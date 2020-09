Presupuesto justo para Zacatecas: Geovanna Bañuelos

Zacatecas, Zac.- Se requiere que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021, atienda las necesidades más apremiantes de Zacatecas, comenzando por los sectores más vulnerables, afirma la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre. En tal sentido, se suma al frente común conformado por legisladores federales y el gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

“Me sumo a gestionar, cabildear, consensar y buscar a través del diálogo y todos los canales políticos, para que el presupuesto del próximo año no se vea afectado mi estado en ejes medulares como seguridad, infraestructura, salud, educación y campo. Y como lo he hecho en otras ocasiones, seguiré aportando por Zacatecas, por las causas nobles y justas, por un presupuesto equitativo. No existen visiones partidistas o ideologías, cuando se trata de mi gente”.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República, reconoce que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021, será austero y tendrá modificaciones considerables derivado del impacto económico generado por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, tiene la certeza de que grupos más desprotegidos no se verán afectados.

“El próximo año será de retos y desafíos, sin embargo, con el compromiso social que hemos adquirido en esta Cuarta Transformación, los más pobres no se verán desatendidos. Recordemos que desde el Senado aprobamos elevar a rango constitucional todos los programas sociales. Esto significa que adultos mayores, personas con alguna discapacidad, indígenas, estudiantes; es decir, todos los que están en la línea de la pobreza y vulnerabilidad, ahora están amparados por el Estado Mexicano”.

Al escuchar las preocupaciones de las amas de casas, jóvenes, campesinos, mineros, empresarios, respecto a la incertidumbre económica que vive el país, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha sido enfática en mencionar que el paquete económico del próximo año, está diseñado para dar viabilidad financiera y desarrollo sostenido, además, por primera vez en la historia, el Estado de bienestar, está amparado por la Constitución.

“Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que estamos viviendo una transformación profunda, de tal manera que el presupuesto federal para el 2021 debe atender las demandas populares, comenzando por los sectores que han sido relegados. No habrá desarrollo si no hay justicia social”, enfatizó.

Geovanna Bañuelos hizo un llamado para que el pesimismo y la incertidumbre no impere en la población. “Andrés Manuel López Obrador, ha sido el presidente que más ha visitado Zacatecas. En cada ocasión que ha estado en nuestra tierra, ha hecho patente todos los recursos y apoyos que se han entregado, con el objetivo de dar prioridad al desarrollo y bienestar de esta entidad”.