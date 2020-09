En Zacatecas, nueva Ley de Igualdad Sustantiva

Zacatecas, Zac.- Este martes, las y los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron dictámenes relacionados, entre otros temas, con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, violencia política contra las mujeres, mejora en las condiciones laborales del personal de salud, facilidades para acceder a los apoyos alimentarios y regulación de las sesiones legislativas virtuales en época de emergencia como la actual.

En una primera sesión, en la que se reanudaron los trabajos de la semana pasada, los integrantes de la Asamblea acordaron, por mayoría, votar en paquete los dictámenes que se sometieron a discusión en el Pleno y éstos fueron finalmente avalados con 17 votos a favor y 6 en contra.

En una segunda sesión, se aprobaron una serie de reformas a la Constitución Política del Estado en temas como la violencia política contra las mujeres, la regulación de las sesiones legislativas virtuales en época de emergencia sanitaria y la modificación de los plazos de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Estas reformas fueron aprobadas por unanimidad.

Zacatecas tiene una nueva Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con la que se fortalecen las políticas públicas hasta ahora implementadas en ámbitos como el educativo, económico, laboral, político, social y civil pero también agrega nuevos sectores que deberán ser atendidos por las acciones gubernamentales.

Entre ellos, destacan los de salud, medio ambiente, urbanismo, acceso a la información, seguridad pública y protección de datos personales.

“Esta inclusión significa un cambio en las políticas de igualdad de oportunidades puesto que considera medidas específicas destinadas al avance de las mujeres y a su vez se garantiza la asignación de presupuesto para su cumplimiento”, se concluye en el dictamen que fue avalado por unanimidad en el pleno de la LXIII Legislatura.

La nueva ley se deriva de tres iniciativas presentadas por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, la diputada Carolina Dávila Ramírez y los legisladores Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada, además de que para su elaboración se llevaron a cabo trabajos de parlamento abierto al celebrarse reuniones con organizaciones de la sociedad civil.

Las y los legisladores consideraron necesaria la abrogación de la anterior Ley para la Igualdad Sustantiva debido a que en esta nueva se amplían los derechos de mujeres y hombres, y se adecúa la redacción para que sea más comprensible.

En el dictamen, leído por la diputada María Isabel Trujillo Meza, presidenta de la Comisión legislativa de Igualdad de Género, se resalta que esta ley robustecerá el actuar de las instituciones ya que se les otorga, a los poderes y a las dependencias involucradas, una mayor capacidad de acción.

Sin embargo, también se incluyen más mecanismos para evaluar las políticas públicas que se implementen, vigilando que se cumplan los objetivos que se establezcan en la materia y verificando la obtención de resultados.

Acabar con la impunidad en la violencia política contra las mujeres, para garantizar la igualdad sustantiva

La legislación de Zacatecas continúa dando pasos hacia la consolidación de una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. En este caso, las y los diputados reformaron la Constitución del estado en materia de violencia política contra las mujeres.

El objetivo de la modificación, propuesta por la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, fue dejar asentado en la norma que mientras no se castigue la violencia política contra las mujeres no se estará cumpliendo con el principio de paridad y por tanto no se garantizará la igualdad sustantiva.

Por ello, se agregaron dos párrafos al artículo 35 en los que se determina que “a efecto de garantizar la aplicación del principio de paridad de género, y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se establecerá en las leyes correspondientes el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como los mecanismos para promover, respetar y garantizar los derechos políticos, electorales y civiles de las mujeres”.

Se regulan las sesiones virtuales en situación de emergencia

Con otra de las reformas avaladas este martes se reguló la realización de sesiones virtuales en los casos en los que “se presenten contingencias relativas a la salubridad, protección civil o seguridad pública, que pongan en riesgo la vida o integridad física de quienes integran la Legislatura del Estado”.

Este cambio se introdujo en el artículo 58 y se centra en las sesiones del Pleno, mientras que en el artículo 67 se establece la posibilidad de sesionar de manera virtual en el caso de la Comisión Permanente. Asimismo, en el artículo 64 se incorporó la opción, cuando se sesione a través de medios digitales, de utilizar las firmas electrónicas.

Estas modificaciones se basan en dos iniciativas presentadas tanto por la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado como por la legisladora Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada.

La LXIII Legislatura busca mejorar las condiciones laborales del personal de salud

Para que el personal suplente y de contrato de la Secretaría de Salud de Zacatecas tenga mejores condiciones de trabajo y certeza laboral, las diputadas y diputados exhortaron al gobierno federal para que, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se entreguen recursos extraordinarios al estado.

La Comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública presentó un dictamen, derivado de la iniciativa planteada por la diputada Karla Valdez Espinoza, que fue aprobado por el pleno de la LXIII Legislatura para hacer este llamado.

Con él se busca el otorgamiento de unos 60 millones de pesos “con el objetivo de incorporar a la seguridad social y otorgar la retabulación salarial conforme al tabulador oficial autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al personal suplente y de contrato de la Secretaría de Salud de Zacatecas, para que cuenten con certeza laboral y se incentive el desempeño de los mismos”.

Aunque reconocieron que el Insabi ha representado para Zacatecas la llegada de recursos adicionales que se han destinado a adquisición de material médico y de protección del personal de salud, reconocieron que falta otra parte del presupuesto que pueda destinarse a la homologación salarial de los trabajadores que prestan sus servicios como suplentes o por contrato.

El entregar este recurso con el propósito referido, coincidieron los integrantes de la Asamblea, “significaría un gran reconocimiento para el personal médico de suplencia y de contrato de la Secretaría de Salud de Zacatecas, para avanzar en su regularización y homologación salarial, considerando la importancia vital de los profesionales de la salud para enfrentar la enfermedad por Covid-19”.

