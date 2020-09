“El antitaurinísmo nace con la corrida de toros”: Francoise Zumbiehl

La empresa “Zacatecas, Tierra de Toros” realizó el quinto y último evento dentro del Ciclo Cultural Virtual 2020, la conferencia: “Antitaurinismo actual y futuro de la fiesta brava” fue dictada por el escritor francés Françoise Zumbiehl, que llamó querida Zacatecas en donde tiene muchos amigos. Los aficionados deben tomar conciencia y sentirse orgullosos de su gusto por los toros, afirmó el autor de varios libros dedicados a la fiesta.

El antitaurinísmo nace con la misma fiesta y existe una diferencia de enfoque de ayer y hoy. Anteriormente el antitaurino era humanista, ahora es antihumanista, sustentada en la ideología de Walt Disney donde se humanizan a los animales que son los protagonistas de la historias. El reino animal se ha puesto por encima de los hombres. Se ha perdido el equilibrio hombre – animal.

El mundo actual es un mundo urbano, ya no es un mundo rural como antaño. La ecología urbana no comprende lo que pasa en el mundo rural y buscan la liberación de los animales, quitarles el yugo humano, sin darse cuenta del radicalismo de igualar los animales con los humanos. Y cambian el sentido de las palabras, como tortura y muerte, aunado al trasfondo político donde se quieren justificar, sin conocer a fondo la complicidad extraordinaria entre el hombre y el toro. En el ámbito realmente rural se respetan como animales y no los humanizan. Las bases del humanismo se han quebrantado

Todo esto, ha llevado al mascotísmo, lo único que ve son las mascotas que sustituyen a los humanos y que tienen como coartada la ecología mal entendida. En todo caso, las mascotas en las casas son ecológicamente impropia por estar encerradas entre cuatro paredes, deben estar en su hábitat natural, esto también sería muy peligroso. Debe existir un equilibrio.

El gusto por la fiesta del toro es una cuestión de sensibilidad, es un derecho de quienes sí les gusta y disfrutan las corridas. Se reconoce que es minoritaria y por lo tanto, debe tener foros y expresiones para sentirlas y difundirlas. Debe ser protegida por el simple hecho de respeto a las minorías, es también, parte fundamental de la democracia.

La fiesta de los toros frente al antitaurinismo seguirá siendo ineludible mientras haya aficionados orgullosos de sus emociones y la estética del toreo. Esto permitirá que viva nuestra cultura, finalizó diciendo Zumbiehl.

Manuel Sescosse representante de la empresa “Zacatecas, Tierra de Toros” agradeció a Françoise Zumbiehl por la conferencia: “Antitaurinismo actual y futuro de la Fiesta Brava”, tema de relevancia actual y debemos tomarlo muy en cuenta. Sescosse dijo que, así termina la primera parte del Ciclo Cultural Virtual con enorme éxito por el contenido de las ponencias y el gran número de audiencia que se alcanzó en redes sociales, gracias a los participantes y a las transmisiones a través de las páginas taurinas. Anunció que continuarán con la segunda etapa, con la misma dinámica, pero menor frecuencia. Gracias a las transmisiones en Facebook Live de las siguientes páginas:

A los Toros con Yiyo

TauroAgencia

Tauronota

Formafición Toros

Tlaxcala Taurina

FCTH Cultura Taurina

NTR Toros