creció de 971 elementos a 1 mil 903 policías debidamente capacitados.

Esto ha permitido que la Policía Metropolitana ahora tenga presencia en Trancoso, Morelos, Calera, General Enrique Estrada, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe; a la par, por gestiones ante la Federación, se obtuvieron 96 nuevas patrullas para la Guardia Nacional.

En El Mineral se invirtieron 25 millones de pesos en la construcción de la primera etapa de la futura Unidad Regional de Seguridad y 5 millones adicionales para renovar el Subcentro de Coordinación, Control, Comando y Comunicación.

La Secretaría de Seguridad Pública ha sido beneficiada con una inversión en infraestructura de 20.2 millones de pesos y equipamiento por el orden de 6.4 millones de pesos.

MÁS DE 1 MIL 500 MDP EN OBRA PÚBLICA

Alejandro Tello resaltó que su Gobierno ha ejercido 1 mil 564 millones de pesos, a través del programa Más de Mil Obras para Zacatecas, para mejorar la infraestructura en el estado.

Algunas obras han sido la terminación del Hospital de la Mujer en El Mineral, dos juzgados mercantiles y el edificio del Ayuntamiento de Fresnillo; una biblioteca en la Universidad Politécnica en Juchipila y la habilitación del edificio del Bachillerato Militarizado.

También, informó, se gestionaron recursos federales para la ampliación de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, y modernizar los tramos Fresnillo-Valparaíso y Fresnillo-Jerez, que suman una derrama total de 669.5 millones de pesos.

“Por cierto, a quienes están confundidos o padezcan de corta memoria, todas las autopistas de este país las realiza la Federación, a gestión y empeño de los gobiernos locales; las realiza vía la Secretaría de Comunicación y Transportes, con recursos que no son para los zacatecanos una dádiva, son en justicia y reciprocidad.

En ese sentido, agradeció al Presidente, Andrés Manuel López Obrador por haberlo escuchado y poner manos a la obra en estas importantes vías de comunicación.

MODERNIZACIÓN DEL CAMPO

Para que los productos satisfagan las exigencias de compradores y consumidores, se aplicaron más de 394 millones de pesos en 848 obras, como la construcción de 14 presas, 1 mil 571 bordos y líneas de conducción en zonas de riego y abrevadero.

Mediante el Programa Concurrencia con Municipios, se invirtieron 340 millones de pesos en insumos e implementos en beneficio de más de 15 mil productores.

ALIADO DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Como aliado de la educación, este año se destinaron más de 230 millones de pesos en la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de 590 escuelas, en beneficio de más de 40 mil estudiantes.

Destacó la inversión de 125 millones de pesos para continuar la consolidación de Quantum Ciudad del Conocimiento, parque científico que tiene un avance superior a 50 por ciento en su segunda etapa.

DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO

Alejandro Tello subrayó que ha trabajado para garantizar la igualdad de género, por lo que, con más de 34 millones de pesos, se construyó y equipó el Centro de Justicia para las Mujeres en Fresnillo.

ACCIONES SOCIALES

A través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), se ha mejorado la vida de más de 100 mil personas, con la entrega de prótesis, órtesis, aparatos auditivos y lentes graduados a grupos vulnerables.

El SEDIF construyó siete nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación y dos tanques terapéuticos; además, con la estrategia UNE de la Sedesol, se promovió el empoderamiento social y económico de más de 31 mil 819 personas de los 58 municipios.

En conjunto con clubes migrantes y ayuntamientos, se dispersaron 84 millones de pesos en 111 obras de infraestructura en las comunidades rurales.

PRIORIDAD, LA SALUD DE LAS Y LOS ZACATECANOS

Alejandro Tello informó que, con 142.3 millones de pesos, se concluyó la construcción del Hospital de la Mujer en Fresnillo, habilitado para la atención especial de pacientes con COVID-19.

Con 24 millones de pesos, ya operan cuatro nuevos Centros de Salud, dos ubicados en Mazapil, uno en Sombrerete y otro en Joaquín Amaro. Con 84 millones de pesos, se realizaron 260 acciones de mantenimiento, equipo y renovación de mobiliario en centros de salud.

MÁS DE 378 MDP CONTRA PANDEMIA COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, Alejandro Tello decidió, por encima de todo, preservar la salud y la vida de las y los zacatecanos. Por ello, puso en marcha una Estrategia Emergente de apoyo, con más de 378 millones de pesos.

Esta estrategia permitió ubicar al Gobierno de Zacatecas en el segundo lugar nacional en políticas de atención ante la pandemia, de acuerdo con estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Se han entregado créditos, apoyos alimenticios, económicos y estímulos para la conservación de empleos, como el Programa de Empleo Temporal, por 26.7 millones de pesos, que benefició a 21 mil 883 personas.

También, se otorgaron 163 créditos de 10 mil a 500 mil pesos para empresas generadoras de empleos.

MENSAJE FINAL

El Gobernador Tello exhortó a trabar en equipo, porque él ha sido un gobernante respetuoso y conciliador, “Zacatecas necesita de su apoyo; aún queda mucho por hacer, compromisos por cumplir, seguiré tocando las puertas del Gobierno Federal”.

En tanto, informó que solicitará, respetuosamente, al Gobierno Federal el padrón de beneficiarios de esos más de 6 mil 500 millones de pesos que el Presidente informó en su última visita; esto, con el fin de no duplicar esfuerzos y no sabernos marginados del escenario nacional.

“La toma de decisiones de un Gobernador necesita información básica, que ésta no sea un secreto de unos pocos, pues no nos permitiría realizar las acciones correctas y sería injusto para nuestra población”; en ese sentido, dijo que continuará con la gestión para atraer nuevas inversiones al estado, “este año redoblaré al máximo los esfuerzos”.

Además de los 30 legisladores encabezados por Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, la rendición de cuentas del Gobernador Alejandro Tello se hizo en presencia de; Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la XI Zona Militar.

También acompañaron al titular del Ejecutivo su esposa, Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del SEDIF, e hijos.