Llaman a simplificar trámites para acceder a apoyos alimentarios

Con la finalidad de que se simplifiquen los procesos para que la población más vulnerable pueda acceder a los apoyos, principalmente alimentarios, de manera más rápida, las y los diputados de la LXIII Legislatura exhortaron a las dependencias involucradas en las políticas de desarrollo social en el estado para que agilicen sus trámites.

El llamado, propuesto por la diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo, se dirigió a la Secretaría de Desarrollo Social del estado, a la Secretaría del Campo y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en él se solicitó que estas instancias dispensen “el mayor número de trámites posibles, para agilizar y simplificar los procesos de entrega de apoyos alimentarios a las familias de Zacatecas”.

La finalidad del exhorto, además, es que estas dependencias se coordinen, con el cuidado y medidas a los que obliga la pandemia, para que re dirijan sus acciones y estrategias, de forma que permitan que a los hogares de las familias zacatecanas que más lo necesitan lleguen los apoyos alimentarios, disminuyendo en la medida de lo posible los requisitos para su entrega.

Se modifican tiempos de implementación de reforma laboral en Zacatecas

En relación a la reforma en materia de justicia laboral, se reformaron los artículos tercero, cuarto y sexto del decreto 385 por el que se modificó la constitución local para ajustar, a la etapa actual de contingencia, los tiempos y el procedimiento para que comiencen a operar los tribunales laborales y para que sean designados los magistrados del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática.

En primer término el decreto modificado estipulaba que los nuevos tribunales laborales y el Centro de Conciliación Laboral del Estado deberían entrar en funciones el primero de octubre de 2020 pero, tras la modificación, se agrega la posibilidad de posponer la fecha si así lo acuerda el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en cuyo caso tendrá que informar de la nueva fecha a la legislatura.

En el caso del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática se estableció que deberá comenzar su funcionamiento en el mes de enero de 2021. Mientras tanto, será a más tardar el 3 de noviembre de 2020 cuando el Poder Legislativo comience el procedimiento para elegir a los magistrados que lo integrarán, quienes deberán ser designados, como plazo máximo, el 31 de diciembre de este año.

Las modificaciones aprobadas fueron propuestas por las y los integrantes de la Comisión Jurisdiccional María Edelmira Hernández Perea, Perla Guadalupe Martínez Delgado, Omar Carrera Pérez, Raúl Ulloa Guzmán y Edgar Viramontes Cárdenas.

Aprueban donación de terreno para la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo

Con el objetivo de albergar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo y para que las autoridades de El Mineral tengan certeza de ese patrimonio, la LXIII Legislatura aprobó la donación de un inmueble hasta ahora propiedad del gobierno del estado en favor del ayuntamiento.

La superficie donada tiene más de 9 mil 100 metros cuadrados y está ubicada en la carretera Fresnillo-Valparaíso.

En el dictamen aprobado por las y los diputados, se establece que el destino de este inmueble deberá ser exclusivamente el de servir como base de la policía municipal de Fresnillo ya que, “de lo contrario, aplicará la reversión en favor del gobierno del estado de Zacatecas”.

Improcedentes dos iniciativas de modificaciones al presupuesto

Por no ajustarse al principio de “balance presupuestario sostenible”, las y los diputados aprobaron un dictamen en el que se declararon como improcedentes dos iniciativas que buscaban modificar el presupuesto estatal para otorgarle un monto de 72 millones de pesos a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz).

Los integrantes de la Comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública explicaron que ninguna de las dos iniciativas que se analizaron para emitir este resolutivo, que fue finalmente avalado por el pleno, contempló el impacto presupuestario de sus planteamientos.

Este paso, recalcaron, es obligatorio de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad.

Por ello, emitieron el dictamen en sentido negativo a las propuestas porque éstas no cumplieron con la normativa vigente y debido también, a que se presentaron en un contexto de crisis, en el que incluso ya se hicieron modificaciones al presupuesto para poder hacer frente a la actual emergencia sanitaria.

Concluyeron, por tanto, que “las propuestas no se sustentaron en el principio del balance presupuestario sostenible, ni en los requisitos previstos en materia de disciplina financiera. Asimismo, se presentan en un marco de déficit presupuestario ante la difícil situación financiera, económica y presupuestal a nivel internacional y nacional que ha generado gran impacto en los ingresos y egresos del Estado de Zacatecas”.

INICIATIVAS

Reconocimiento al personal de salud en el muro de honor del Pleno del Poder Legislativo

El reconocimiento al trabajo del personal de salud que está combatiendo en primera línea la pandemia del Covid 19 debe quedar plasmado, de manera ya permanente, en el muro de honor del salón de Plenos del Poder Legislativo de Zacatecas.

Así lo consideró la diputada Roxana Muñoz González y las y los legisladores que se adhirieron a su iniciativa, la cual fue presentada este martes y en la que se propone inscribir en letras de oro la mención “Al personal Médico y de Salud de Zacatecas”.

Esta leyenda acompañaría a todos los nombres de personas e instituciones que han forjado la historia del estado, de forma que “cada zacatecana y zacatecano recuerde que su esfuerzo y sacrificio son el reflejo de la grandeza y de la solidaridad de nuestro pueblo”.

La entrega con la que han realizado su trabajo, destacó Muñoz González, ha sido reconocida y premiada ya a nivel federal con el otorgamiento de la condecoración Miguel Hidalgo a trabajadores del sector salud y ahora consideró que es momento de hacerlo a nivel estatal y, sobre todo, como Poder Legislativo.

“A los que cuidan de la salud, a los que salvan vidas, a los que nos permiten seguir con nuestros seres queridos, desde este Poder Legislativo les brindamos un reconocimiento a su honor y valentía que quedará plasmado para toda la vida”, concluyó.